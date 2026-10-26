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Сертификаты НУЦ на смартфонах, «Налог-3» без Oracle и ЦОДы против дронов: российский IT-дайджест #65

Главные новости российского айти за сутки.

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Банки просят ставить российские сертификаты вместе с приложениями, ФНС перевела критичные подсистемы «Налога-3» с Oracle на Postgres Pro, а Минцифры утвердило требования к защите дата-центров от беспилотников.

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Банки просят устанавливать российские сертификаты вместе с приложениями

Российские банки хотят, чтобы корневые сертификаты Национального удостоверяющего центра попадали на смартфон вместе с их приложениями. С такой инициативой Ассоциация банков России обратилась в Минцифры: после ужесточения правил CA/Browser Forum международные удостоверяющие центры стали отзывать сертификаты у российских организаций, и Chrome, Safari и Edge начали предупреждать об опасном соединении.

Предлагаются также единый установщик для Windows и Linux и предустановка в отечественных ОС. Зарубежные сертификаты сейчас занимают более 90 процентов рынка.

Госдума одобрила валютные операции с цифровым рублем в первом чтении

Внешнеторговые расчеты цифровым рублем могут стать третьим способом оплаты наравне с обычными счетами: Госдума поддержала соответствующий законопроект в первом чтении. Поправки разрешают зачислять на счет цифрового рубля валютную выручку, которую компании возвращают в Россию, и страховые выплаты по внешнеторговым договорам.

Банк России сможет сам решать, кто пользуется платформой и в каких случаях цифровой рубль выступает средством платежа, а валютный контроль останется за банком клиента.

ФНС перевела критичные подсистемы «Налога-3» с Oracle на Postgres Pro

Импортозамещение в налоговой системе дошло до критичных подсистем: ФНС и АО «ГНИВЦ» перенесли их данные с Oracle Exadata на Postgres Pro Enterprise Certified. Речь о девяти подсистемах учетного и контрольного блоков АИС «Налог-3». Массивы по 40–50 ТБ переезжали примерно за сутки, весь промышленный переход уложился в чуть более суток.

Новая база занимает до 60 ТБ и прирастает на 3–4 ТБ в месяц, а часть операций стала выполняться быстрее.

Т1 вышел на рынок Вьетнама

Банк ВРБ во Вьетнаме стал первым зарубежным клиентом Т1 в Азии: компания внедрила у него свое решение. Заместитель гендиректора Евгений Косиненко уточнил, что продукт пришлось доработать под валюту, язык, местные бизнес-процессы и требования вьетнамского банка. Следующим приоритетом в компании называют Китай.

Вьетнамский ИТ-рынок аналитики оценивают примерно в 9 процентов от российского и допускают рост до 11–12 процентов к следующему десятилетию.

OpenSSL 4.1.0 получил начальную поддержку «Эльбруса»

Криптографическая библиотека OpenSSL в версии 4.1.0 научилась собираться под процессоры «Эльбрус» — поддержка архитектуры e2k пока начальная. Помимо этого, в релизе добавились свежие алгоритмы шифрования, переработана работа с ключами, обновлен модуль FIPS, поддержка TLS на уровне ядра Linux и интеграция с протоколом управления сертификатами CMP.

Код на C и Perl распространяется по лицензии Apache 2.0, а ветку 3.5 будут поддерживать до апреля 2030 года.

Минцифры утвердило рекомендации по защите ЦОДов от дронов

Дата-центры в России разделят на три категории по значимости — такое решение принял отраслевой штаб Минцифры, утвердив требования к защите от беспилотников и других воздушных угроз. К первой категории отнесли стратегические объекты, ко второй — системы регионального и отраслевого уровня, к третьей — корпоративные ЦОДы.

Документ предполагает многоуровневую оборону: укрепление конструкций, средства радиоэлектронной борьбы, снижение заметности с воздуха и резервирование сервисов. Операторы будут взаимодействовать с Минобороны, МЧС и Росгвардией.

«Касперский» нашел буткит BlackX в атаках на дипломатов Центральной Азии

Буткит BlackX, который активируется еще до старта Windows и надолго закрепляется в системе, атаковал дипломатические миссии в Центральной Азии. В «Лаборатории Касперского» считают его доработанной версией BlackLotus, а сами атаки со средней степенью уверенности приписывают APT41.

Пострадали организации Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Обход Secure Boot строился на уязвимости Baton Drop, причем на машинах стояли все обновления Windows.

Под видом радара ДПС распространяют Android-троян ZloyRAT

Новая схема кражи данных с Android-смартфонов строится на обещании показать экипажи ДПС, камеры на дорогах и наличие бензина на заправках. Под видом такого приложения F6 обнаружила дроппер трояна ZloyRAT; те же файлы распространяют как «Радар для БПЛА» и бесплатный «госВПН».

Рекламу размещают в чатах водителей, таксистов и каршеринга. После обращения CERT F6 сайт с загрузкой заблокировали в России.

Ozon Tech вручил 7,2 млн рублей победителям ML-соревнования E-CUP

Третий сезон ML-соревнования E-CUP от Ozon Tech завершился: призовой фонд в 7 200 000 рублей разделили девять победителей. Соревнование сделали студенческим — заявились 1 782 человека, которые собрались в 614 команд, а до финала дошли 15 команд.Задачи брали из промышленного контура Ozon: поиск дублей товаров, контроль качества и прогноз ценности пользователей поиска.

Итоги подвели на конференции E-CODE.

МТС разместила облигации на 30 млрд рублей

Выпуск биржевых облигаций серии 003Р-04 МТС закрыла с объемом 30 млрд рублей, хотя изначально рассчитывала на меньшую сумму. Переподписка позволила увеличить размер займа втрое, а спред сузился: надбавка теперь 1,45 процентного пункта. Бумаги номиналом 1 тыс. рублей с купоном раз в 30 дней разместят на Московской бирже 27 октября по 100 процентов от номинала.

Деньги пойдут на рефинансирование долга: аналитики ждут экономии около 300 млн рублей за год.

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