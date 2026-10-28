«Цифровой допрос»: почему маркетплейсы блокируют продавцов по сигналам ФНС и что с этим делать

Право на обжалование. Что еще готовится: блокировка по поручению ФНС. С 1 октября 2026 года действует закон № 289-ФЗ о платформенной экономике: маркетплейсы обязаны выявлять налоговые риски продавцов, сообщать о них в ФНС и уведомлять селлеров через личный кабинет. Однако скрывать карточки и останавливать прием заказов по поручению налоговой площадки пока не могут — это полномочие предусмотрено законопроектом № 617-9, внесенным в Госдуму 30 сентября 2026 года, но еще не принятым ни в одном чтении. По проекту ФНС сможет инициировать блокировку, если продавец не явится на вызов для дачи показаний или не представит документы по требованию, — а не просто проигнорирует пояснения. Закон заработает не раньше осени 2027 года — через девять месяцев после официального опубликования. По нему же блокировка сможет применяться одновременно на всех площадках, где торгует продавец, а срок на пояснения составит 10 рабочих дней.