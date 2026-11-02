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Как встречались клерки. Хронология 2002 – 2017 год

Когда-то мы знали друг друга только по никам на форуме. А потом начали встречаться: сначала по несколько человек в кафе, позже целыми семьями в подмосковных пансионатах. Я нашёл старые рассказы и фотографии и попробовал собрать эту историю по годам.

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Как встречались клерки. Хронология 2002 – 2017 год
Новогодняя встреча клерков 2013. Фото Бориса Мальцева, ИА "Клерк.Ру"

Недавно я написал большой пост про историю Дневников Клерка. А потом стал искать старые фотоотчёты и понял, что встречи клерков заслуживают отдельного рассказа.

На форуме есть целый раздел «Встречи и поздравления», а в нём почти 2800 тем. На самых старых страницах видно, как всё начиналось. Люди договариваются встретиться, обсуждают, как узнают друг друга, выбирают кафе, потом выкладывают фотографии и подписывают на них знакомые ники.

Я начал с конца форума, прошёл списки тем и собрал в одну хронологию встречи, для которых удалось найти рассказы, благодарности участников или фотографии. Это не полный список: тем очень много, а часть старых фотографий могла не сохраниться. Если помните другие встречи, помогите дополнить!

Здесь вместе собраны прежний список и все дополнения. Где точный день неизвестен, оставляю месяц или год; дату публикации отчёта не выдаю за дату встречи. Число участников указываю только по итоговым спискам и рассказам, а не по брони столов. Старые фотоссылки могут открываться не все.

Постепенно встречи выросли из посиделок в кафе в большие поездки. Приезжали клерки из разных городов, иногда целыми семьями. Организовывали всё сами: бронировали места, договаривались о дороге, готовили программу.

2002 год

  • Июнь 2002 — Санкт-Петербург — встреча во время конференции, о которой вспоминают в ранней теме форума. Точный день пока не установлен. Для ранних встреч с неизвестными датами порядок внутри периода условный.

  • До 10 августа 2002 — Москва — восемь человек на ранней московской встрече. Отчёт. Точный день по этой теме пока не установлен. Засиделись до закрытия. После личного знакомства, заметил автор отчёта, уже сложнее нагрубить человеку на форуме. В этой же теме 10 августа я сообщил, что для встреч завели отдельный раздел.

  • 16 августа 2002 — Санкт-Петербург — «Красный лев», девять участников. Отчёт. Договорились встретиться у зоопарка и узнавать друг друга по форумным фотографиям. Одним из опознавательных знаков предложили бутылку пива )

  • 22 августа 2002 — Москва — «Русские раки» на Маросейке, 12 участников. В ОГИ не поместились и перебрались сюда. Отчёт и фото, продолжение.

  • 29 августа 2002 — Санкт-Петербург — «СМАК». Сначала собрались 14 человек, потом подходили ещё. Фото и отчёт.

  • 20 сентября 2002 — Москва — «Амиго», Малая Никитская, 25. По итоговому списку — 26 человек. Список и фото, ещё фото. Третья часть фотографий. Снимал Ученик; фотографии потом выкладывал я. Разошлись почти под утро.

  • 18 октября 2002 — Москва — снова «Амиго», десять человек. Отчёт. В этот раз без фотоаппарата.

  • 15 ноября 2002 — Москва — «Амиго» и телефонные переклички с Пятигорском и Туапсе. Отчёт и начало фотографий. Ещё фотографии — на шестой и восьмой страницах.

  • 15 ноября 2002 — Туапсе, телефонный мост, не отдельная групповая встреча. Я приехал в «Белую Русь» и договаривался встретиться с FOX, но мы разминулись. Стас сообщал о телемосте: на связи с Москвой был один участник из Туапсе. В моей теме остались фотографии поездки, не групповой снимок.

  • 15 ноября 2002 — Пятигорск — «Ностальжи» на Кирова: Lavrik, svet и подруга. Отчёт и фотографии.

  • 21 ноября 2002 — Пятигорск — ещё одна встреча. Фотографии в той же теме, продолжение. Не путать с Туапсе!

