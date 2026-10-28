Кодексы Российской Федерации: действующие и будущие редакции онлайн

Собрали се основные кодексы РФ собраны в правовой системе «Клерк». Здесь можно открыть Налоговый, Трудовой, Гражданский, Уголовный и другие кодексы, найти нужную статью, посмотреть доступные редакции и узнать, какие изменения вступят в силу в будущем.

Законодательство постоянно меняется. При работе с налогами, трудовыми отношениями, договорами и судебными спорами важно смотреть не только текст нормы, но и дату, с которой действует конкретная редакция. В Системе можно выбрать дату, перейти к нужной статье и сравнить доступные редакции документа.

Все кодексы РФ в Системе «Клерк»

В разделе представлены 20 кодексов Российской Федерации. Налоговый и Гражданский кодексы объединяют все свои части на страницах соответствующих документов.

Действующие, предыдущие и будущие редакции кодексов

На странице кодекса можно открыть действующую редакцию, выбрать доступную редакцию на нужную дату или посмотреть изменения, которые ещё не вступили в силу. У редакций указаны даты действия, а будущие версии отмечены отдельно.

Например, для Трудового кодекса доступны действующая редакция, редакция, действовавшая с 1 марта 2026 года, и будущая редакция с 1 марта 2027 года. Также можно сравнить редакции ТК РФ и посмотреть изменения в статьях.

Обратите внимание: глубина архива зависит от документа. Если редакции на выбранную дату в Системе пока нет, об этом появится предупреждение.

Как найти статью кодекса

Откройте нужный кодекс из списка или воспользуйтесь поиском в правовой системе «Клерк». Можно искать документ, номер статьи или слова из нормы, например «ТК РФ», «статья 81 ТК» или «5.27 КоАП». Внутри документа доступны оглавление и переход к статьям.

Читайте кодексы РФ онлайн, проверяйте действующие нормы и следите за будущими изменениями в Системе «Клерк».