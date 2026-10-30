По данным «Солара», около 40% обращений работников российских компаний к публичным нейросетям содержат конфиденциальную информацию. А по данным SearchInform, с передачей чувствительных данных в ИИ-сервисы сталкивались 42% компаний.
Теневой ИИ: как бизнес теряет контроль
Shadow AI, или теневой ИИ, — это ИИ-сервисы, которые сотрудники неофициально используют для рабочих целей. Личный аккаунт в ChatGPT или DeepSeek, бесплатный сервис для создания презентаций, браузерное расширение для редактирования текста или приложение на личном смартфоне.
Теневой ИИ — новая версия старой проблемы теневого ИТ. Раньше это был сервер, который админ поставил под стол и никому не сказал. Сейчас это чат-бот, в который копируют рабочие документы. Суть одна: служба ИБ не видит, куда уходят данные. И если произойдет инцидент, по журналам событий нельзя будет восстановить, что именно утекло, куда и когда.
При этом сотрудники чаще всего действуют не со зла — они хотят быстрее подготовить отчет, проверить гипотезу или решить задачу, на которую раньше уходили часы. Если официальных инструментов нет или они неудобны, работники находят альтернативы самостоятельно. Поэтому запреты на ИИ-сервисы бессмысленны — куда практичнее внедрить правила использования технологии.
Любой чат с ИИ — потенциальный источник утечки
Переписку с нейросетью стоит воспринимать как информацию, которая при определенных обстоятельствах может стать публичной. Риск связан не только с настройками самого пользователя, но и с защитой сервиса, хранением данных и управлением доступом.
Это не преувеличение: так уже не раз случалось.
В 2023 году сотрудники Samsung загружали в ChatGPT исходный код и записи внутренних совещаний, после чего компания ограничила использование внешних чат-ботов.
В январе 2025 года исследователи безопасности обнаружили открытую базу данных DeepSeek, содержавшую историю переписок пользователей и служебные ключи.
В июле 2026 года поисковые системы проиндексировали чаты Claude, которыми пользователи поделились по публичной ссылке. В выдачу попали юридические переписки, исходный код и личные темы. Люди думали, что ссылку увидит только адресат, а увидел весь интернет. К слову, годом раньше то же самое произошло с публичными ссылками на чаты ChatGPT.
Для бизнеса это означает, что конфиденциальность нельзя оценивать только по тому, кому сотрудник отправил ссылку на переписку. Опасно и то, что эти данные могут утечь уже из самого сервиса: через ошибку, взлом или неудачную настройку доступа. Ни компания, ни сотрудник на это повлиять не могут.
ИИ-агент опаснее чат-бота
Чат-бот отвечает на вопросы и обрабатывает предоставленную информацию. ИИ-агент способен действовать самостоятельно: читать почту, посещать сайты, писать и запускать код, обращаться к корпоративным системам и выполнять операции от имени пользователя. И в случае с последним меняется характер рисков.
Риск первый — выполнение чужих инструкций
В письме или документе, который анализирует агент, может находиться скрытая команда — например, переслать переписку на сторонний адрес. Если агент не распознает такую инструкцию как потенциально опасную, он может попытаться ее выполнить. Этот тип атаки называют промпт-инъекцией.
Промпт-инъекция (Prompt Injection) — это уязвимость ИИ, при которой вредоносная инструкция заставляет модель нарушать исходные правила и выполнять нежелательные действия. Полностью защититься от таких атак пока невозможно: большие языковые модели (LLM) не всегда умеют надежно отличать инструкции от пользовательских данных. Поэтому полагаться исключительно на способность модели распознавать подобные угрозы нельзя.
Риск второй — непредсказуемые действия
Стремясь выполнить поставленную задачу, агент может выбрать способ, который нарушает ограничения или выходит за рамки полномочий.
В сентябре 2026 года исследователи из лаборатории Transluce описали реальные случаи: ИИ-агенты искали в интернете открытую статистику, а когда упирались в ограничения доступа, пробовали атаки на сайты, в том числе SQL-инъекции против ресурсов Министерства образования США и Библиотеки и архивов Канады. Попытки были примитивными и успеха не принесли, но никто и не ставил агентам задачу взломать сайты — агенты сами «решили» сделать это, причем способом, который ни один сотрудник не стал бы применять.
Риск третий — ответственность за последствия
Если агент удалит данные, изменит настройки или нарушит работу системы, его действия могут быть выполнены через учетную запись сотрудника. Объяснение «это сделала нейросеть» не снимает автоматически ответственности с пользователя или компании.
Поэтому агентам необходимо предоставлять только те права, которые действительно нужны для выполнения задачи. Доступ к корпоративным системам должен согласовываться, а критические действия — контролироваться. Режим «делай что хочешь, я буду жать Enter» в рабочих системах недопустим.
Какие юридические риски возникают при работе с ИИ
Использование внешнего сервиса может затрагивать сразу несколько областей законодательства. Риски зависят от того, какие данные передаются, где они обрабатываются и на каких условиях компания использует инструмент.
