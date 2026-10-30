Теневой ИИ: как сотрудники «сливают» данные компании, сами того не замечая

Теневой ИИ: как бизнес теряет контроль

Shadow AI, или теневой ИИ, — это ИИ-сервисы, которые сотрудники неофициально используют для рабочих целей. Личный аккаунт в ChatGPT или DeepSeek, бесплатный сервис для создания презентаций, браузерное расширение для редактирования текста или приложение на личном смартфоне.

Теневой ИИ — новая версия старой проблемы теневого ИТ. Раньше это был сервер, который админ поставил под стол и никому не сказал. Сейчас это чат-бот, в который копируют рабочие документы. Суть одна: служба ИБ не видит, куда уходят данные. И если произойдет инцидент, по журналам событий нельзя будет восстановить, что именно утекло, куда и когда.

При этом сотрудники чаще всего действуют не со зла — они хотят быстрее подготовить отчет, проверить гипотезу или решить задачу, на которую раньше уходили часы. Если официальных инструментов нет или они неудобны, работники находят альтернативы самостоятельно. Поэтому запреты на ИИ-сервисы бессмысленны — куда практичнее внедрить правила использования технологии.