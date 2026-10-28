Закрытие года дважды: как провести декабрь 2026-го, чтобы спокойно войти в ФСБУ 9/2025 и 10/2026

С отчетности за 2027 год доходы и расходы считаются по двум новым стандартам, которые заменяют ПБУ 9/99, ПБУ 2/2008 и ПБУ 10/99. Отчетность за 2026 год вы сдаете по старым правилам — но именно сейчас нужно принять решения.

Что меняет ФСБУ 9/2025 «Доходы» (приказ Минфина от 16.05.2025 № 56н): выручку признают не в момент перехода права собственности, а в момент передачи контроля покупателю. По длящимся договорам — признание по мере готовности. Скидки и отсрочки оцениваются по новым правилам. Досрочно стандарт можно было применять уже с 2026 года — если вы это сделали, переход для вас завершен.

Что меняет ФСБУ 10/2026 «Расходы» (приказ Минфина от 24.04.2026 № 53н): новая классификация расходов, жесткое разграничение затрат и расходов. Авансы, залоги, платежи по агентским договорам в пользу принципала расходами не признаются. Досрочно применять стандарт нельзя — переход для всех стартует 1 января 2027 года.