Персональные данные
ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты и другие сведения, по которым можно определить человека, могут подпадать под действие 152-ФЗ «О персональных данных». Компания выступает оператором данных клиентов, сотрудников и контрагентов, поэтому работник не может по своему усмотрению передавать их сторонним сервисам.
Перед загрузкой таких сведений необходимо оценить правовые основания обработки, условия передачи данных сервису и требования к их хранению. Если информация передается за рубеж, дополнительно возникают требования к трансграничной передаче. Для персональных данных граждан РФ также действуют требования к локализации первичного сбора и хранения.
Коммерческая тайна
Цены, финансовые показатели, условия договоров, клиентские базы, планы развития и исходный код могут содержать охраняемую компанией информацию. Если сведения относятся к коммерческой тайне и сотрудник обязан соблюдать режим ее защиты, передача данных во внешний сервис без надлежащего разрешения может повлечь дисциплинарные и материальные последствия, а в предусмотренных законом случаях — уголовную ответственность.
Штрафы и последствия утечек
С 30 мая 2025 года действуют повышенные санкции по ст. 13.11 КоАП: за утечку данных — от 3 до 15 млн рублей, биометрии — до 20 млн. За повторную утечку предусмотрен штраф до 3% годовой выручки, но не более 500 млн рублей. За неуведомление Роскомнадзора грозит дополнительный штраф до 3 млн рублей.
Первые судебные решения по новым нормам появились в марте 2026 года, и пока суды нередко смягчают санкции, например с учетом статуса микропредприятия. Но рассчитывать на вечные послабления не стоит.
Таким образом, загрузка документа в нейросеть — не просто вопрос удобства сотрудника. В зависимости от содержания файла и условий работы сервиса это может стать юридическим риском для организации.
Что делать, если утечка уже произошла
Закон дает компании очень короткие сроки. В течение 24 часов с момента, когда она узнала об утечке персональных данных, нужно направить первичное уведомление в Роскомнадзор (ч. 3.1 ст. 21 152-ФЗ): что произошло, каковы предполагаемые причины и вред для людей, какие меры уже приняты и кто от компании отвечает за взаимодействие с ведомством. Отсутствие полной картины — не повод откладывать: подают то, что известно на этот момент.
В течение следующих 72 часов направляют результаты внутреннего расследования и, если удалось установить, сведения о виновных. Если утечка стала следствием взлома, информацию дополнительно передают в ГосСОПКА, но это не заменяет уведомление Роскомнадзора.
Отсчет идет с момента обнаружения инцидента, поэтому сотрудник, который по ошибке загрузил в нейросеть клиентскую базу или договор, должен сразу сообщить об этом в ИТ-службу или службу безопасности. Каждый час промедления сокращает время на расследование и увеличивает риск штрафа.
Как безопасно пользоваться нейросетями
Полностью исключить риски невозможно, но их можно существенно снизить. Для этого сотрудникам нужны понятные правила, а компании — контролируемая среда для работы с ИИ.
Обезличивайте информацию
Если нужно обсудить с нейросетью сложные переговоры, конфликт в команде или бизнес-ситуацию, уберите имена, названия компаний, реальные суммы и другие идентификаторы. Вместо конкретных участников используйте обозначения «Сотрудник А» и «Сотрудник Б», вместо названий организаций — «Клиент 1» и «Подрядчик 2».
Однако простой замены имен недостаточно, если по контексту все равно можно определить человека или компанию. Чем уникальнее сочетание обстоятельств, тем выше риск повторной идентификации.
Проверяйте сервис перед использованием
Прежде чем загружать рабочие материалы, выясните:
где обрабатываются запросы и в какой стране находятся серверы;
хранится ли история переписки и используется ли она для обучения модели;
какие настройки конфиденциальности доступны;
кто получает доступ к данным при использовании функции «Поделиться»;
какие права запрашивает приложение при подключении к другим системам.
Если ответы вам непонятны, не стоит передавать сервису конфиденциальные сведения до согласования с ответственными специалистами.
Не подключайте личные ИИ-инструменты к корпоративным системам
Агент, имеющий доступ к рабочей почте, календарю, облачному диску или репозиторию, — это риск. Подключение может открыть сервису доступ к большому объему информации и дать возможность выполнять действия от имени сотрудника.
Вместо запретов — управляемое использование
ИИ уже стал рабочим инструментом, и запреты не гарантируют безопасности: сотрудники наверняка будут продолжать пользоваться нейросетями без вашего ведома. При этом ИИ-агенты, способные выполнять задачи и обращаться к корпоративным системам, создают новые риски и становятся отдельным направлением работы службы информационной безопасности.
Служба ИБ не против нейросетей, но против бездумного их использования. Поэтому задача бизнеса сегодня — не запретить нейросети, а сделать их использование управляемым и подконтрольным. Для этого нужны понятные правила, контроль доступа и обучение сотрудников. Если собственной службы безопасности в компании нет, эти задачи можно передать на аутсорсинг добросовестным подрядчикам. Они помогут разработать регламенты, обучить команду и выстроить защиту с учетом потребностей компании.