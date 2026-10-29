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Социальные пособия
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«Лишние» деньги на карте лишат единого пособия в трёх регионах

«Лишние» деньги на карте лишат единого пособия в трёх регионах

С 1 октября 2026 года Социальный фонд при назначении единого пособия в Московской области, Югре и ЯНАО сверяет не только официальные доходы семьи, но и весь оборот по ее счетам и вкладам. Сработал порог — зачисления за год дотянули до двойного дохода — выплата не придет. 

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Оценка нуждаемости стала четырехзвенной. До сих пор фонд смотрел на три условия: уровень дохода, имущественную обеспеченность и занятость взрослых членов семьи. С осени добавился четвертый фильтр — движения денег по счетам заявителя, супруга и других взрослых членов семьи. Логика простая: если на карту капает заметно больше, чем человек декларирует, нуждающимся семья не выглядит. 

Эксперимент уже работает — и не на пустом месте

География пилота — три субъекта: Подмосковье, ХМАО — Югра и Ямало-Ненецкий округ. Правила действуют в отношении заявлений, поданных в период с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Для жителей других регионов в назначении пособия пока все по-старому. 

Правовое основаниезакон № 431-ФЗ от 28.11.2025 и правительственное постановление № 2207 от 29.12.2025

Система отрабатывалась заранее: с августа по конец сентября фонд собирал банковскую статистику в тестовом режиме, но на решения по выплатам она тогда не влияла. 

У московских властей похожий механизм работает уже давно — столичный социальный блок точно так же отказывает в пособии тем, чьи обороты по счетам перерос двойной семейный доход. 

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Порог «200%»: где проходит красная линия

Схема расчета выглядит так: фонд суммирует зачисления на все счета и вклады членов семьи за расчетный год и сопоставляет результат с удвоенным совокупным доходом. Вышел за границу — получаешь мотивированный отказ.

Наглядно на цифрах:

  • доход семьи за расчетный период — 500 000 ₽, значит потолок поступлений — 1 000 000 ₽. Накапало 1,5 млн — это основание для отказа;

  • доход — 700 000 ₽, критическая отметка поступлений — 1,4 млн ₽. Дотянули — остаетесь без пособия. 

За расчетный период берется тот же привычный отрезок в 12 месяцев, что и для среднедушевого дохода, — он заканчивается за месяц до обращения:

Когда подали заявление

Какой год проверят

Октябрь 2026

Сентябрь 2025 — август 2026

Ноябрь 2026

Октябрь 2025 — сентябрь 2026

Декабрь 2026

Ноябрь 2025 — октябрь 2026

Ключевой момент — решает дата подачи заявления, а не когда именно на карту упали деньги. 

Еще один нюанс, о котором мало кто знает: порог считается от поступлений вообще всех денег — включая те, что не попадают в среднедушевой доход. Правда, некоторые из них работают наоборот: пособие по уходу за ребенком, матпомощь от работодателя и выплаты по соцконтракту увеличивают не сумму зачислений, а совокупный доход семьи — то есть поднимают и сам потолок в 200%. 

Какие счета «светятся», а какие нет

Под прицел попадают текущие и накопительные счета, вклады, депозиты — и открытые сейчас, и закрытые внутри расчетного года. Если счет существовал хотя бы на последний день расчетного периода, сведения по нему тоже уйдут в фонд, даже если открыт он был раньше.

Мимо проверки пройдут: кредитные карты — заёмные средства и кредитный лимит в расчёт не зачитываются; предпринимательские счета ИП, привязанные к бизнес-деятельности.

А вот счета детей проверяют наравне со взрослыми: в расчёт идут карты и вклады всех членов семьи, включая детей до 18 лет (или до 23 лет, если учатся очно). Переоформить сбережения на ребёнка и «спрятать» их от фонда не выйдет. Также под сведения попадают счета банков с отозванной лицензией.

