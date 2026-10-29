Какие расходы ждут предпринимателя после регистрации иностранной компании

У российских налоговых резидентов, контролирующих иностранные компании, возникают обязанности перед ФНС.
Разберем на примерах из практики, какие расходы стоит учитывать и как избежать незапланированных затрат.
Регистрация компании — только начало
Одна из распространенных ошибок предпринимателей — выбирать юрисдикцию по стоимости регистрации. Например, собственник планирует работать на нескольких зарубежных рынках и открывает компании в Казахстане, ОАЭ и Узбекистане. Каждая из них кажется относительно доступной на этапе запуска. При этом для начала работы компании могут понадобиться дополнительные разрешения, юридический адрес или местный представитель. В некоторых странах действуют требования к фактическому присутствию бизнеса. Все это увеличивает первоначальный бюджет.
Пример из практики. Предпринимателю предложили зарегистрировать компанию в Гонконге за $10 тыс. В стоимость входило сопровождение открытия банковского счета. При прямом обсуждении условий с местным консультантом выяснилось, что предложение не включает юридический адрес. За него регистратор запросил еще $20 тыс. в год. Выявить дополнительный расход помогли конкретные вопросы о порядке регистрации и дальнейшей работе компании. Дополнительные расходы возникали и по другим услугам.
В результате, по предварительной оценке, общая стоимость проекта могла составить $40–50 тыс. вместо первоначальных $10 тыс. Компания так и не была зарегистрирована на предложенных условиях.
Еще одна возможная статья расходов — углубленная проверка российских бенефициаров. При регистрации компаний в специализированных финансовых центрах могут потребоваться дополнительные комплаенс-процедуры. Например, в отдельных проектах стоимость подготовки такого отчета сторонними специалистами начинается примерно от $2 тыс. При этом подготовка отчета не гарантирует положительного решения о регистрации. Если результаты проверки не устроят регистрирующий орган, предприниматель рискует потерять деньги, потраченные на услуги консультантов.
Совет: перед регистрацией подготовьте подробную смету. Уточните, какие услуги входят в первоначальную стоимость и за что придется платить отдельно. Проверьте требования к юридическому адресу и дополнительные условия регистрации компании с российскими собственниками.
Банковский счет
Банки проверяют происхождение средств и экономический смысл переводов. Особое внимание они могут уделять компаниям с российскими собственниками.
Пример из практики. Компания в Узбекистане, принадлежащая российскому предпринимателю, должна была оплатить товар поставщику из ЕС. Поставщик отказался работать с ней напрямую из-за российского гражданства бенефициара. Для расчетов привлекли посредника в ОАЭ — компанию, зарегистрированную на гражданина Армении.
Схема выглядела так:
компания в Узбекистане переводила деньги в ОАЭ;
оттуда их планировали направить в компанию в Армении;
часть суммы должна была поступить европейскому поставщику, а часть — остаться в качестве комиссии за логистику.
Предприниматели подготовили типовые договоры, опираясь на собственный опыт и рекомендации нейросетей; юристов к разработке схемы не привлекали. В итоге деньги задержались в Армении. Банку была непонятна деловая цель участия армянской компании. Вопросы также вызвал платеж, который оказался необычно крупным для посредника в ОАЭ. Участники не учли повышенное внимание банка к компаниям из свободных экономических зон.
Для прохождения проверки потребовалось объяснять назначение каждого участника цепочки, но деньги в итоге не дошли даже до счета в Армении, не говоря уже о следующем шаге в ЕС. И, честно говоря, в подобном случае ранний отказ в транзакции лучше, чем вопросы комплаенса в Евросоюзе. Наличие договоров само по себе не помогло банку понять, зачем в расчетах участвовали несколько посредников. Подготовка пояснений и привлечение юристов увеличивают стоимость сделки.
Сложности возможны уже при открытии счета. В случае с Гонконгом регистратор предлагал сначала подать заявку в местный банк. Независимые консультанты оценили вероятность отказа как высокую. После возможного отказа клиенту предложили бы за отдельную плату открыть счет в Индонезии. Через 3–6 месяцев работы с ним можно было бы повторно обратиться в гонконгский банк. Такой путь потребовал бы новых расходов, о которых не говорилось в первоначальном предложении за $10 тыс.
Совет: до открытия счета проверьте условия обслуживания компаний с российскими собственниками. Если деньги будут проходить через несколько стран, обсудите маршрут платежа с юристами на обеих сторонах сделки. У каждого посредника должна быть понятная деловая роль, которую можно подтвердить документами.
