Скидки на курсы «Клерка» ко дню рождения: до 25% на обучение

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25 октября 2026 года «Клерк» отметил свой день рождения. В честь праздника продолжаем делиться выгодными предложениями для тех, кто хочет развиваться в профессии, получать новые знания и повышать квалификацию.