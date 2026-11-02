Как встречались клерки. Хронология 2002 – 2017 год
Когда-то мы знали друг друга только по никам на форуме. А потом начали встречаться: сначала по несколько человек в кафе, позже целыми семьями в подмосковных пансионатах. Я нашёл старые рассказы и фотографии и попробовал собрать эту историю по годам.
Недавно я написал большой пост про историю Дневников Клерка. А потом стал искать старые фотоотчёты и понял, что встречи клерков заслуживают отдельного рассказа.
На форуме есть целый раздел «Встречи и поздравления», а в нём почти 2800 тем. На самых старых страницах видно, как всё начиналось. Люди договариваются встретиться, обсуждают, как узнают друг друга, выбирают кафе, потом выкладывают фотографии и подписывают на них знакомые ники.
Я начал с конца форума, прошёл списки тем и собрал в одну хронологию встречи, для которых удалось найти рассказы, благодарности участников или фотографии. Это не полный список: тем очень много, а часть старых фотографий могла не сохраниться. Если помните другие встречи, помогите дополнить!
Здесь вместе собраны прежний список и все дополнения. Где точный день неизвестен, оставляю месяц или год; дату публикации отчёта не выдаю за дату встречи. Число участников указываю только по итоговым спискам и рассказам, а не по брони столов. Старые фотоссылки могут открываться не все.
Постепенно встречи выросли из посиделок в кафе в большие поездки. Приезжали клерки из разных городов, иногда целыми семьями. Организовывали всё сами: бронировали места, договаривались о дороге, готовили программу.
2002 год
Июнь 2002 — Санкт-Петербург — встреча во время конференции, о которой вспоминают в ранней теме форума. Точный день пока не установлен. Для ранних встреч с неизвестными датами порядок внутри периода условный.
До 10 августа 2002 — Москва — восемь человек на ранней московской встрече. Отчёт. Точный день по этой теме пока не установлен. Засиделись до закрытия. После личного знакомства, заметил автор отчёта, уже сложнее нагрубить человеку на форуме. В этой же теме 10 августа я сообщил, что для встреч завели отдельный раздел.
16 августа 2002 — Санкт-Петербург — «Красный лев», девять участников. Отчёт. Договорились встретиться у зоопарка и узнавать друг друга по форумным фотографиям. Одним из опознавательных знаков предложили бутылку пива )
22 августа 2002 — Москва — «Русские раки» на Маросейке, 12 участников. В ОГИ не поместились и перебрались сюда. Отчёт и фото, продолжение.
29 августа 2002 — Санкт-Петербург — «СМАК». Сначала собрались 14 человек, потом подходили ещё. Фото и отчёт.
20 сентября 2002 — Москва — «Амиго», Малая Никитская, 25. По итоговому списку — 26 человек. Список и фото, ещё фото. Третья часть фотографий. Снимал Ученик; фотографии потом выкладывал я. Разошлись почти под утро.
18 октября 2002 — Москва — снова «Амиго», десять человек. Отчёт. В этот раз без фотоаппарата.
15 ноября 2002 — Москва — «Амиго» и телефонные переклички с Пятигорском и Туапсе. Отчёт и начало фотографий. Ещё фотографии — на шестой и восьмой страницах.
15 ноября 2002 — Туапсе, телефонный мост, не отдельная групповая встреча. Я приехал в «Белую Русь» и договаривался встретиться с FOX, но мы разминулись. Стас сообщал о телемосте: на связи с Москвой был один участник из Туапсе. В моей теме остались фотографии поездки, не групповой снимок.
15 ноября 2002 — Пятигорск — «Ностальжи» на Кирова: Lavrik, svet и подруга. Отчёт и фотографии.
21 ноября 2002 — Пятигорск — ещё одна встреча. Фотографии в той же теме, продолжение. Не путать с Туапсе!
29 ноября 2002 — Москва — «Гавань в Хамовниках», зал «Карибы». Вручали победителям форума «Персонал» футболки с логотипом Клерка. Отзывы и фотографии.
10 декабря 2002 — Санкт-Петербург — «Красный лев»: Nata, Настя, Эйвидж и Валерий. Фотографии Насти.
20 декабря 2002 — Москва — предновогодняя встреча. Фотографии на форуме.
2003 год
27 февраля 2003 — Санкт-Петербург — «Граф NN». Отзывы после встречи. Фотоаппарата не было.