Что фонд простит, а что нет

Львиная доля опасений граждан снимается перечнем исключений. Не считаются поступлениями: 

  • перекладывание денег между собственными счетами;

  • переводы внутри семьи — скажем, между картами мужа и жены;

  • банковские кредиты и микрозаймы;

  • возвраты с единого налогового счета — вычеты и возврат налогов;

  • выручка от продажи квартиры, машины — и вообще недвижимости, авто- и мототранспорта, маломерных судов и самоходной техники. Оговорка та же: нужны договор купли-продажи и платежный документ. Нет бумаг — сумма полетит в зачет. А вот продажа прочих вещей — телефона, украшений, мебели, чего угодно с «Авито» — считается поступлением даже с документами на руках. 

А вот где семьи чаще всего прокалываются: 

  • Переводы от родни. Мама перевела сыну 50 тысяч — для фонда это поступление, потому что родители в составе семьи пособия не числятся. Учитываются только «внутренние» переводы между своими.

  • Возврат долга. Приятель вернул занятое на карту — зачли.

  • Кешбэк и возвраты товаров. Маркетплейс вернул деньги за бракованную покупку — та же история.

  • Счета нового супруга. Брак заключен хоть накануне подачи заявления — обороты по счету второй половины пойдут в общий котел.

  • Дарение. Подарки по договору дарения фонд считает поступлениями. Исключение — опять же только переводы внутри семьи.

Как фонд увидит выписку без вашего согласия

Никаких заявлений от гражданина не понадобится. Схема построена на межведомственном обмене: сначала СФР через ФНС выясняет перечень счетов и вкладов каждого взрослого члена семьи, затем напрямую запрашивает у банков информацию о зачислениях за расчетный год. На время эксперимента закон прямо снимает требование о согласии владельца счета. 

Забегать в банк за справками заранее не нужно. Но если данные до фонда не дойдут, заявителя вызовут в личный кабинет — придется принести выписку самостоятельно. 

Проигнорировали срок — отказ. Требования к справке жесткие: реквизиты банка, ФИО владельца, двадцатизначный номер счета, вид счета, полная выписка с датами, суммами, назначением платежа и плательщиком. 

Действующим получателям бояться нечего — до поры до времени

Экспериментальные правила бьют только по новым заявлениям. Выплата, назначенная до 1 октября 2026 года, продолжит приходить на прежних условиях: нормы о пересмотре или снятии уже идущих пособий из-за банковских оборотов в документах нет. Однако по истечении стандартного 12-месячного срока обращение придется подавать заново — и тогда его прогонят через фильтры, действующие на дату нового заявления. 

От трех регионов — ко всей стране

Эксперимент еще не закончился, а правительство уже несет в Госдуму законопроект № 619-9: он даст СФР право запрашивать у налоговой и банков сведения о зачислениях заявителя и членов семьи и учитывать их при назначении пособия — тоже без согласия граждан. Если документ дойдет до закона, в большинстве регионов правило включится с 1 апреля 2027 года. Первое чтение намечено на 29 октября 2026 года. 

Чек-лист для заявителей из пилотных территорий

Три практических шага помогут пройти проверку без сюрпризов: 

  • До подачи заявления расчитайте обороты всей семьи за расчетный год и сверьте с двукратным совокупным доходом семьи: фонд складывает зачисления на все счета всех членов и сравнивает с общим потолком, а не проверяет каждого взрослого отдельно. 

  • Заведите папку с документами по крупным зачислениям: договоры купли-продажи с платежками, дарственные, расписки о возврате долга.

  • Деньги от родни и посторонних старайтесь получать не на карту — наличными, либо заранее закладывайте эти суммы в расчет.

Итог простой: для семьи с белой зарплатой порог в 200% практически недосягаем, паниковать не о чем. 

Рискованная зона — у тех, кто живет на неформальных заработках, регулярных переводах от родных или продает имущество «по-тихому», без документов. А скорость, с которой общероссийский законопроект уже идет через Думу, намекает: встречать это правило как временную прихоть — плохая стратегия.

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