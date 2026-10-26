Скидки на курсы «Клерка» ко дню рождения: до 25% на обучение

В честь дня рождения «Клерка» получите скидку до 25% на профессиональное обучение! Используйте промокод KLERK25, чтобы выгодно пройти курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки с дипломами или выбрать программу для бухгалтеров и налоговых специалистов.
25 октября 2026 года «Клерк» отметил свой день рождения. В честь праздника продолжаем делиться выгодными предложениями для тех, кто хочет развиваться в профессии, получать новые знания и повышать квалификацию.
Какие скидки на обучение в «Клерке» действуют?
С промокодом KLERK25 можно получить скидку на профессиональные образовательные программы. Размер скидки зависит от выбранного курса.
25% на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки с дипломами. Выбирайте программу, чтобы освоить новые компетенции, расширить профессиональные знания или получить дополнительную квалификацию. Посмотреть курсы с дипломами.
10% на курс «Главный бухгалтер». Возможность углубить знания в бухгалтерском учёте, подготовиться к новым профессиональным задачам и развиваться в сфере бухгалтерии. Подробнее о курсе «Главный бухгалтер».
10% на программу «Налоговый консультант». Подойдёт специалистам, которые хотят расширить знания в налогообложении и повысить свою экспертность. Узнать о программе «Налоговый консультант».
Кому подойдут курсы «Клерка» со скидкой?
Праздничное предложение пригодится специалистам, которые планируют профессиональный рост и хотят инвестировать в образование с выгодой.
Бухгалтерам — чтобы актуализировать знания и увереннее справляться с рабочими задачами.
Главным бухгалтерам и специалистам, которые стремятся занять эту должность, — чтобы развивать профессиональные компетенции.
Налоговым специалистам — чтобы углубить знания в налогообложении.
Тем, кто хочет сменить направление деятельности или получить новую квалификацию, — чтобы выбрать программу профессиональной переподготовки.
Обучение помогает систематизировать знания, развивать востребованные навыки и расширять карьерные возможности.
Как получить скидку на курсы «Клерка» по промокоду KLERK25?
Чтобы воспользоваться праздничным предложением, выполните четыре простых шага:
Откройте каталог курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки или выберите программу «Главный бухгалтер» либо «Налоговый консультант».
Перейдите к оформлению заказа.
Введите промокод KLERK25 в специальное поле.
Проверьте, что скидка применилась и итоговая стоимость обучения уменьшилась.
Перед оплатой убедитесь, что размер скидки соответствует выбранной программе: 25% на курсы с дипломами и 10% на программы «Главный бухгалтер» и «Налоговый консультант».
Выбирайте обучение и экономьте с «Клерком»
День рождения «Клерка» — отличный повод сделать шаг к новым профессиональным целям. Выберите подходящий курс, повысьте квалификацию или углубите знания в бухгалтерском и налоговом учёте.
Используйте промокод KLERK25 и получите скидку до 25% на обучение! Инвестируйте в знания, развивайте профессиональные навыки и открывайте новые возможности для карьеры.