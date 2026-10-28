Закрытие года дважды: как провести декабрь 2026-го, чтобы спокойно войти в ФСБУ 9/2025 и 10/2026

Что уже изменилось в 2026 году — и это касается закрытия текущего
НДС стал 22%
Ставка выросла с 1 января. Работает правило даты отгрузки: все, что отгружено с 01.01.2026, — под 22%, даже если договор заключен в 2025-м. По переходным авансам налог с аванса считали по старой ставке, при отгрузке в 2026-м исчисляете 22%, а авансовый НДС принимаете к вычету. Разницу по договорам 2025 года можно добрать с покупателя корректировочным счетом-фактурой — это вопрос переговоров, не обязанности.
УСН: лимиты обрушились, расходы стали открытыми
Лимиты для упрощенки: доход до 490,5 млн руб., ОС до 218 млн, численность до 130 человек. Порог освобождения от НДС для упрощенцев — 20 млн руб. выручки. Перечень расходов стал открытым: теперь можно учитывать любые обоснованные затраты по правилам налога на прибыль.
Первичка в ЭДО: УПД вместо ТОРГ-12 и актов
С 1 января 2026 года электронные ТОРГ-12 и акты выполненных работ в формализованном ЭДО не действуют — отгрузка и закрытие работ оформляются УПД формата 5.03. Бумажные документы не запрещены, но для прослеживаемых товаров электронный формат обязателен.
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Электронные транспортные накладные
С 1 сентября 2026 года перевозки оформляются в ГИС ЭПД электронно. За бумажные накладные до 1 марта 2027 года дорожные инспекторы дадут только устное замечание — но налоговые риски уже работают: ФНС может снять расходы на перевозку и вычет НДС по бумажным рейсам. Это, кстати, прямое указание к декабрьской сверке: проверьте, как оформлены транспортные документы по сделкам 2026 года.
Инвентаризация по ФСБУ 28/2023
Методические указания № 49 больше не действуют. Комиссия — без МОЛ, кворум не менее 80%, результаты фиксируются строго на 31 декабря, даже если фактический пересчет прошел в октябре–январе. Обязательный элемент — классификация расчетов: подтвержденные долги, не подтвержденные, с истекшим сроком давности. Излишки приходуются по справедливой стоимости, недостачи — сначала на виновных, без таковых — в расходы.
Первая отчетность по ФСБУ 4/2023
Отчетность за 2025 год — первая по новому стандарту: новые формы, новые строки баланса, обязательные пояснения. В 1С проверьте, что релизы обновлены и формат отчетности актуален.
Сверка с бюджетом
ЕНС и «виртуальный кошелек» — основной инструмент. Акт сверки по форме КНД 1160070 запрашивайте через личный кабинет или по ТКС: на электронный запрос у инспекции три рабочих дня, на бумажный — пять. Сверьте сальдо, по КБК разберите каждое расхождение, отдельно пройдитесь по взносам со СФР.
Главный вопрос декабря: как переходить на ФСБУ 9/2025 и 10/2026
С отчетности за 2027 год доходы и расходы считаются по двум новым стандартам, которые заменяют ПБУ 9/99, ПБУ 2/2008 и ПБУ 10/99. Отчетность за 2026 год вы сдаете по старым правилам — но именно сейчас нужно принять решения.
Что меняет ФСБУ 9/2025 «Доходы» (приказ Минфина от 16.05.2025 № 56н): выручку признают не в момент перехода права собственности, а в момент передачи контроля покупателю. По длящимся договорам — признание по мере готовности. Скидки и отсрочки оцениваются по новым правилам. Досрочно стандарт можно было применять уже с 2026 года — если вы это сделали, переход для вас завершен.
Что меняет ФСБУ 10/2026 «Расходы» (приказ Минфина от 24.04.2026 № 53н): новая классификация расходов, жесткое разграничение затрат и расходов. Авансы, залоги, платежи по агентским договорам в пользу принципала расходами не признаются. Досрочно применять стандарт нельзя — переход для всех стартует 1 января 2027 года.
Три способа перехода на ФСБУ 9/2025 — и один нюанс по расходам.
Полная ретроспектива — пересчет сравнительных показателей за два года. Самый точный и самый трудоемкий вариант.
Упрощенный ретроспективный — сравнительные показатели за 2026 год не пересчитываются, а кумулятивный эффект отражается одной корректировкой нераспределенной прибыли на 1 января 2027 года, и только по договорам, не исполненным к этой дате.
Перспективный — новые правила только к операциям с 1 января 2027 года. Доступен тем, кто вправе вести упрощенный учет.
По ФСБУ 10/2026 отдельного переходного раздела нет: действуют общие правила ПБУ 1/2008. И здесь главный риск: если доходы перейдете по упрощенному способу, а расходы по полной ретроспективе, сравнительный период станет методологически неоднородным — доходы и расходы одной сделки будут сформированы по разным моделям. Способы по обоим стандартам нужно согласовать между собой.
Что сделать в декабре 2026 года:
Определить способы перехода по доходам и расходам и закрепить их в приказе об учетной политике на 2027 год. Без приказа применение стандарта — формальное нарушение.
