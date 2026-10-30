Учетная политика на 2027 год: как подстроить учет под новые ФСБУ и налоговые изменения

Что поменять в части бухгалтерского учета (ФСБУ)
Главная задача здесь — не просто заменить в тексте политики «ПБУ» на «ФСБУ», а перестроить логику учета.
Классификация доходов (ФСБУ 9/2025). Вместо деления на «доходы от обычных видов деятельности» и «прочие» вводится другая структура: доходы, включаемые в чистую прибыль (выручка и доходы, отличные от выручки), и доходы, не включаемые в нее (например, переоценка активов). В политике закрепите критерии, по которым вы будете относить конкретные операции к той или иной категории, и приведите примеры типовых сделок.
Момент признания выручки. Ключевое изменение: ориентир смещается с перехода права собственности на переход контроля над товаром или услугой к покупателю (то есть когда он реально получает возможность извлекать выгоду). Для долгосрочных договоров появляется требование признавать выручку «по мере готовности» на каждую отчетную дату. Пропишите в политике методику определения момента перехода контроля (по отгрузке, по передаче рисков, по этапам).
Оценка и специфические ситуации. Стандарт детально регулирует учет скидок, бонусов, неденежных расчетов (бартер, взаимозачет — здесь приоритет у справедливой стоимости по МСФО (IFRS) 13, а если ее определить нельзя — по обычной цене аналогичных сделок), а также сделок с отсрочкой или рассрочкой (нужно разделять цену товара и финансовый компонент — проценты за отсрочку; исключение — если срок ≤ 12 месяцев и нет коммерческого содержания). Закрепите в политике, как именно вы будете применять эти правила на практике.
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Классификация расходов (ФСБУ 10/2026). Здесь тоже двухуровневая структура: расходы, включаемые в чистую прибыль (по обычным видам деятельности и отличные от них), и расходы, не включаемые в нее (регулируются другими ФСБУ). Важно: принцип признания расходов меняется — теперь расход учитывается в том периоде, когда он возник, независимо от того, когда был признан связанный с ним доход. Поскольку ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026 работают в связке, синхронизируйте изменения в учете доходов и расходов: если выручку признаете по мере готовности, то и связанные расходы тоже нужно признавать тем же способом.
Способ перехода. При внесении изменений в политику нужно выбрать, как отражать последствия: ретроспективно (пересчитать сравнительные показатели, как будто стандарт действовал всегда), перспективно (новые правила только с 2027 года, без пересчета прошлых лет — этот вариант доступен компаниям с правом на упрощенный бухучет) или с использованием упрощений (например, не применять стандарт к договорам, исполненным до определенной даты). Выбранный способ и его обоснование обязательно закрепите в документе.
Что учесть в части налогового учета
Сами по себе ФСБУ не меняют налоговый учет — он по-прежнему ведется по правилам Налогового кодекса. Но из-за новых бухгалтерских правил могут усилиться расхождения между БУ и НУ, поэтому в налоговой учетной политике стоит прописать механизмы учета этих разниц (например, как вы будете рассчитывать отложенные налоговые активы и обязательства с учетом новых подходов к признанию доходов и расходов).
Отдельно обратите внимание на актуальные налоговые изменения 2027 года, которые тоже могут потребовать корректировок:
Отмена раздельной отчетности по налогу на прибыль для обособленных подразделений.
Изменение порядка исчисления имущественных налогов (часть объектов теперь рассчитывает сама ИФНС).
Новые коды доходов и вычетов в 6-НДФЛ (в том числе для резидентов ЕАЭС и иностранных агентов).
Для компаний на УСН: порог доходов для освобождения от НДС заморожен на уровне 20 млн рублей. Если ваша компания подпадает под эти изменения, в налоговой политике стоит зафиксировать выбранный порядок (например, выбор пониженной ставки НДС при возникновении обязанности его платить).
Практические советы
Проведите аудит текущей политики. Перед внесением изменений проанализируйте, какие положения опираются на устаревшие ПБУ или не учитывают новые нюансы.
Проверьте договоры. Часто именно в условиях конкретных сделок (длительные контракты, сложные схемы оплаты, бартер) кроются точки, где новые правила дадут о себе знать.
Обновите учетную систему. После закрепления новых правил в политике убедитесь, что ваша бухгалтерская программа (1С и т.п.) поддерживает эти изменения.
Не забудьте про раскрытие. Выбранный способ перехода и существенные оценочные значения, закрепленные в политике, нужно будет раскрыть в пояснениях к первой отчетности, составленной с учетом новых правил.
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