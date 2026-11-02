Налог на имущество, землю и транспорт: с 2027 года за вас все посчитает ФНС

Как работает новая схема
Инспекция берет данные из Росреестра, ГИБДД и других реестров, считает налог и за 10 дней до срока уплаты присылает организации сообщение с суммой. Каналы — ТКС, личный кабинет, при их отсутствии — заказное письмо. Сумму спишут с ЕНС автоматически.
Если компания не согласна с расчетом, она не подает уточненку, а отправляет пояснения с документами. На это дается 20 рабочих дней. У инспекции — месяц на рассмотрение, при необходимости еще месяц. Если пояснения убедительны, ФНС пришлет новое сообщение с исправленной суммой.
Уведомления по форме КНД 1152026 для этих трех налогов с 1 апреля 2027 года не подаются вообще.
Кто по-прежнему считает налог сам
Исключений два. Первое — компании, которые платят налог на имущество по среднегодовой стоимости: декларация и уведомления по авансам остаются. Второе — иностранные организации: для них ничего не меняется.
Отсюда простой вывод: если у вас «кадастровые» объекты, земля и транспорт — вы переходите на расчет ФНС. Если имущество облагается по среднегодовой стоимости — живете по старым правилам.
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Новые сроки уплаты
Дедлайны сдвинулись примерно на месяц позже:
Платеж
Было
Стало
Аванс за I квартал
28 апреля
28 мая
Аванс за II квартал
28 июля
28 августа
Аванс за III квартал
28 октября
28 ноября
Налог за год
28 февраля
28 марта
Новое расписание действует только на три налога под расчет ФНС. Имущество по среднегодовой стоимости платят как раньше: налог за 2026 год — 28 февраля 2027-го (с переносом на 1 марта), декларация — 25 февраля 2027-го.
Что уже поменялось в 2026 году
Закон № 425-ФЗ заработал с 1 января 2026 года и заранее поменял несколько правил:
Перечень кадастровых объектов публикуют до 1 марта вместо 1 января. Объект, созданный или выявленный после публикации, включается в перечень сразу — платить по кадастру придется раньше, чем прежде.
Критерии офисов и торговых центров уточнены. Появилось понятие «объект бытового обслуживания». Единый недвижимый комплекс считается торговым или административно-деловым центром, если хотя бы одно здание в его составе подпадает под признаки — весь комплекс попадает под кадастр.
Льготная ставка 1,6% для магистральных трубопроводов, ЛЭП и железнодорожных путей продлена до конца 2026 года.
Иностранный налог пересчитывают в рубли по курсу ЦБ на дату фактической уплаты — это касается зачета налога, уплаченного за границей.
Помещения под пункты выдачи заказов с 2027 года облагаются по кадастру как торговые объекты со ставкой до 2%.
Про ставку 2,5%: регионы вправе применять ее к кадастровым объектам дороже 300 млн рублей — норма работает с 2025 года.
Что проверить до конца 2026 года
ФНС будет считать налог по данным реестров. Значит, ошибка в реестре превращается в ошибку в начислении, а спор решается перепиской, а не декларацией. Семь проверок, которые стоит пройти сейчас:
Сверить недвижимость с ЕГРН и личным кабинетом. Кадастровые номера, площади, назначение, даты права — это исходные данные для будущих расчетов.
Проверить региональный перечень кадастровых объектов. Перечни на 2026 год могли выйти до 1 марта — офис, склад или ЕНК могли туда попасть незаметно.
Проверить кадастровую стоимость. В 2026 году прошла новая волна оценки в ряде регионов. Оспоренная через комиссию или суд стоимость применяется с 1 января года подачи заявления.
Заявить льготы заранее. Если инспекция не знает о льготном объекте, она начислит налог полностью. Форма заявления — КНД 1150121; по кадастровым объектам без сообщения сообщить нужно до 31 декабря следующего года.
Провести последние уведомления. Авансы и налог 2026 года — последние платежи, требующие уведомлений по кадастровым объектам. Сроки: 28 апреля, 28 июля, 28 октября 2026-го и 28 февраля 2027-го.
Сверить старые сообщения ФНС. Перерасчет может прийти за пределы трех лет, а на доплату дается 28 дней с момента получения сообщения.
Обеспечить канал связи с ФНС — ТКС или личный кабинет. С 2027 года именно туда придут все сообщения, и пропущенное письмо больше не смягчает ответственность.
Итог
2026-й — последний год ручного расчета по кадастровым объектам, земле и транспорту. С 1 января 2027 года ваша задача меняется: не посчитать налог, а проконтролировать данные, по которым его посчитает инспекция.
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