ПБУ уходят: последний шанс спокойно пересесть на ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026

Суть реформы в двух абзацах

Минфин переписал правила признания доходов и расходов с прицелом на МСФО. ФСБУ 9/2025 (приказ № 56н от 16.05.2025) закрыл сразу два документа — ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008 про строительный подряд. ФСБУ 10/2026 (приказ № 53н от 24.04.2026) заменил ПБУ 10/99 и написан зеркально к доходам: оба стандарта разрабатывались парой, чтобы прибыль признавалась синхронно.

Главный сдвиг — выручка больше не привязана к бумагам.

Ключевой момент — когда покупатель получил контроль над товаром, даже если акт подписан позже или раньше.

То же с расходами: привычные категории «основная деятельность / прочие доходы-расходы» заменены делением на включаемые и не включаемые в чистую прибыль.