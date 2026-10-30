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Бухгалтерский учет
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Учетная политика на 2027 год: как подстроить учет под новые ФСБУ и налоговые изменения

Учетная политика на 2027 год: как подстроить учет под новые ФСБУ и налоговые изменения

С 2027 года в силу вступают два новых федеральных стандарта бухгалтерского учета — ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы». Они меняют саму логику признания доходов и расходов, а параллельно с этим в НК РФ тоже грядут правки.

2 открытия
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Что поменять в части бухгалтерского учета (ФСБУ)

Главная задача здесь — не просто заменить в тексте политики «ПБУ» на «ФСБУ», а перестроить логику учета. 

  • Классификация доходов (ФСБУ 9/2025). Вместо деления на «доходы от обычных видов деятельности» и «прочие» вводится другая структура: доходы, включаемые в чистую прибыль (выручка и доходы, отличные от выручки), и доходы, не включаемые в нее (например, переоценка активов). В политике закрепите критерии, по которым вы будете относить конкретные операции к той или иной категории, и приведите примеры типовых сделок. 

  • Момент признания выручки. Ключевое изменение: ориентир смещается с перехода права собственности на переход контроля над товаром или услугой к покупателю (то есть когда он реально получает возможность извлекать выгоду). Для долгосрочных договоров появляется требование признавать выручку «по мере готовности» на каждую отчетную дату. Пропишите в политике методику определения момента перехода контроля (по отгрузке, по передаче рисков, по этапам). 

  • Оценка и специфические ситуации. Стандарт детально регулирует учет скидок, бонусов, неденежных расчетов (бартер, взаимозачет — здесь приоритет у справедливой стоимости по МСФО (IFRS) 13, а если ее определить нельзя — по обычной цене аналогичных сделок), а также сделок с отсрочкой или рассрочкой (нужно разделять цену товара и финансовый компонент — проценты за отсрочку; исключение — если срок ≤ 12 месяцев и нет коммерческого содержания). Закрепите в политике, как именно вы будете применять эти правила на практике. 

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  • Классификация расходов (ФСБУ 10/2026). Здесь тоже двухуровневая структура: расходы, включаемые в чистую прибыль (по обычным видам деятельности и отличные от них), и расходы, не включаемые в нее (регулируются другими ФСБУ). Важно: принцип признания расходов меняется — теперь расход учитывается в том периоде, когда он возник, независимо от того, когда был признан связанный с ним доход. Поскольку ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026 работают в связке, синхронизируйте изменения в учете доходов и расходов: если выручку признаете по мере готовности, то и связанные расходы тоже нужно признавать тем же способом. 

  • Способ перехода. При внесении изменений в политику нужно выбрать, как отражать последствия: ретроспективно (пересчитать сравнительные показатели, как будто стандарт действовал всегда), перспективно (новые правила только с 2027 года, без пересчета прошлых лет — этот вариант доступен компаниям с правом на упрощенный бухучет) или с использованием упрощений (например, не применять стандарт к договорам, исполненным до определенной даты). Выбранный способ и его обоснование обязательно закрепите в документе.

Что учесть в части налогового учета

Сами по себе ФСБУ не меняют налоговый учет — он по-прежнему ведется по правилам Налогового кодекса. Но из-за новых бухгалтерских правил могут усилиться расхождения между БУ и НУ, поэтому в налоговой учетной политике стоит прописать механизмы учета этих разниц (например, как вы будете рассчитывать отложенные налоговые активы и обязательства с учетом новых подходов к признанию доходов и расходов). 

Отдельно обратите внимание на актуальные налоговые изменения 2027 года, которые тоже могут потребовать корректировок:

  • Отмена раздельной отчетности по налогу на прибыль для обособленных подразделений. 

  • Изменение порядка исчисления имущественных налогов (часть объектов теперь рассчитывает сама ИФНС). 

  • Новые коды доходов и вычетов в 6-НДФЛ (в том числе для резидентов ЕАЭС и иностранных агентов). 

  • Для компаний на УСН: порог доходов для освобождения от НДС заморожен на уровне 20 млн рублей. Если ваша компания подпадает под эти изменения, в налоговой политике стоит зафиксировать выбранный порядок (например, выбор пониженной ставки НДС при возникновении обязанности его платить). 

Практические советы

  • Проведите аудит текущей политики. Перед внесением изменений проанализируйте, какие положения опираются на устаревшие ПБУ или не учитывают новые нюансы.

  • Проверьте договоры. Часто именно в условиях конкретных сделок (длительные контракты, сложные схемы оплаты, бартер) кроются точки, где новые правила дадут о себе знать. 

  • Обновите учетную систему. После закрепления новых правил в политике убедитесь, что ваша бухгалтерская программа (1С и т.п.) поддерживает эти изменения. 

  • Не забудьте про раскрытие. Выбранный способ перехода и существенные оценочные значения, закрепленные в политике, нужно будет раскрыть в пояснениях к первой отчетности, составленной с учетом новых правил.

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