Бухгалтерия и отчетность
После регистрации иностранная компания должна соблюдать местные требования к бухгалтерскому учету и отчетности. Они различаются в зависимости от страны и влияют на стоимость ежегодного сопровождения бизнеса.
Бухгалтерия. Стоимость ведения учета зависит от количества операций и особенностей бизнеса, то есть сопровождение торговой компании с регулярными поставками и валютными платежами обычно обходится дороже, чем компании с несколькими операциями в год.
Подготовка отчетности. В каждой стране действуют свои требования к составу и срокам подачи документов. В некоторых юрисдикциях потребуется привлекать местного бухгалтера.
Аудит. В отдельных случаях он обязателен по местному законодательству. Также аудиторское заключение может потребоваться банку или инвестору. Иногда аудит необходим для подтверждения финансовых показателей КИК перед российской налоговой. Стоимость аудита зависит от особенностей бизнеса и выбранной юрисдикции.
Важно заранее проверить доступность специалистов: если подходящего аудитора сложно найти, подготовка документов может затянуться.
Совет: перед регистрацией выясните, какие отчеты должна сдавать компания и потребуется ли ей аудит. Запросите у местных специалистов расчет стоимости бухгалтерского сопровождения на год, чтобы заранее оценить регулярные расходы.
КИК и российская налоговая
Если собственник является налоговым резидентом России и контролирует иностранную организацию, у него возникают обязанности по правилам контролируемых иностранных компаний — КИК. Он должен отчитываться перед ФНС. Объем отчетности и расходы на ее подготовку зависят от обстоятельств работы компании.
По общему правилу контролирующим лицом признается тот, кому принадлежит более 25% иностранной компании. Также действуют другие критерии, в том числе для владельцев доли более 10%, если российские налоговые резиденты совместно владеют более чем 50% компании.
Здесь важно различать два вида уведомлений.
Уведомление об участии в иностранной организации. Обычно его подают, если доля участия превышает 10%. Общий срок — три месяца с момента возникновения участия.
Ежегодное уведомление о КИК. Его подают контролирующие лица. Для физических лиц общий срок — до 30 апреля, для организаций — до 20 марта соответствующего года. Обязанность сохраняется, даже если иностранная компания не получила прибыль или не вела деятельность.
Кроме уведомлений, могут потребоваться финансовая отчетность и документы, подтверждающие прибыль, убыток или освобождение от налогообложения. Порядок подготовки таких документов зависит от юрисдикции. Например, для КИК в ОАЭ в отдельных случаях необходима аудированная отчетность, которую представляют в российскую налоговую. Для компании в Казахстане набор подтверждений может быть иным. Это влияет на стоимость сопровождения.
За нарушение этих требований предусмотрены существенные штрафы. Например:
50 тыс. рублей — за непредставление уведомления об участии в иностранной организации;
500 тыс. рублей — за непредставление уведомления о КИК;
500 тыс. рублей — за непредставление документов, подтверждающих прибыль или убыток КИК, в предусмотренных законом случаях.
Штрафы за нарушения при уведомлении об участии и уведомлении о КИК рассчитываются по каждой иностранной компании.
Отдельный вопрос — налогообложение прибыли КИК. В определенных случаях российский собственник обязан платить налог с прибыли иностранной компании, даже если не получал от нее дивиденды. Есть и исключения, например, прибыль компании, созданной по законодательству государства ЕАЭС и имеющей там постоянное местонахождение, может освобождаться от налогообложения в России. Освобождение также предусмотрено для отдельных категорий активных иностранных компаний при выполнении установленных условий.
Совет: перед регистрацией иностранной компании проверьте, возникнут ли у вас обязательства по КИК. Уточните сроки подачи уведомлений, требования к подтверждающим документам и условия освобождения от налога на прибыль КИК. Заранее рассчитайте расходы на подготовку отчетности, чтобы учесть их в бюджете компании.
Несколько иностранных компаний = несколько комплектов обязательств
Иногда предприниматели открывают сразу несколько компаний в разных странах. Например, одну для торговли, другую для получения платежей, третью для будущего выхода на новый рынок. Каждое юридическое лицо требует отдельного сопровождения: необходимо сдавать отчетность и контролировать соблюдение местного законодательства. При создании группы компаний появляются и дополнительные задачи, связанные с распределением функций между юридическими лицами.
