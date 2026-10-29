КУБ дня. Про отсутствие чеков по расчетам с физлицами

Организация принимала оплату на расчетный счет и по платежным ссылкам. Чеки она не пробивала.

Наш подписчик спрашивает:

«ООО на услугах, физлица примерно полгода платили переводами на р/с и по платежным ссылкам банка, а чеки при этом не формировали. Сейчас поднял выписку и немного поседел от суммы хвостов. Правильно понимаю, что сначала нужно сверить все поступления от физлиц и уже потом разбираться, как закрывать прошлый период? И второй вопрос, как им дальше принимать оплаты, если отдельного кассира на точке нет?».

Комментаторы советуют проверить все поступления по банковской выписке и пробить чеки коррекции на каждый расчет без выдачи чека.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, можно ли в таком случае пробить все одной суммой или надо отдельно пробивать каждую операцию?