Проанализировать типовые договоры: где момент перехода контроля отличается от даты акта или отгрузки, какие договоры длящиеся.
Проверить 1С: поддержка ФСБУ 9 и 10 выходит поэтапно, для большинства конфигураций финальные релизы запланированы на ноябрь–декабрь 2026 года. Если конфигурация сильно доработана — проверять цепочку «доработки → обмены → проводки → отчетность» отдельно.
Проработать счет 97: остатки разобрать по экономическому содержанию — аванс, запас, капвложение — и разнести по профильным стандартам.
Что ждет в 2027 году — короткий чек лист
Изменение
Суть
Что делать
Новые правила признания доходов и расходов
Учетная политика — до 31.12.2026
Отмена уведомлений по имущественным налогам
С 1 апреля 2027 года ФНС сама исчисляет налог на имущество, транспортный и земельный и присылает сообщение
Проверять расчеты инспекции, спорить пояснениями с документами
Единая декларация по прибыли
Сдает только головная организация, обособки включаются в ее форму
Настроить сбор данных по ОП
Штрафы за бумажные ЭПД
С 1 марта 2027 года заканчивается переходный период по перевозкам
Дозавершить переход на ЭТрН до конца 2026 года
Конец налоговых каникул ИП
С 01.01.2027 ИП на УСН и ПСН платят налоги с первого дня
Пересчитать планы по нагрузке
Взносы: травматизм
Раздел 2 ЕФС-1 планируют упразднить, сведения переносят в РСВ
Следить за изменениями форм
Уведомления по ЕНП в 2027 году останутся только для НДФЛ, взносов и налога по УСН — по НДС и прибыли их не подают, инспекция исчисляет налоги сама на основании отчетности.
Практические примеры переходного периода
НДС по переходному авансу.
Аванс 720 000 руб. получен в ноябре 2025-го: НДС с аванса — 120 000 руб. по ставке 20/120. Отгрузка в апреле 2026-го: исчисляете НДС по ставке 22%, авансовый налог 120 000 руб. принимаете к вычету в периоде отгрузки. Разницу в 2% можно дополучить с покупателя через корректировочный счет-фактуру.
Скидка по ФСБУ 9/2025.
Компания до 2026 года признавала выручку на всю сумму договора, скидки показывала в момент подписания акта. По новому стандарту выручка признается с учетом всех предоставленных скидок — если скидка ожидаема, она уменьшает выручку сразу, а не в момент предоставления. Для длинных контрактов это меняет выручку каждого периода.
Счет 97 перед 1 января 2027 года.
На счете 97 висит 400 000 руб.: 280 000 — комиссия дилера, которую по учетной политике распределяли на весь срок действия договора поставки, и 120 000 — предоплата подписки на облачный сервис на 2027 год. По ФСБУ 10/2026 платеж за еще не оказанные услуги расходом не признается — это аванс, переносим подписку на счет 60. Комиссию разбираем по содержанию: если она давала контролируемое право на несколько лет — проверяем ФСБУ 14/2022 и признаем актив; если это просто услуга, которую дилер еще не оказал, — тоже дебиторка на 60/76; если же сумма распределялась лишь для равномерности и никакого актива за ней нет — расход признается в периоде понесения: эффект перехода ляжет в корректировку нераспределенной прибыли, а не в расходы 2027 года. Иначе в балансе за 2027 год останутся несуществующие активы.
Длящийся договор и момент контроля.
Контракт на изготовление производственной линии на 15 месяцев: акт подписывается один раз — при финальной передаче. По новым правилам так признавать выручку уже нельзя: срок исполнения больше 12 месяцев, а покупатель получает контроль над результатом постепенно — принимает этапы, оборудование монтируется на его площадке под его контролем. Значит, выручку признаем по мере готовности, и она появится в каждом отчетном периоде, а не разово в конце.
Проверяйте именно такие договоры: по ним основной эффект перехода. Короткие договоры до года, по которым контроль передается одной передачей результата, остаются единовременными — «долго» само по себе критерием не является.
Чек-лист декабря 2026 года
Провести инвентаризацию активов и обязательств по ФСБУ 28/2023, результаты — на 31 декабря.
Разослать акты сверки, классифицировать долги, оформить ИНВ-17.
Свериться с ИФНС по ЕНС и со СФР.
Проверить ставку НДС по всем переходным отгрузкам и авансам; подписать допсоглашения по договорам 2025 года.
Проверить ЭДО: УПД 5.03, электронные перевозочные документы по сделкам IV квартала.
Принять решение по способам перехода на ФСБУ 9/2025 и 10/2026 и закрепить в приказе об учетной политике на 2027 год.
Проанализировать типовые договоры на предмет момента перехода контроля.
Обновить 1С до релизов с поддержкой новых ФСБУ и протестировать на закрытом квартале.
Создать резервы: отпуска, сомнительные долги, обесценение запасов.
Самое важное из этого года — не сведение баланса, а выбор способа перехода на новые стандарты. Он определит, как будет выглядеть ваша отчетность за 2027 год и сколько работы упадет на январь. Могу разобрать под вашу компанию, какой из трех способов перехода на ФСБУ 9/2025 выгоднее — для этого расскажите, есть ли у вас длящиеся договоры и право на упрощенный учет.
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