Например, собственник решает создать международный холдинг, который будет владеть компаниями в других странах. Для этого потребуется передать в холдинговую компанию доли уже существующих юридических лиц. Такие операции могут потребовать оценки активов и подготовки дополнительных документов.
Пример из практики. При формировании холдинговой структуры в Международном финансовом центре «Астана» понадобилось подтвердить стоимость доли, которую планировалось передать в холдинговую компанию. За подготовку соответствующей справки аудиторы выставили счет на 15 тыс. дирхамов ОАЭ. Это отдельный расход, который возник на этапе изменения структуры группы.
В зависимости от юрисдикции могут потребоваться и другие документы для передачи долей. Кроме того, необходимо учитывать особенности банковского обслуживания. Если компании внутри группы регулярно переводят деньги друг другу, банк может запросить обоснование этих операций. Отсутствие понятной структуры и экономического смысла сделок повышает риск дополнительных проверок.
Совет: перед регистрацией определите задачи каждой компании и продумайте, как они будут взаимодействовать. Если планируется создание холдинга, заранее оцените расходы на передачу долей и оформление корпоративной структуры. Это поможет сократить затраты на последующие изменения.
Как выбрать юрисдикцию с учетом задач бизнеса
Предприниматели нередко выбирают страну по привычке или личным предпочтениям. Например, хотят открыть компанию именно в Дубае или Гонконге, потому что считают эти юрисдикции престижными. Такой подход может привести к дополнительным расходам, если условия работы в выбранной стране не соответствуют задачам бизнеса.
Допустим, компания хочет продавать товары в Саудовской Аравии. На рынке можно встретить предложения по регистрации юридического лица за $10–15 тыс., но указанная сумма может покрывать лишь часть расходов на выход на рынок. Для ведения определенных видов деятельности иностранному инвестору придется выполнить дополнительные требования. Они могут касаться регистрации инвестиций и получения разрешений. Условия зависят от конкретной деятельности и структуры бизнеса. В итоге предприниматель может получить зарегистрированную компанию, для полноценной работы которой потребуются дополнительные вложения.
Альтернативой для торгового бизнеса иногда становится работа через местного дистрибьютора, у которого уже есть необходимые разрешения. Это позволяет продавать товары без открытия собственной компании в стране. При работе через местного дистрибьютора важно выстроить сбалансированные отношения с партнером. Для этого можно использовать несколько взаимосвязанных договоров, которые позволят реализовать выбранную бизнес-модель и защитить интересы обеих сторон. В отдельных случаях снизить риск недобросовестных действий дистрибьютора помогают патентная защита и законные инструменты таможенного контроля.
При выборе юрисдикции важно учитывать и масштаб бизнеса. Крупные международные компании могут заранее выделять значительные средства на изучение нового рынка и создание местной инфраструктуры. У небольших компаний бюджет обычно ограничен, поэтому ошибка при выборе страны может оказаться особенно затратной.
Похожая ситуация возникает при создании холдинга или IT-бизнеса. Для этих задач можно рассмотреть специальные режимы, например Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане или Astana Hub. Они предусматривают льготные условия для определенных видов деятельности. При этом нужно заранее проверить требования к участникам и стоимость сопровождения.
Совет: начинайте выбор юрисдикции с задач бизнеса. Определите рынок сбыта и способ получения выручки. Сравните стоимость собственной компании и работы через дистрибьютора. Если выбираете местного партнера, заранее продумайте юридические способы контроля и защиты своих активов.
Как рассчитать расходы до регистрации
Определите задачи бизнеса. Решите, для чего нужна иностранная компания и какие операции она будет проводить.
Рассчитайте расходы на запуск. Запросите подробную смету у регистратора. Проверьте стоимость юридического адреса и дополнительных разрешений.
Оцените банковские расходы. Уточните условия открытия счета и требования к будущим платежам. Проверьте, какие услуги придется оплачивать даже в случае отказа банка.
Рассчитайте ежегодные затраты. Узнайте стоимость бухгалтерского сопровождения, отчетности и аудита.
Проверьте налоговые обязательства. Оцените местные налоги и расходы на выполнение требований по КИК в России.
Предусмотрите дополнительные расходы. Заложите резерв на банковские проверки и юридические консультации.
Сравните варианты. Оцените общую стоимость работы в разных юрисдикциях и выберите подходящую модель.