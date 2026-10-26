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Трудовое право (ТК РФ)
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Можно ли уволить по сокращению штата сотрудника с инвалидностью

Можно ли уволить по сокращению штата сотрудника с инвалидностью

Перед сокращением сотрудник предоставил работодателю справку об инвалидности. Рассказываем, можно ли его уволить.

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Что учесть при увольнении

По ТК увольнение сотрудника с любой группой инвалидности по сокращению штата возможно при соблюдении жестких требований законодательства и преимущественного права на оставление в должности:

  1. Сравнение производительности и квалификации. Работодателю необходимо оценить уровень образования, наличие дипломов и сертификатов, опыт работы и стаж, выполнение норм труда, отсутствие дисциплинарных взысканий. Если инвалид работает эффективнее и имеет более высокую квалификацию, чем его коллеги на аналогичной должности, он имеет безусловный приоритет на сохранение рабочего места.

  2. Сравнение социальных условий при равных показателях. Если квалификация и производительность сотрудников равны, то стоит использовать правило ч. 2 ст. 179 ТК. На этом этапе инвалидность дает неоспоримое преимущество в нескольких случаях.

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Преимущественное право у инвалидов

Неоспоримое преимущество возникает, если:

  1. Инвалидность наступила вследствие профзаболевания или травмы, которые получили у данного работодателя.

  2. Инвалид — автор изобретения.

  3. Работник является инвалидом ВОВ или инвалидом боевых действий по защите РФ.

  4. Инвалид имеет на иждивении двух и более нетрудоспособных членов семьи на полном содержании.

  5. В семье работника-инвалида нет других членов семьи с самостоятельным заработком.

Существуют категории граждан, которых запрещено увольнять по сокращению штата:

  1. Одинокие матери с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

  2. Родители (иные законные представители), которые являются единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

  3. Беременные женщины и женщины, у которых есть дети в возрасте до 3 лет.

Что предпринять после получения справки об инвалидности

После предоставления документов об инвалидности организация вправе предоставить:

  1. Сокращенную рабочую неделю — не более 35 часов с сохранением полной оплаты труда.

  2. Удлиненный ежегодный отпуск — не менее 30 календарных дней.

  3. Отпуск без сохранения зарплаты до 60 календарных дней в году по заявлению работника.

Привлекать такого сотрудника к сверхурочной работе, работе в выходные и в ночное время возможно только с письменного согласия сотрудника и при отсутствии запрета по ИПРА по ст. 96, 99 ТК.

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