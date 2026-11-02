Как скорректировать сумму налога по УСН за прошлый период

Как еще можно поступить, чтоб уменьшить сумму

Можно также указать отрицательную сумму в следующем уведомлении. Однако этот механизм применяют для случая, когда аванс нарастающим итогом за текущий период оказался меньше уже отраженных сумм за предыдущие. Минус не должен превышать ранее исчисленные положительные авансы года.

Также плательщик УСН вправе учесть разницу в следующем периоде — итог за год все равно сойдётся с декларацией, но завышенная сумма до этого будет числиться на ЕНС.

Дождаться годовой декларации — ФНС автоматически скорректирует расхождения по ее данным. Это допустимо, если переплата небольшая.

После подачи уведомления на ЕНС образуется переплата. Ее можно оставить до декларации (зачтется автоматически), заявить зачет в счет будущих платежей или оформить возврат.

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