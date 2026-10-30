ПБУ уходят: последний шанс спокойно пересесть на ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026

Суть реформы в двух абзацах
Минфин переписал правила признания доходов и расходов с прицелом на МСФО. ФСБУ 9/2025 (приказ № 56н от 16.05.2025) закрыл сразу два документа — ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008 про строительный подряд. ФСБУ 10/2026 (приказ № 53н от 24.04.2026) заменил ПБУ 10/99 и написан зеркально к доходам: оба стандарта разрабатывались парой, чтобы прибыль признавалась синхронно.
Главный сдвиг — выручка больше не привязана к бумагам.
Ключевой момент — когда покупатель получил контроль над товаром, даже если акт подписан позже или раньше.
То же с расходами: привычные категории «основная деятельность / прочие доходы-расходы» заменены делением на включаемые и не включаемые в чистую прибыль.
Пять изменений, которые заметят все
1. Управленческие и коммерческие расходы — сразу в отчет о финансовых результатах.
Старый выбор «распределить на себестоимость или списать на 90-й счет» закрыт. Единственное исключение — управленческие расходы, напрямую связанные с производством: их можно оставить в себестоимости.
2. Дисконтирование отсрочек.
Кредиторку с отсрочкой платежа больше 12 месяцев придется приводить к дисконтированной стоимости (пункты 21–22 ФСБУ 10/2026). Исключения — короткие отсрочки, отсрочки без коммерческого содержания и суммы, зависящие от неконтролируемых событий.
3. Скидки — внутри выручки.
В выручку попадают все скидки независимо от формы, если их сумму можно достоверно определить и покупатель имеет на них право.
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4. Переносить расходы «вперед» ради ровной прибыли нельзя.
Общее правило ПБУ 10/99 о распределении затрат между периодами ушло: сначала определяется, возник ли актив. Нет актива — нет и переноса.
5. Длительные договоры: доход и расход считаются одним методом.
Расходы по растянутым во времени контрактам признаются тем же способом и с той же степенью готовности, что и выручка. Это главная зона риска для строителей, разработчиков ПО и проектных компаний.
Сроки и уровни применения
Оба стандарта действуют с отчетности за 2027 год. Но правила входа разные — и это важно.
ФСБУ 9/2025
ФСБУ 10/2026
Старт
Отчетность за 2027 год
1 января 2027 года
Досрочно
Можно
Нельзя
Переход
Специальные варианты в п. 43–46
По ПБУ 1/2008, отдельных правил нет
По доходам — три эшелона: компании с консолидированной отчетностью считают строго по IFRS 15; подлежащие обязательному аудиту выбирают между IFRS 15 и ФСБУ 9/2025; остальные работают по российскому стандарту. Малым предприятиям с упрощенным учетом дали послабления — можно не оценивать предполагаемые скидки и брать номинальные суммы при отсрочках.
Ловушка на стыке двух стандартов
По ФСБУ 9/2025 есть три варианта перехода: полная ретроспектива с пересчетом сравнительных периодов (п. 43), отражение разницы одной корректировкой нераспределенной прибыли (п. 45) и перспективный порядок — только для упрощенки (п. 46).
По расходам специальных переходных положений нет: Минфин в письме № ИС-учет-66 от 06.07.2026 подтвердил, что работает общий порядок ПБУ 1/2008 — по умолчанию ретроспективно.
Отсюда типичная ошибка: перевести доходы по облегченному варианту без пересчета сравнительных периодов, а расходы — по полной ретроспективе.
Незавершённые договоры окажутся в разнобое: себестоимость по одному контракту посчитана по новым правилам, выручка по тому же контракту — по старым.
Метод перехода по обоим стандартам должен быть согласован.
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Составить реестр типов договоров и выделить нестандартные условия — цена, возвраты, приемка.
Зафиксировать методы оценки готовности по длительным договорам и применять их последовательно.
Выбрать вариант перехода по ФСБУ 9/2025 и согласовать его с порядком по расходам.
Завести аналитику по обязательствам по договорам, скидкам и переменному возмещению.
Проверить отсрочки поставщикам дольше 12 месяцев — под них нужна дисконтированная стоимость.
Перестроить учет управленческих и коммерческих расходов.
Обновить учетную политику, прогнать проводки на копии базы, подготовить сравнительные данные и раскрытия.
Итог
Отчетность за 2026 год — еще по ПБУ. С 1 января 2027-го — только новые стандарты. Два месяца — минимум, чтобы инвентаризировать договоры, выбрать метод перехода и обкатать учет без аврала. Кто отложит до февраля — будет принимать решения уже на живой отчетности.
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