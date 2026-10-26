Сертификаты НУЦ на смартфонах, «Налог-3» без Oracle и ЦОДы против дронов: российский IT-дайджест #65

Банки просят ставить российские сертификаты вместе с приложениями, ФНС перевела критичные подсистемы «Налога-3» с Oracle на Postgres Pro, а Минцифры утвердило требования к защите дата-центров от беспилотников.

Хотите, чтобы новости вашей компании попали в следующий выпуск дайджеста? Присылайте их в Telegram-канал основателя «Клерка» — Бориса Мальцева.