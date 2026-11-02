Налог на имущество, землю и транспорт: с 2027 года за вас все посчитает ФНС

Как работает новая схема

Инспекция берет данные из Росреестра, ГИБДД и других реестров, считает налог и за 10 дней до срока уплаты присылает организации сообщение с суммой. Каналы — ТКС, личный кабинет, при их отсутствии — заказное письмо. Сумму спишут с ЕНС автоматически.

Если компания не согласна с расчетом, она не подает уточненку, а отправляет пояснения с документами. На это дается 20 рабочих дней. У инспекции — месяц на рассмотрение, при необходимости еще месяц. Если пояснения убедительны, ФНС пришлет новое сообщение с исправленной суммой.

Уведомления по форме КНД 1152026 для этих трех налогов с 1 апреля 2027 года не подаются вообще.