28 февраля 2003 — Москва — «У Тимофеича», 16 участников. Фото, продолжение и итоговый список. Среди гостей была svet, неожиданно приехавшая из Пятигорска. Елена Сеченова фотографировала и написала комментарии, а я выложил их на форуме.
27 марта 2003 — Москва — «У Тимофеича», встреча по случаю моего приезда. Фотографии AGO.
1 апреля 2003 — Москва — встреча с Денисом В. в Центре международной торговли. Обсуждение и благодарности после встречи.
4 апреля 2003 — Санкт-Петербург — «Граф NN» на Разъезжей, десять человек. Итоговый список и фото Насти.
25 апреля 2003 — Москва — «Амиго», гости из Петербурга Елена А. и Настя, поздравления Lavrik. Фото Елены Сеченовой, продолжение.
Май 2003 — Пятигорск — приезд Ксю и Татьяны Демидовой. «Мы поехали в Пятигорск!!!!!». Выезжали 1 мая, к 11-му уже вернулись.
29 мая 2003 — Москва — Jingle Bells. Собирались в Crazy Milk, но он оказался закрыт. История переноса, фото.
20 июня 2003 — Санкт-Петербург — «Чайный дом по-восточному» на Московском проспекте, встреча с Еленой Сеченовой. Подробный рассказ Насти.
26 июня 2003 — Санкт-Петербург — «Чайный дом по-восточному», встреча со Стасом и Atania, 12 человек. Отчёт и список, впечатления Atania. По дороге на вокзал ещё и колесо меняли — за полчаса до поезда!
31 июля 2003 — Москва — «Последняя капля» на Пушкинской. Отчёт Ведьмачки и отзывы. С самой встречи клерки позвонили мне.
12 сентября 2003 — Москва — китайский ресторан «Джонка», 20 человек по итоговому списку. Пробовали даже жареных скорпионов. Отчёт Ксю и фотографии Г_Росса.
18 сентября 2003 — Санкт-Петербург — кафе «Варшава», встреча с Еленой М., восемь человек. Отчёт и фотографии. Елене подарили игрушечную лошадь с бейджем Клерка, чтобы она привезла её на московскую встречу.
3 октября 2003 — Москва — кафе «Камелия» у «Войковской». Отзывы участников.
31 октября 2003 — Санкт-Петербург — на улице Александра Невского, 9, с гостями из Москвы. Итоговый список, фото Aquad и Поли, ещё фотографии.
4 декабря 2003 — Москва — «Амиго». «Послевстречие», ссылки участников на фотоархив.
19 декабря 2003 — Санкт-Петербург — «Красный терем» на Марата, шесть человек. Отчёт Насти.
2004 год
6 января 2004 — Москва — встреча с Кисулей, приехавшей из Петербурга. Благодарности и воспоминания.
23 января 2004 — Москва — «У Петровича» в Большом Николопесковском переулке. Начало фотоотчёта, фотографии Демидовой Татьяны.
5 марта 2004 — Санкт-Петербург — «Чайный дом по-восточному», 18 участников. Фотоотчёт «Мартовская поездка в Питер». В комментариях — фотографии, рассказы и наша тогдашняя почти прямая трансляция путешествия по SMS и GPRS.
25 апреля 2004 — Москва, пейнтбол и шашлыки. Организовывали Демидова Татьяна и Sifa, собирались у Ясенева. Отзывы после игры и ссылки участников на старые фотоальбомы. Играли именно 25-го, хотя сначала предлагали 24 апреля.
22 мая 2004 — Москва, «Старина Мюллер» на улице 1905 года. Встреча с Сонечкой; её и Г_Росса благодарили за организацию. Отзывы.
Июньские праздники 2004 — Санкт-Петербург, «Питер-2». Поездка москвичей: Г_Росс прибыл 11 июня, общий сбор назначили на 12-е; побывали и в Петергофе. Программой занималась Кисуля, гостям помогала Настя. Отзывы, Петергоф. Точные дни всех отдельных мероприятий не установлены.
24 июня 2004 — Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 34. Встреча с Ниной О. из Ростова-на-Дону и Стасом из Москвы: 16 человек по его итоговому перечню. Отчёт Стаса, отзывы на форуме.
16 июля 2004 — Москва, «Космик» у Парка культуры. Встреча по случаю приезда Кисули. Договорённость и её благодарность после встречи.
