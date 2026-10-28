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Как удерживать алименты у сотрудника, если на счет ИП наложен арест

Как удерживать алименты у сотрудника, если на счет ИП наложен арест

На расчетный счет ИП наложен арест из-за взыскания ущерба по ДТП. Как удерживать алименты, чтобы сумма не ушла на погашение долга?

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Как исполнится платеж

Если ИП направит платеж с указанием очередности, то он вероятнее всего исполнится в пользу алиментов по ст. 855 ГК.

Арест счета не отменяет эту обязанность: банк обязан исполнять распоряжения клиента в порядке ст. 855 ГК, а не блокировать все операции вне зависимости от их экономической цели.

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Когда в первую очередь исполнят требование по долгу ИП

Если в исполнительном документе есть вред здоровью, то это требование тоже попадет в первую очередь. Внутри одной очереди банк исполняет документы в календарном порядке поступления: кто первым предъявил документ, тот и получает выплаты, а следующий исполняется только после полного погашения предыдущего.

При нарушении банком очередности ИП вправе запросить выписку и написать претензию и тогда с банка взыскиваются убытки.

Что будет, если на счете нет денег

Правило про приоритет первой очереди работает, только если на счете есть средства. Если счет заблокирован полностью и на момент поступления платежного поручения свободных средств нет, банк не сможет провести ни один платеж — даже с очерёдностью «1» — до тех пор, пока не поступят деньги.

Арест на нулевом балансе законен: все новые поступления, включая зарплату, сначала идут под ограничение.

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