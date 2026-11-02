Как встречались клерки. Хронология 2002 – 2017 год

Когда-то мы знали друг друга только по никам на форуме. А потом начали встречаться: сначала по несколько человек в кафе, позже целыми семьями в подмосковных пансионатах. Я нашёл старые рассказы и фотографии и попробовал собрать эту историю по годам.

Недавно я написал большой пост про историю Дневников Клерка. А потом стал искать старые фотоотчёты и понял, что встречи клерков заслуживают отдельного рассказа.

На форуме есть целый раздел «Встречи и поздравления», а в нём почти 2800 тем. На самых старых страницах видно, как всё начиналось. Люди договариваются встретиться, обсуждают, как узнают друг друга, выбирают кафе, потом выкладывают фотографии и подписывают на них знакомые ники.

Я начал с конца форума, прошёл списки тем и собрал в одну хронологию встречи, для которых удалось найти рассказы, благодарности участников или фотографии. Это не полный список: тем очень много, а часть старых фотографий могла не сохраниться. Если помните другие встречи, помогите дополнить!

Здесь вместе собраны прежний список и все дополнения. Где точный день неизвестен, оставляю месяц или год; дату публикации отчёта не выдаю за дату встречи. Число участников указываю только по итоговым спискам и рассказам, а не по брони столов. Старые фотоссылки могут открываться не все.

Постепенно встречи выросли из посиделок в кафе в большие поездки. Приезжали клерки из разных городов, иногда целыми семьями. Организовывали всё сами: бронировали места, договаривались о дороге, готовили программу.

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

5 января 2010 — Санкт-Петербург, «Олива» и Дворцовая площадь. После ресторана часть компании отправилась гулять. Отзывы.

15 января 2010 — Москва, Double Bourbon на Земляном Валу, 75. Отзывы о встрече.

10 февраля 2010 — Ростов-на-Дону, «Панчо» на Будённовском. В кондитерской отключили свет, и общались при свечах. Рассказ участницы.

5–6 июня 2010 — Репино, Санкт-Петербург, «Белые ночи» в Репино. Пансионат «Буревестник»; часть гостей приехала уже 4 июня. Вместо банкета устроили пикник на природе. Благодарности, фотографии.

14 августа 2010 — Москва, «Тарас Бульба» на Пятницкой. После застолья часть компании отправилась гулять. Отчёт, фотографии.

19 ноября 2010 — Ростов-на-Дону, «Панчо». Послевстречный отзыв. Фотографа в тот раз не было.

10–12 декабря 2010, банкет 11 декабря — Звенигород — пансионат «Звенигородский»: шашлыки, банкет, конкурсы, танцы, круг со свечами. Репортаж Январь. Послевстречные сообщения.

2011 год

2012 год

2013 год

3 мая 2013 — Санкт-Петербург, паб на Лиговском, 48. На встречу приехали и гости из Перми. Рассказ организатора. Публичной ссылки на фотографии здесь нет; пожелания участников о непубликации снимков сохраняем.

21 сентября 2013 — Санкт-Петербург, «Павлин», 5-я Красноармейская, 19. Отзывы.

6–8 декабря 2013, банкет 7 декабря — Звенигород — одиннадцатая традиционная встреча. Репортаж, видео. Отзывы участников.

2014 год

5 января 2014 — Санкт-Петербург, «Павлин». Благодарность за компанию.

2 мая 2014 — Санкт-Петербург, ещё одна петербургская встреча. Название заведения в проверенной теме не установлено, но сам вечер подтверждён. Отзывы.

28–30 ноября 2014 — Подмосковье, «Новый берег». Моя запись прямо со встречи и комментарии участников.

2015 год

2016 год

5 января 2016 — Санкт-Петербург, «Сациви», вывеска «Гео», 3-я Красноармейская, 8. Отзывы участников.

2017 год

2017, точная дата не установлена — Краснодар. Встреча гостей из разных городов. Клерки приехали ко мне в Краснодар. Сохранилась целая серия: офис Клерка, «Голос города» и ресторан с продолжением встречи. Общий репортаж. Точная дата здесь пока не уточнена; положение этой записи внутри 2017 года условное.

Ноябрь 2017 — Подмосковье, предновогодняя встреча. Репортаж. Точный день в этой сводке пока не установлен.

Помогите вспомнить

Это единый список всего, что удалось собрать к этому моменту, но не полная летопись каждой встречи. Просмотрены все 70 страниц списков тем, а длинные обсуждения прочитаны выборочно. Что-то осталось в Дневниках, что-то на старых форумах, а что-то хранится только в личных архивах.

Раньше я уже собирал воспоминания в посте «Встречи клерков. Прошлое и будущее». Теперь нашлось ещё больше.

Если вы были на этих встречах, узнали себя на фотографиях или помните встречи, которых здесь нет, напишите в комментариях. Приносите ссылки на открытые отчёты и фотографии, которые участники согласны показывать. Закрытые альбомы и удалённые по просьбе людей снимки разыскивать не будем. Рассказывайте, кто кого тогда впервые увидел и что запомнилось. Попробуем собрать эту историю вместе.