Посуду и товары для дома начнут маркировать с апреля 2027 года

С 1 апреля 2027 года производители и импортеры отдельных товаров для дома должны будут маркировать продукцию и передавать сведения о ее вводе в оборот в систему «Честный знак».

Правительство утвердило правила постановлением от 21.10.2026 № 1374. Документ опубликован 23 октября.

Новые требования затронут отдельные виды посуды, столовых приборов и кухонной утвари, принадлежностей для мытья и уборки, декора и предметов интерьера. Регистрация участников оборота в системе маркировки начнется с 1 марта 2027 года — за месяц до обязательного нанесения кодов производителями и импортерами.

Сейчас маркировка этих товаров добровольная: эксперимент проходит с 1 октября 2025 года по 28 февраля 2027 года. Участники могут заранее проверить работу с кодами и настроить процессы. В рамках эксперимента коды предоставляют бесплатно. Таким образом, главное изменение для бизнеса — переход от добровольного участия к обязательной маркировке