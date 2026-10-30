Учетная политика на 2027 год: как подстроить учет под новые ФСБУ и налоговые изменения

Что учесть в части налогового учета

Сами по себе ФСБУ не меняют налоговый учет — он по-прежнему ведется по правилам Налогового кодекса. Но из-за новых бухгалтерских правил могут усилиться расхождения между БУ и НУ, поэтому в налоговой учетной политике стоит прописать механизмы учета этих разниц (например, как вы будете рассчитывать отложенные налоговые активы и обязательства с учетом новых подходов к признанию доходов и расходов).

Отдельно обратите внимание на актуальные налоговые изменения 2027 года, которые тоже могут потребовать корректировок: