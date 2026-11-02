Как скорректировать сумму налога по УСН за прошлый период

Как заполнить уведомление
Отдельной формы для уточненного уведомления не существует. Чтобы скорректировать сумму по УСН за прошлый период, нужно подать новое уведомление.
Для заполнения нового документа необходимо:
Повторить все реквизиты из первоначального: КПП, КБК, ОКТМО.
Указать код того же периода, который исправляют: I квартал — 34/01, полугодие — 34/02, 9 месяцев — 34/03.
В строке 4 поставить полную правильную сумму за этот период, она аннулирует старую.
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Как еще можно поступить, чтоб уменьшить сумму
Можно также указать отрицательную сумму в следующем уведомлении. Однако этот механизм применяют для случая, когда аванс нарастающим итогом за текущий период оказался меньше уже отраженных сумм за предыдущие. Минус не должен превышать ранее исчисленные положительные авансы года.
Также плательщик УСН вправе учесть разницу в следующем периоде — итог за год все равно сойдётся с декларацией, но завышенная сумма до этого будет числиться на ЕНС.
Дождаться годовой декларации — ФНС автоматически скорректирует расхождения по ее данным. Это допустимо, если переплата небольшая.
После подачи уведомления на ЕНС образуется переплата. Ее можно оставить до декларации (зачтется автоматически), заявить зачет в счет будущих платежей или оформить возврат.
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