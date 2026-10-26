Сертификаты НУЦ на смартфонах, «Налог-3» без Oracle и ЦОДы против дронов: российский IT-дайджест #65

Банки просят ставить российские сертификаты вместе с приложениями, ФНС перевела критичные подсистемы «Налога-3» с Oracle на Postgres Pro, а Минцифры утвердило требования к защите дата-центров от беспилотников.
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Российские банки хотят, чтобы корневые сертификаты Национального удостоверяющего центра попадали на смартфон вместе с их приложениями. С такой инициативой Ассоциация банков России обратилась в Минцифры: после ужесточения правил CA/Browser Forum международные удостоверяющие центры стали отзывать сертификаты у российских организаций, и Chrome, Safari и Edge начали предупреждать об опасном соединении.
Предлагаются также единый установщик для Windows и Linux и предустановка в отечественных ОС. Зарубежные сертификаты сейчас занимают более 90 процентов рынка.
Госдума одобрила валютные операции с цифровым рублем в первом чтении
Внешнеторговые расчеты цифровым рублем могут стать третьим способом оплаты наравне с обычными счетами: Госдума поддержала соответствующий законопроект в первом чтении. Поправки разрешают зачислять на счет цифрового рубля валютную выручку, которую компании возвращают в Россию, и страховые выплаты по внешнеторговым договорам.
Банк России сможет сам решать, кто пользуется платформой и в каких случаях цифровой рубль выступает средством платежа, а валютный контроль останется за банком клиента.
ФНС перевела критичные подсистемы «Налога-3» с Oracle на Postgres Pro
Импортозамещение в налоговой системе дошло до критичных подсистем: ФНС и АО «ГНИВЦ» перенесли их данные с Oracle Exadata на Postgres Pro Enterprise Certified. Речь о девяти подсистемах учетного и контрольного блоков АИС «Налог-3». Массивы по 40–50 ТБ переезжали примерно за сутки, весь промышленный переход уложился в чуть более суток.
Новая база занимает до 60 ТБ и прирастает на 3–4 ТБ в месяц, а часть операций стала выполняться быстрее.
Т1 вышел на рынок Вьетнама
Банк ВРБ во Вьетнаме стал первым зарубежным клиентом Т1 в Азии: компания внедрила у него свое решение. Заместитель гендиректора Евгений Косиненко уточнил, что продукт пришлось доработать под валюту, язык, местные бизнес-процессы и требования вьетнамского банка. Следующим приоритетом в компании называют Китай.
Вьетнамский ИТ-рынок аналитики оценивают примерно в 9 процентов от российского и допускают рост до 11–12 процентов к следующему десятилетию.
OpenSSL 4.1.0 получил начальную поддержку «Эльбруса»
Криптографическая библиотека OpenSSL в версии 4.1.0 научилась собираться под процессоры «Эльбрус» — поддержка архитектуры e2k пока начальная. Помимо этого, в релизе добавились свежие алгоритмы шифрования, переработана работа с ключами, обновлен модуль FIPS, поддержка TLS на уровне ядра Linux и интеграция с протоколом управления сертификатами CMP.
Код на C и Perl распространяется по лицензии Apache 2.0, а ветку 3.5 будут поддерживать до апреля 2030 года.
Минцифры утвердило рекомендации по защите ЦОДов от дронов
Дата-центры в России разделят на три категории по значимости — такое решение принял отраслевой штаб Минцифры, утвердив требования к защите от беспилотников и других воздушных угроз. К первой категории отнесли стратегические объекты, ко второй — системы регионального и отраслевого уровня, к третьей — корпоративные ЦОДы.
Документ предполагает многоуровневую оборону: укрепление конструкций, средства радиоэлектронной борьбы, снижение заметности с воздуха и резервирование сервисов. Операторы будут взаимодействовать с Минобороны, МЧС и Росгвардией.
«Касперский» нашел буткит BlackX в атаках на дипломатов Центральной Азии
Буткит BlackX, который активируется еще до старта Windows и надолго закрепляется в системе, атаковал дипломатические миссии в Центральной Азии. В «Лаборатории Касперского» считают его доработанной версией BlackLotus, а сами атаки со средней степенью уверенности приписывают APT41.
Пострадали организации Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Обход Secure Boot строился на уязвимости Baton Drop, причем на машинах стояли все обновления Windows.
Под видом радара ДПС распространяют Android-троян ZloyRAT
Новая схема кражи данных с Android-смартфонов строится на обещании показать экипажи ДПС, камеры на дорогах и наличие бензина на заправках. Под видом такого приложения F6 обнаружила дроппер трояна ZloyRAT; те же файлы распространяют как «Радар для БПЛА» и бесплатный «госВПН».
Рекламу размещают в чатах водителей, таксистов и каршеринга. После обращения CERT F6 сайт с загрузкой заблокировали в России.
Ozon Tech вручил 7,2 млн рублей победителям ML-соревнования E-CUP
Третий сезон ML-соревнования E-CUP от Ozon Tech завершился: призовой фонд в 7 200 000 рублей разделили девять победителей. Соревнование сделали студенческим — заявились 1 782 человека, которые собрались в 614 команд, а до финала дошли 15 команд.Задачи брали из промышленного контура Ozon: поиск дублей товаров, контроль качества и прогноз ценности пользователей поиска.
Итоги подвели на конференции E-CODE.
МТС разместила облигации на 30 млрд рублей
Выпуск биржевых облигаций серии 003Р-04 МТС закрыла с объемом 30 млрд рублей, хотя изначально рассчитывала на меньшую сумму. Переподписка позволила увеличить размер займа втрое, а спред сузился: надбавка теперь 1,45 процентного пункта. Бумаги номиналом 1 тыс. рублей с купоном раз в 30 дней разместят на Московской бирже 27 октября по 100 процентов от номинала.
Деньги пойдут на рефинансирование долга: аналитики ждут экономии около 300 млн рублей за год.