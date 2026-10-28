Кодексы Российской Федерации: действующие и будущие редакции онлайн
Собрали се основные кодексы РФ собраны в правовой системе «Клерк». Здесь можно открыть Налоговый, Трудовой, Гражданский, Уголовный и другие кодексы, найти нужную статью, посмотреть доступные редакции и узнать, какие изменения вступят в силу в будущем.
Законодательство постоянно меняется. При работе с налогами, трудовыми отношениями, договорами и судебными спорами важно смотреть не только текст нормы, но и дату, с которой действует конкретная редакция. В Системе можно выбрать дату, перейти к нужной статье и сравнить доступные редакции документа.
Все кодексы РФ в Системе «Клерк»
В разделе представлены 20 кодексов Российской Федерации. Налоговый и Гражданский кодексы объединяют все свои части на страницах соответствующих документов.
Налоговый кодекс РФ (НК РФ) — налоги, сборы, страховые взносы, права и обязанности налогоплательщиков. Части первая и вторая.
Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) — трудовые договоры, зарплата, отпуска, увольнения и другие вопросы отношений работника и работодателя.
Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) — сделки, договоры, собственность, обязательства, наследование и интеллектуальные права. Все четыре части.
Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) — административные правонарушения, штрафы и порядок привлечения к ответственности.
Уголовный кодекс РФ (УК РФ) — преступления и уголовная ответственность.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ) — порядок рассмотрения дел арбитражными судами.
Бюджетный кодекс РФ (БК РФ) — бюджетная система, бюджетный процесс и государственные финансы.
Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) — порядок рассмотрения гражданских дел судами общей юрисдикции.
Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ) — градостроительная деятельность, строительство и реконструкция.
Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС РФ) — рассмотрение административных дел судами общей юрисдикции.
Кодекс торгового мореплавания РФ (КТМ РФ) — отношения в сфере торгового мореплавания.
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ РФ) — деятельность на внутренних водных путях.
Лесной кодекс РФ (ЛК РФ) — использование, охрана и восстановление лесов.
Семейный кодекс РФ (СК РФ) — брак, семейные отношения, права и обязанности родителей и детей.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ (УИК РФ) — порядок и условия исполнения уголовных наказаний.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) — порядок уголовного судопроизводства.
Водный кодекс РФ (ВК РФ) — использование и охрана водных объектов.
Воздушный кодекс РФ (ВзК РФ) — использование воздушного пространства и деятельность в области авиации.
Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ) — жилищные права, управление многоквартирными домами и коммунальные услуги.
Земельный кодекс РФ (ЗК РФ) — использование и охрана земель, права на земельные участки.
Действующие, предыдущие и будущие редакции кодексов
На странице кодекса можно открыть действующую редакцию, выбрать доступную редакцию на нужную дату или посмотреть изменения, которые ещё не вступили в силу. У редакций указаны даты действия, а будущие версии отмечены отдельно.
Например, для Трудового кодекса доступны действующая редакция, редакция, действовавшая с 1 марта 2026 года, и будущая редакция с 1 марта 2027 года. Также можно сравнить редакции ТК РФ и посмотреть изменения в статьях.
Обратите внимание: глубина архива зависит от документа. Если редакции на выбранную дату в Системе пока нет, об этом появится предупреждение.
Как найти статью кодекса
Откройте нужный кодекс из списка или воспользуйтесь поиском в правовой системе «Клерк». Можно искать документ, номер статьи или слова из нормы, например «ТК РФ», «статья 81 ТК» или «5.27 КоАП». Внутри документа доступны оглавление и переход к статьям.
Читайте кодексы РФ онлайн, проверяйте действующие нормы и следите за будущими изменениями в Системе «Клерк».