11 августа 2004 — Москва, «Старина Мюллер» на улице 1905 года. Встречали МихаБУ и Вову. Отзывы участников.
14–15 августа 2004, один из дней выходных — Калининград — встреча Sifa и Dimvik: музеи, прогулка на катере, литовский ресторан. Отчёт.
17 декабря 2004 — Москва, Новый год в «Мюллере». Сначала обсуждали «Рок-Вегас», но окончательно выбрали другое место. Отзывы, фотографии Татьяны Демидовой.
17 декабря 2004 — Санкт-Петербург, «Амадеус». 11 участников по итоговому списку Насти. Отмечали Новый год и рождение племянника Елены А. Список и фотографии Валерия.
2005 год
2 января 2005 — Москва, «Шеш-Беш». Ещё одна встреча с Кисулей. Её отчёт и фотографии, дополненные Xsenia. Последний снимок в этой ветке относится к другому празднованию, в «Последней Капле».
29 апреля 2005 — Санкт-Петербург, «Олива», Большая Морская, 31. 15 человек, греческая кухня и сиртаки. Итоговый список и фотографии Кисули.
15 мая 2005 — Москва, «Пивная 001» и Воробьёвы горы. После посиделок отправились гулять и добрались до метро ближе к половине двенадцатого. Отзывы, фотографии, продолжение.
24 июня 2005 — Москва, «Дятел» на Ладожской. Встреча с Денисом В.; приехала и Настя из Петербурга. Фото Марфик, фото Xsenia.
27 июля 2005 — Москва, «Джонка» на Тверском бульваре. Встреча с Кисулей. Отзывы Г_Росса, Рыжей Тани и самой гостьи.
12 августа 2005 — Москва, «Гарем» у Экспоцентра. Узнав, что за столом бухгалтеры, официант предложил компании вакансию главбуха ресторана. Рассказ Ани Русской, фотографии в теме.
2 сентября 2005 — Санкт-Петербург, TRES AMIGOS, Рубинштейна, 25. Встреча с Денисом В., организованная Настей; в итоговом списке десять человек. Отчёт и фото, продолжение.
9 сентября 2005 — Москва, кафе на Пушкинской площади. Mrak написал на форум прямо со встречи. Сообщение из кафе.
30 сентября 2005 — Москва, «Пьяный дятел» на Бауманской. Марфик перечислила 17 пришедших; вечер продолжился танцами. Итог и первое фото, фотографии Меламори.
13 ноября 2005 — Ростов-на-Дону, «Панчо» на Большой Садовой. Первая состоявшаяся встреча после неудачной попытки в октябре. Отзывы.
25 ноября 2005 — Санкт-Петербург, «Олива». Танцы, сиртаки и общая запись в книге отзывов. Послевстречные сообщения, подписанный фотоотчёт.
4 декабря 2005 — Москва, встреча с Govorun. Собрались на Таганке, выбрали китайскую кухню; среди подписанных на фото — Стас, Тоня, Mrak, RedCat и Провинциалка. Фотоотчёт, ещё фото.
16 декабря 2005 — Москва, «Бирхофф» на Земляном Валу, 58/23. Новогодняя встреча с Денисом В. В тот же вечер собирался и Петербург — на форуме даже предложили устроить телефонный мост. Окончательное место, обсуждение переклички, фотографии и отзывы. Состоялся ли сам звонок, пока не установлено.
16 декабря 2005 — Санкт-Петербург — «Сквозняк», Восстания, 20; петербургская новогодняя встреча. Большая серия фотографий Кисули и Const.
2006 год
14 января 2006 — Санкт-Петербург, «Кирочный дворик». Бильярдная встреча четырёх: Warbler, её мужа Ивана, Лоры и Кисули. Отчёт.
31 марта 2006 — Санкт-Петербург, TEQUILA-BOOM. Отмечали завершение годовой отчётности. Кисуля перечислила 16 человек, которых застала до своего ухода в десять вечера. Фотоотчёт.
7 апреля 2006 — Москва, ресторан «Пробка», Украинский бульвар, 15. Небольшая встреча: Философ прямо написал, что было шесть человек. Отчёт.
8 апреля 2006 — Москва, кафе «На лестнице». Встреча с разговорами о любви, жизни на Марсе и немного о НДФЛ. Отзывы и сохранившиеся фотографии. Часть снимков удалена по просьбе участника; восстанавливать их не нужно.
