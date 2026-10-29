Какие расходы ждут предпринимателя после регистрации иностранной компании

Регистрация компании — только начало

Одна из распространенных ошибок предпринимателей — выбирать юрисдикцию по стоимости регистрации. Например, собственник планирует работать на нескольких зарубежных рынках и открывает компании в Казахстане, ОАЭ и Узбекистане. Каждая из них кажется относительно доступной на этапе запуска. При этом для начала работы компании могут понадобиться дополнительные разрешения, юридический адрес или местный представитель. В некоторых странах действуют требования к фактическому присутствию бизнеса. Все это увеличивает первоначальный бюджет.

Пример из практики. Предпринимателю предложили зарегистрировать компанию в Гонконге за $10 тыс. В стоимость входило сопровождение открытия банковского счета. При прямом обсуждении условий с местным консультантом выяснилось, что предложение не включает юридический адрес. За него регистратор запросил еще $20 тыс. в год. Выявить дополнительный расход помогли конкретные вопросы о порядке регистрации и дальнейшей работе компании. Дополнительные расходы возникали и по другим услугам.

В результате, по предварительной оценке, общая стоимость проекта могла составить $40–50 тыс. вместо первоначальных $10 тыс. Компания так и не была зарегистрирована на предложенных условиях.

Еще одна возможная статья расходов — углубленная проверка российских бенефициаров. При регистрации компаний в специализированных финансовых центрах могут потребоваться дополнительные комплаенс-процедуры. Например, в отдельных проектах стоимость подготовки такого отчета сторонними специалистами начинается примерно от $2 тыс. При этом подготовка отчета не гарантирует положительного решения о регистрации. Если результаты проверки не устроят регистрирующий орган, предприниматель рискует потерять деньги, потраченные на услуги консультантов.

Совет: перед регистрацией подготовьте подробную смету. Уточните, какие услуги входят в первоначальную стоимость и за что придется платить отдельно. Проверьте требования к юридическому адресу и дополнительные условия регистрации компании с российскими собственниками.