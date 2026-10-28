«Цифровой допрос»: почему маркетплейсы блокируют продавцов по сигналам ФНС и что с этим делать

Что изменилось в 2026 году
Ключевое событие — вступление в силу закона № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». Он ввел несколько важных правил:
Автоматический обмен данными. Маркетплейсы обязаны ежемесячно передавать в ФНС сведения о продавцах: ИНН, обороты, суммы выплат. Налоговая теперь видит всю картину: агрегирует выручку со всех площадок и сверяет с поданными декларациями.
Сигналы и реакция. Если ФНС выявляет риск (например, признаки дробления бизнеса, занижение выручки, проблемы с НДС при превышении лимита в 20 млн рублей, неправомерное использование патента или статуса самозанятого), она направляет сигнал площадке. Маркетплейс уведомляет продавца через личный кабинет и дает время на пояснения.
Право на обжалование. Что еще готовится: блокировка по поручению ФНС. С 1 октября 2026 года действует закон № 289-ФЗ о платформенной экономике: маркетплейсы обязаны выявлять налоговые риски продавцов, сообщать о них в ФНС и уведомлять селлеров через личный кабинет. Однако скрывать карточки и останавливать прием заказов по поручению налоговой площадки пока не могут — это полномочие предусмотрено законопроектом № 617-9, внесенным в Госдуму 30 сентября 2026 года, но еще не принятым ни в одном чтении. По проекту ФНС сможет инициировать блокировку, если продавец не явится на вызов для дачи показаний или не представит документы по требованию, — а не просто проигнорирует пояснения. Закон заработает не раньше осени 2027 года — через девять месяцев после официального опубликования. По нему же блокировка сможет применяться одновременно на всех площадках, где торгует продавец, а срок на пояснения составит 10 рабочих дней.
Последствия игнорирования (по законопроекту). Если закон № 617-9 будет принят, у него появится жёсткое последствие за молчание. Основания — не просто отсутствие пояснений по риску, а именно: продавец не явился на вызов ФНС для дачи показаний или не представил документы по требованию налоговой. Если это не исправить в срок, ФНС направит площадкам поручение приостановить приём заказов и скрыть карточки продавца. Блокировка может применяться одновременно на всех площадках, где торгует селлер, — в отличие от текущей практики, когда каждая платформа решает вопрос независимо. Снять ограничение можно, устранив причину: по проекту площадка обязана возобновить приём заказов в течение пяти рабочих дней после того, как продавец выполнит требование ФНС или признанное обоснованным оспаривание. При этом сами налоговые риски — признаки дробления, занижение выручки, неверный режим налогообложения — блокировкой не караются: за ними остаются меры, которые и сейчас применяет ФНС, — уточнёнки, доначисления, штрафы.
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Какие сигналы чаще всего вызывают вопросы
Алгоритмы ФНС и площадок могут сработать на «красные флаги». Среди них:
одинаковые IP-адреса у нескольких юрлиц или ИП в одной группе;
общий склад или общие поставщики для разных бизнесов;
продажа одних и тех же товаров разными связанными лицами;
резкое изменение схемы работы или появление новых партнеров без явной деловой цели.
Важно: автоматические системы иногда ошибаются. То, что алгоритм посчитает дроблением, на деле может быть обычной деловой практикой. Поэтому при получении сигнала не паникуйте — разберитесь в сути претензии.
Что делать селлеру: пошаговый план
1. Проактивная подготовка.
Не ждите сигнала. Проведите аудит своего учета: сверьте данные из личного кабинета маркетплейса (продажи, комиссии, возвраты, удержания) с вашей бухгалтерской и налоговой отчетностью. Убедитесь, что налоговый режим соответствует реальным объемам продаж. Проверьте оформление бизнеса: нет ли признаков, которые ФНС может трактовать как дробление.
2. Реагируйте оперативно при сигнале.
Если пришло уведомление от площадки с просьбой дать пояснения — не игнорируйте. Используйте отведенное время, чтобы собрать аргументы. Подготовьте документы: контракты, УПД, накладные, акты, платежные поручения, чеки. Если есть спорные моменты (например, почему два бизнеса работают с одного склада), четко изложите деловую цель. Ответ можно направить через личный кабинет маркетплейса — площадка передаст его в ФНС.
3. Если блокировка уже произошла.
Сначала зафиксируйте все: сохраните уведомление с указанием основания, сделайте скриншоты личного кабинета, выгрузите отчеты, сохраните всю переписку. Проверьте, на какой пункт договора или нормы закона ссылается площадка. Соберите подтверждающие документы, которые опровергают нарушение или доказывают, что вы уже его устранили. Подайте жалобу через систему досудебного обжалования на платформе. В жалобе четко укажите: что ограничили, какое основание указала площадка, почему вы считаете меру необоснованной, какие документы это подтверждают, какое действие просите совершить. Если площадку убедят, ограничение снимут в течение 48 часов.
4. При сложном споре.
Если досудебное обжалование не помогло, следующим шагом будет обращение в суд. Но помните: пропуск этапа досудебной жалобы может стать основанием для того, чтобы суд оставил иск без рассмотрения.
Несколько советов, чтобы снизить риски
Ведите «историю» бизнеса: сохраняйте не только финальные документы, но и черновики, расчеты, переписку — это пригодится при разборе спорных ситуаций.
Если у вас сложная структура бизнеса (группа компаний, работа с самозанятыми), проконсультируйтесь с налоговым консультантом до того, как ФНС обратит на это внимание.
Следите за обновлениями законодательства — правила взаимодействия площадок и ФНС могут уточняться.
Главное — не ждать сигнала, а заранее навести порядок в учете и быть готовым оперативно реагировать на запросы. Так вы снизите риск внезапной блокировки и сможете защитить свои интересы, если сигнал все-таки поступит.
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