6 мая 2006 — Санкт-Петербург, клуб «Лидер», Энгельса, 154. Боулинг и бильярд вместе с участниками форума Audit. Договорённость и отзывы, фотографии.
14 мая 2006 — Горки, Подмосковье, база отдыха «Горки», рядом с Горками Ленинскими. Выезд на шашлыки; собирались у метро «Домодедовская». Место и организация, послевстречные сообщения.
19 мая 2006 — Ростов-на-Дону, снова «Панчо». После встречи решили в следующий раз собраться на воздухе. Отчёт и историческая ссылка на фотоальбом. Работоспособность самого альбома не проверена.
23 мая 2006 — Москва, «Тарас Бульба» на Новокузнецкой. Собрались с ноутбуками посмотреть и обменять фотографии с предыдущего пикника — и получилась новая полноценная встреча. Организация, отзывы. Снимки ниже в теме относятся к 14 мая, не к этому вечеру.
8 июня 2006 — Москва, «Берлога». Встреча с приехавшей Над.К. Отзывы и фотографии с двух камер.
11 июля 2006 — Москва, кафе на Бауманской, 58, корпус 5. Вместе собирались форумчане и блоггеры из сообщества «Всяко-разно». Договорённость и отзывы, продолжение.
15 июля 2006 — Санкт-Петербург и Шлиссельбург, Шлиссельбург, Орешек и вечерняя «Олива». Днём часть компании ездила на экскурсию, вечером собрались в таверне: 15 участников по итоговому списку. Всё это во время саммита G8, с перекрытиями и советом взять паспорта. Большой фотоотчёт.
3 августа 2006 — Москва, кафе «На лестнице», у Смоленского пассажа. Встреча к приезду Кисули; в её большом фотоотчёте есть и Стас. Окончательное объявление, фотоотчёт.
6 октября 2006 — Москва, «Ганс», Яузская, 1/15. Отдельная встреча, не та, что была в апреле 2007-го. Окончательное объявление, фотографии и отзывы.
9 декабря 2006 — Москва, ресторан «Скала», Отрадное. Большой новогодний вечер с конкурсами, танцами и гостями из других городов. Отчёт Иришкин и фотографии.
14 декабря 2006 — Мурманск, «Кружка». Первый состоявшийся сбор: засиделись до наступления следующего дня. Отчёт.
2007 год
6 января 2007 — Санкт-Петербург — «У Мушкетёра», Адмиралтейский проспект, 8. Фотоотчёт.
12 января 2007 — Мурманск, «Сфера». Играли в боулинг; для одной из участниц это был первый опыт. Отзывы.
9 марта 2007 — Москва, Gans Club. Маленькая праздничная встреча; домой вернулись уже ночью. Отзывы.
30 марта 2007 — Санкт-Петербург, Tequila Boom, Вознесенский проспект, 57/127. Встреча состоялась, хотя фотоотчёта участники так и не дождались. Ретроспективное подтверждение.
7 апреля 2007 — Москва — ресторан «Ганс», встреча по случаю моего приезда. Объявление с правильной датой, фотографии. Дата этой встречи — 7 апреля 2007 года. Рассказ Иришкин. В дневниковой записи есть расхождение в дате, поэтому ориентируюсь на современную событию форумную тему. Не путать с отдельной встречей в «Гансе» 6 октября 2006-го. Дополнительная фотосерия.
21 апреля 2007 — Ярославль, кафе «Мельник». Встреча с ToT и Стасом. Фотографии на форуме, мой дневниковый репортаж с фотографиями в комментариях.
10 июня 2007 — Санкт-Петербург, «Олива». Окончательная дата и место, благодарности после встречи.
Август 2007, вероятно 8-го или 9-го — Мурманск, небольшая встреча. Автор сообщил, что пришли только двое; неясно, включал ли он себя в это число. Отчёт. Точный день пока не установлен.
3 августа 2007 — Санкт-Петербург, таверна на Невском, 70. Встреча с Марфик и sema, прогулка с гостями и фонтаны. Отзывы, опубликованные фотографии. Некоторые кадры автор специально обрезал по соображениям приватности — сохраняем именно опубликованные версии.
28 августа 2007 — Москва, «Дурдинъ» на Пролетарской. Шесть человек — число прямо названо в послевстречном сообщении Иришкин. Отчёт.
14 сентября 2007 — Москва, встреча по приезду Govorun. Фотографии и отзывы участников.
