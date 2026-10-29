«Лишние» деньги на карте лишат единого пособия в трёх регионах

Эксперимент уже работает — и не на пустом месте

География пилота — три субъекта: Подмосковье, ХМАО — Югра и Ямало-Ненецкий округ. Правила действуют в отношении заявлений, поданных в период с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Для жителей других регионов в назначении пособия пока все по-старому.

Правовое основание — закон № 431-ФЗ от 28.11.2025 и правительственное постановление № 2207 от 29.12.2025.

Система отрабатывалась заранее: с августа по конец сентября фонд собирал банковскую статистику в тестовом режиме, но на решения по выплатам она тогда не влияла.

У московских властей похожий механизм работает уже давно — столичный социальный блок точно так же отказывает в пособии тем, чьи обороты по счетам перерос двойной семейный доход.