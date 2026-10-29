«Лишние» деньги на карте лишат единого пособия в трёх регионах

Оценка нуждаемости стала четырехзвенной. До сих пор фонд смотрел на три условия: уровень дохода, имущественную обеспеченность и занятость взрослых членов семьи. С осени добавился четвертый фильтр — движения денег по счетам заявителя, супруга и других взрослых членов семьи. Логика простая: если на карту капает заметно больше, чем человек декларирует, нуждающимся семья не выглядит.
Эксперимент уже работает — и не на пустом месте
География пилота — три субъекта: Подмосковье, ХМАО — Югра и Ямало-Ненецкий округ. Правила действуют в отношении заявлений, поданных в период с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Для жителей других регионов в назначении пособия пока все по-старому.
Правовое основание — закон № 431-ФЗ от 28.11.2025 и правительственное постановление № 2207 от 29.12.2025.
Система отрабатывалась заранее: с августа по конец сентября фонд собирал банковскую статистику в тестовом режиме, но на решения по выплатам она тогда не влияла.
У московских властей похожий механизм работает уже давно — столичный социальный блок точно так же отказывает в пособии тем, чьи обороты по счетам перерос двойной семейный доход.
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Порог «200%»: где проходит красная линия
Схема расчета выглядит так: фонд суммирует зачисления на все счета и вклады членов семьи за расчетный год и сопоставляет результат с удвоенным совокупным доходом. Вышел за границу — получаешь мотивированный отказ.
Наглядно на цифрах:
доход семьи за расчетный период — 500 000 ₽, значит потолок поступлений — 1 000 000 ₽. Накапало 1,5 млн — это основание для отказа;
доход — 700 000 ₽, критическая отметка поступлений — 1,4 млн ₽. Дотянули — остаетесь без пособия.
За расчетный период берется тот же привычный отрезок в 12 месяцев, что и для среднедушевого дохода, — он заканчивается за месяц до обращения:
Когда подали заявление
Какой год проверят
Октябрь 2026
Сентябрь 2025 — август 2026
Ноябрь 2026
Октябрь 2025 — сентябрь 2026
Декабрь 2026
Ноябрь 2025 — октябрь 2026
Ключевой момент — решает дата подачи заявления, а не когда именно на карту упали деньги.
Еще один нюанс, о котором мало кто знает: порог считается от поступлений вообще всех денег — включая те, что не попадают в среднедушевой доход. Правда, некоторые из них работают наоборот: пособие по уходу за ребенком, матпомощь от работодателя и выплаты по соцконтракту увеличивают не сумму зачислений, а совокупный доход семьи — то есть поднимают и сам потолок в 200%.
Какие счета «светятся», а какие нет
Под прицел попадают текущие и накопительные счета, вклады, депозиты — и открытые сейчас, и закрытые внутри расчетного года. Если счет существовал хотя бы на последний день расчетного периода, сведения по нему тоже уйдут в фонд, даже если открыт он был раньше.
Мимо проверки пройдут: кредитные карты — заёмные средства и кредитный лимит в расчёт не зачитываются; предпринимательские счета ИП, привязанные к бизнес-деятельности.
А вот счета детей проверяют наравне со взрослыми: в расчёт идут карты и вклады всех членов семьи, включая детей до 18 лет (или до 23 лет, если учатся очно). Переоформить сбережения на ребёнка и «спрятать» их от фонда не выйдет. Также под сведения попадают счета банков с отозванной лицензией.
Что фонд простит, а что нет
Львиная доля опасений граждан снимается перечнем исключений. Не считаются поступлениями:
перекладывание денег между собственными счетами;
переводы внутри семьи — скажем, между картами мужа и жены;
банковские кредиты и микрозаймы;
возвраты с единого налогового счета — вычеты и возврат налогов;
выручка от продажи квартиры, машины — и вообще недвижимости, авто- и мототранспорта, маломерных судов и самоходной техники. Оговорка та же: нужны договор купли-продажи и платежный документ. Нет бумаг — сумма полетит в зачет. А вот продажа прочих вещей — телефона, украшений, мебели, чего угодно с «Авито» — считается поступлением даже с документами на руках.
А вот где семьи чаще всего прокалываются:
Переводы от родни. Мама перевела сыну 50 тысяч — для фонда это поступление, потому что родители в составе семьи пособия не числятся. Учитываются только «внутренние» переводы между своими.
Возврат долга. Приятель вернул занятое на карту — зачли.
Кешбэк и возвраты товаров. Маркетплейс вернул деньги за бракованную покупку — та же история.
Счета нового супруга. Брак заключен хоть накануне подачи заявления — обороты по счету второй половины пойдут в общий котел.
Дарение. Подарки по договору дарения фонд считает поступлениями. Исключение — опять же только переводы внутри семьи.
Как фонд увидит выписку без вашего согласия
Никаких заявлений от гражданина не понадобится. Схема построена на межведомственном обмене: сначала СФР через ФНС выясняет перечень счетов и вкладов каждого взрослого члена семьи, затем напрямую запрашивает у банков информацию о зачислениях за расчетный год. На время эксперимента закон прямо снимает требование о согласии владельца счета.
Забегать в банк за справками заранее не нужно. Но если данные до фонда не дойдут, заявителя вызовут в личный кабинет — придется принести выписку самостоятельно.
Проигнорировали срок — отказ. Требования к справке жесткие: реквизиты банка, ФИО владельца, двадцатизначный номер счета, вид счета, полная выписка с датами, суммами, назначением платежа и плательщиком.
Действующим получателям бояться нечего — до поры до времени
Экспериментальные правила бьют только по новым заявлениям. Выплата, назначенная до 1 октября 2026 года, продолжит приходить на прежних условиях: нормы о пересмотре или снятии уже идущих пособий из-за банковских оборотов в документах нет. Однако по истечении стандартного 12-месячного срока обращение придется подавать заново — и тогда его прогонят через фильтры, действующие на дату нового заявления.
От трех регионов — ко всей стране
Эксперимент еще не закончился, а правительство уже несет в Госдуму законопроект № 619-9: он даст СФР право запрашивать у налоговой и банков сведения о зачислениях заявителя и членов семьи и учитывать их при назначении пособия — тоже без согласия граждан. Если документ дойдет до закона, в большинстве регионов правило включится с 1 апреля 2027 года. Первое чтение намечено на 29 октября 2026 года.
Чек-лист для заявителей из пилотных территорий
Три практических шага помогут пройти проверку без сюрпризов:
До подачи заявления расчитайте обороты всей семьи за расчетный год и сверьте с двукратным совокупным доходом семьи: фонд складывает зачисления на все счета всех членов и сравнивает с общим потолком, а не проверяет каждого взрослого отдельно.
Заведите папку с документами по крупным зачислениям: договоры купли-продажи с платежками, дарственные, расписки о возврате долга.
Деньги от родни и посторонних старайтесь получать не на карту — наличными, либо заранее закладывайте эти суммы в расчет.
Итог простой: для семьи с белой зарплатой порог в 200% практически недосягаем, паниковать не о чем.
Рискованная зона — у тех, кто живет на неформальных заработках, регулярных переводах от родных или продает имущество «по-тихому», без документов. А скорость, с которой общероссийский законопроект уже идет через Думу, намекает: встречать это правило как временную прихоть — плохая стратегия.
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