25 сентября 2007 — Казань, «Бир-Хаус». Пять участников: БухгалтерУСН, Di_71, Lalka, Vladimir_Solo и martm. Отчёт, фотографии.
8 декабря 2007 — Москва, ресторан «Джорджия» у Чертановской. Большая встреча-банкет. Фотографии, отзывы.
2008 год
26 января 2008 — Санкт-Петербург, «Хемингуэй». Встреча с ToT и Стасом. Отзывы, фотографии с подписями.
30 апреля — 4 мая 2008 — Калининград — поездка девяти клерков. Отчёт в теме. Местные клерки, по словам участников, к компании не присоединились.
16 мая 2008 — Казань, «Старый Амбар» на Спартаковской. Фотографии и подписи участников.
17 мая 2008 — Санкт-Петербург, «Хемингуэй», Ломоносова, 3. Гости задержались: сначала съездили в Ломоносов. Рассказ о встрече, фотографии.
12 июня 2008 — Санкт-Петербург — «Кристофф», Загородный проспект, 9. Отзывы после встречи.
9 октября 2008 — Москва, «Два Петра», Фрунзенская набережная. Отзывы о состоявшемся вечере.
14 ноября 2008 — Санкт-Петербург, китайский ресторан у Московской. Благодарности организатору и участникам.
28/29–30 ноября 2008 — Звенигород, пансионат «Звенигородский» РАН. Кто-то приехал в пятницу, кто-то в субботу; основной банкет состоялся 29 ноября. Отзывы и фотографии, ещё фотографии. Главным организатором была Марфик. По репортажу, в официальных мероприятиях участвовали около ста человек; это приблизительная оценка, не точный подсчёт. Моя запись.
2009 год
16 января 2009 — Москва, «Бирхоф» на Таганке. Благодарности организаторам, опубликованные фотографии.
27 февраля 2009 — Санкт-Петербург, китайский ресторан на Лиговском, 215. Отзывы после встречи.
15 июля 2009 — Санкт-Петербург, «Кристофф». Отзывы о вечере.
29 августа 2009 — Санкт-Петербург, «Три пескаря», Невский, 70. Благодарность Январь и ответ Марины-7.
18 сентября 2009 — Ростов-на-Дону, «Панчо», Будённовский, 35. Шесть человек: пять бухгалтеров и один юрист. Отчёт, общая фотография и продолжение фотоотчёта.
13 ноября 2009 — Санкт-Петербург, TRES AMIGOS, Рубинштейна, 25. Отзывы о посиделках.
11–13 декабря 2009, банкет 12 декабря — Пушкино — большая новогодняя встреча в пансионате «Пушкино», гости из разных городов, некоторые с семьями. Фотоотчёт. Фотографии участников.
2010 год
5 января 2010 — Санкт-Петербург, «Олива» и Дворцовая площадь. После ресторана часть компании отправилась гулять. Отзывы.
15 января 2010 — Москва, Double Bourbon на Земляном Валу, 75. Отзывы о встрече.
10 февраля 2010 — Ростов-на-Дону, «Панчо» на Будённовском. В кондитерской отключили свет, и общались при свечах. Рассказ участницы.
5–6 июня 2010 — Репино, Санкт-Петербург, «Белые ночи» в Репино. Пансионат «Буревестник»; часть гостей приехала уже 4 июня. Вместо банкета устроили пикник на природе. Благодарности, фотографии.
14 августа 2010 — Москва, «Тарас Бульба» на Пятницкой. После застолья часть компании отправилась гулять. Отчёт, фотографии.
19 ноября 2010 — Ростов-на-Дону, «Панчо». Послевстречный отзыв. Фотографа в тот раз не было.
10–12 декабря 2010, банкет 11 декабря — Звенигород — пансионат «Звенигородский»: шашлыки, банкет, конкурсы, танцы, круг со свечами. Репортаж Январь. Послевстречные сообщения.
2011 год
21 января 2011 — Москва, «Корчма» на Садовой-Самотечной. Отзывы, фотографии, отобранные автором.
15 апреля 2011 — Москва, «Козловица на Сретенке». Встреча после сдачи годовой отчётности; в отзывах благодарили Стаса. Рассказ и фотографии.
18–19 июня 2011 — Ярославль, поездка небольшой компании. Достопримечательности, Волга и встречи с ярославцами. Благодарности после возвращения. В теме упомянут отдельный фотоотчёт, но его прямая ссылка пока не найдена.
