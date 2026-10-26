Можно ли уволить по сокращению штата сотрудника с инвалидностью

Что учесть при увольнении
По ТК увольнение сотрудника с любой группой инвалидности по сокращению штата возможно при соблюдении жестких требований законодательства и преимущественного права на оставление в должности:
Сравнение производительности и квалификации. Работодателю необходимо оценить уровень образования, наличие дипломов и сертификатов, опыт работы и стаж, выполнение норм труда, отсутствие дисциплинарных взысканий. Если инвалид работает эффективнее и имеет более высокую квалификацию, чем его коллеги на аналогичной должности, он имеет безусловный приоритет на сохранение рабочего места.
Сравнение социальных условий при равных показателях. Если квалификация и производительность сотрудников равны, то стоит использовать правило ч. 2 ст. 179 ТК. На этом этапе инвалидность дает неоспоримое преимущество в нескольких случаях.
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Преимущественное право у инвалидов
Неоспоримое преимущество возникает, если:
Инвалидность наступила вследствие профзаболевания или травмы, которые получили у данного работодателя.
Инвалид — автор изобретения.
Работник является инвалидом ВОВ или инвалидом боевых действий по защите РФ.
Инвалид имеет на иждивении двух и более нетрудоспособных членов семьи на полном содержании.
В семье работника-инвалида нет других членов семьи с самостоятельным заработком.
Существуют категории граждан, которых запрещено увольнять по сокращению штата:
Одинокие матери с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.
Родители (иные законные представители), которые являются единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
Беременные женщины и женщины, у которых есть дети в возрасте до 3 лет.
Что предпринять после получения справки об инвалидности
После предоставления документов об инвалидности организация вправе предоставить:
Сокращенную рабочую неделю — не более 35 часов с сохранением полной оплаты труда.
Удлиненный ежегодный отпуск — не менее 30 календарных дней.
Отпуск без сохранения зарплаты до 60 календарных дней в году по заявлению работника.
Привлекать такого сотрудника к сверхурочной работе, работе в выходные и в ночное время возможно только с письменного согласия сотрудника и при отсутствии запрета по ИПРА по ст. 96, 99 ТК.
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