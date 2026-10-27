КУБ дня. Про учет расходов ИП на ОСНО

ИП на ОСНО получил документы по оказанным услугам, а оплатил их в другом квартале. Как учитывать расходы?

Наша подписчица спрашивает:

«Добрый день. ИП работает на системе налогообложения ОСНО. Подскажите документы поступления приходят в одном квартале, а оплата за оказанные услуги от поставщика проходит в другом квартале, как учитывать расходы за оказанные услуги? Обязательно нужно подтверждение акта и оплаты в одном периоде. Были ли какие-нибудь проблемы с налоговой. Читаю везде по-разному пишут».

Комментаторы отмечают, что для использования профессионального вычета расходы должны быть оплачены и документально подтверждены, и только тогда их можно будет учесть для уменьшения налоговой базы.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, в каком периоде учитывать расходы, если их оплата прошла позже получения документов?