19 августа 2011 — Санкт-Петербург, Mojo/«Якитория» в гостинице «Россия». Отзывы о встрече и благодарности Насте.
2–4 декабря 2011, банкет 3 декабря — Звенигород — встреча и десятилетие Клерка. Большой фотоотчёт. Стас встречал гостей, Тоня раздавала бейджики, zAngel напекла печенья с предсказаниями. Индекс фотографий.
2012 год
5 января 2012 — Санкт-Петербург, ресторан гостиницы «Россия». Отзывы о вечере и проводах гостей на вокзал.
27 января 2012 — Москва, «Тарас Бульба», Садовая-Самотечная, 13/14. Отзывы после встречи.
30 марта 2012 — Санкт-Петербург, «Лига Паб». Маленькая душевная встреча; участники прямо написали, что не фотографировали. Отзывы.
9 июня 2012 — Санкт-Петербург, «Лига Паб», Лиговский, 48. Благодарности за компанию и подарки.
17 ноября 2012 — Санкт-Петербург, «Лига Паб». Подробный отзыв о встрече и продолжении вечера. Фотографии обсуждались только для личного обмена с согласия присутствующих, публичный альбом не предлагаю.
30 ноября — 2 декабря 2012, банкет 1 декабря — Звенигород — больше 50 участников, несмотря на транспортные сложности. Репортаж. Фотографии на форуме и ссылки на другие серии. Название праздника «Новый год 2013» не меняет год встречи: это декабрь 2012-го.
2013 год
3 мая 2013 — Санкт-Петербург, паб на Лиговском, 48. На встречу приехали и гости из Перми. Рассказ организатора. Публичной ссылки на фотографии здесь нет; пожелания участников о непубликации снимков сохраняем.
21 сентября 2013 — Санкт-Петербург, «Павлин», 5-я Красноармейская, 19. Отзывы.
6–8 декабря 2013, банкет 7 декабря — Звенигород — одиннадцатая традиционная встреча. Репортаж, видео. Отзывы участников.
2014 год
5 января 2014 — Санкт-Петербург, «Павлин». Благодарность за компанию.
2 мая 2014 — Санкт-Петербург, ещё одна петербургская встреча. Название заведения в проверенной теме не установлено, но сам вечер подтверждён. Отзывы.
28–30 ноября 2014 — Подмосковье, «Новый берег». Моя запись прямо со встречи и комментарии участников.
2015 год
4 января 2015 — Санкт-Петербург, «Красный Терем», Разъезжая, 10. Благодарности за компанию и подарки.
4–6 декабря 2015 — Ершово, рядом со Звенигородом, пансионат «Ершово». В этот раз без официального банкета: шашлыки и свободное общение. Сообщение о состоявшейся встрече и публикации отчёта «Встреча клерков в розовом». Фотоотчёт «Встреча клерков в розовом» в Дневниках.
2016 год
5 января 2016 — Санкт-Петербург, «Сациви», вывеска «Гео», 3-я Красноармейская, 8. Отзывы участников.
2017 год
2017, точная дата не установлена — Краснодар. Встреча гостей из разных городов. Клерки приехали ко мне в Краснодар. Сохранилась целая серия: офис Клерка, «Голос города» и ресторан с продолжением встречи. Общий репортаж. Точная дата здесь пока не уточнена; положение этой записи внутри 2017 года условное.
Ноябрь 2017 — Подмосковье, предновогодняя встреча. Репортаж. Точный день в этой сводке пока не установлен.
Помогите вспомнить
Это единый список всего, что удалось собрать к этому моменту, но не полная летопись каждой встречи. Просмотрены все 70 страниц списков тем, а длинные обсуждения прочитаны выборочно. Что-то осталось в Дневниках, что-то на старых форумах, а что-то хранится только в личных архивах.
Раньше я уже собирал воспоминания в посте «Встречи клерков. Прошлое и будущее». Теперь нашлось ещё больше.
Если вы были на этих встречах, узнали себя на фотографиях или помните встречи, которых здесь нет, напишите в комментариях. Приносите ссылки на открытые отчёты и фотографии, которые участники согласны показывать. Закрытые альбомы и удалённые по просьбе людей снимки разыскивать не будем. Рассказывайте, кто кого тогда впервые увидел и что запомнилось. Попробуем собрать эту историю вместе.