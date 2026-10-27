ИП утратил право на патент: как пересчитать единый налог

Как уплатить налог

Срок уплаты пересчитанного налога по УСН соответствует обычным срокам авансовых платежей. Уведомления за прошедшие кварталы подавать не нужно, пени начисляются со дня, который следует за датой превышения лимита,

Право на патент утрачивается с начала его действия, срока действия, поэтому налог по УСН за весь 2026 год пересчитывается по ставке 6% с 1 января.

Авансы уплачивают в обычные сроки УСН:

за I квартал — до 28 апреля;

за полугодие — до 28 июля;

за 9 месяцев — до 28 октября;

годовой налог — до 28 апреля 2027 года.

Недоимку по срокам нужно доплатить на ЕНС как можно быстрее — это снимет риск штрафа за занижение базы, останутся только пени.

Декларацию по УСН за 2026 год нужно сдать до 25 апреля 2027 года, в ней отражаются все доходы с начала года.

Перед доплатой необходимо зачесть патент: суммы налога по патенту со сроками уплаты до даты утраты права уменьшают налог по УСН за 2026 год, а патентные начисления со сроками уплаты после этой даты инспекция должна аннулировать согласно письму ФНС от 28.09.2026 № СД-36-3/8565@.