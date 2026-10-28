Как удерживать алименты у сотрудника, если на счет ИП наложен арест

Как исполнится платеж

Если ИП направит платеж с указанием очередности, то он вероятнее всего исполнится в пользу алиментов по ст. 855 ГК.

Арест счета не отменяет эту обязанность: банк обязан исполнять распоряжения клиента в порядке ст. 855 ГК, а не блокировать все операции вне зависимости от их экономической цели.