  • 29 ноября 2002 — Москва — «Гавань в Хамовниках», зал «Карибы». Вручали победителям форума «Персонал» футболки с логотипом Клерка. Отзывы и фотографии.

  • 10 декабря 2002 — Санкт-Петербург — «Красный лев»: Nata, Настя, Эйвидж и Валерий. Фотографии Насти.

  • 20 декабря 2002 — Москва — предновогодняя встреча. Фотографии на форуме.

2003 год

2004 год

  • 6 января 2004 — Москва — встреча с Кисулей, приехавшей из Петербурга. Благодарности и воспоминания.

  • 23 января 2004 — Москва — «У Петровича» в Большом Николопесковском переулке. Начало фотоотчёта, фотографии Демидовой Татьяны.

  • 5 марта 2004 — Санкт-Петербург — «Чайный дом по-восточному», 18 участников. Фотоотчёт «Мартовская поездка в Питер». В комментариях — фотографии, рассказы и наша тогдашняя почти прямая трансляция путешествия по SMS и GPRS.

  • 25 апреля 2004 — Москва, пейнтбол и шашлыки. Организовывали Демидова Татьяна и Sifa, собирались у Ясенева. Отзывы после игры и ссылки участников на старые фотоальбомы. Играли именно 25-го, хотя сначала предлагали 24 апреля.

  • 22 мая 2004 — Москва, «Старина Мюллер» на улице 1905 года. Встреча с Сонечкой; её и Г_Росса благодарили за организацию. Отзывы.

  • Июньские праздники 2004 — Санкт-Петербург, «Питер-2». Поездка москвичей: Г_Росс прибыл 11 июня, общий сбор назначили на 12-е; побывали и в Петергофе. Программой занималась Кисуля, гостям помогала Настя. Отзывы, Петергоф. Точные дни всех отдельных мероприятий не установлены.

  • 24 июня 2004 — Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 34. Встреча с Ниной О. из Ростова-на-Дону и Стасом из Москвы: 16 человек по его итоговому перечню. Отчёт Стаса, отзывы на форуме.

  • 16 июля 2004 — Москва, «Космик» у Парка культуры. Встреча по случаю приезда Кисули. Договорённость и её благодарность после встречи.

  • 11 августа 2004 — Москва, «Старина Мюллер» на улице 1905 года. Встречали МихаБУ и Вову. Отзывы участников.

  • 14–15 августа 2004, один из дней выходных — Калининград — встреча Sifa и Dimvik: музеи, прогулка на катере, литовский ресторан. Отчёт.

  • 17 декабря 2004 — Москва, Новый год в «Мюллере». Сначала обсуждали «Рок-Вегас», но окончательно выбрали другое место. Отзывы, фотографии Татьяны Демидовой.

  • 17 декабря 2004 — Санкт-Петербург, «Амадеус». 11 участников по итоговому списку Насти. Отмечали Новый год и рождение племянника Елены А. Список и фотографии Валерия.

2005 год

2006 год

  • 14 января 2006 — Санкт-Петербург, «Кирочный дворик». Бильярдная встреча четырёх: Warbler, её мужа Ивана, Лоры и Кисули. Отчёт.

  • 31 марта 2006 — Санкт-Петербург, TEQUILA-BOOM. Отмечали завершение годовой отчётности. Кисуля перечислила 16 человек, которых застала до своего ухода в десять вечера. Фотоотчёт.

  • 7 апреля 2006 — Москва, ресторан «Пробка», Украинский бульвар, 15. Небольшая встреча: Философ прямо написал, что было шесть человек. Отчёт.

  • 8 апреля 2006 — Москва, кафе «На лестнице». Встреча с разговорами о любви, жизни на Марсе и немного о НДФЛ. Отзывы и сохранившиеся фотографии. Часть снимков удалена по просьбе участника; восстанавливать их не нужно.

  • 6 мая 2006 — Санкт-Петербург, клуб «Лидер», Энгельса, 154. Боулинг и бильярд вместе с участниками форума Audit. Договорённость и отзывы, фотографии.

  • 14 мая 2006 — Горки, Подмосковье, база отдыха «Горки», рядом с Горками Ленинскими. Выезд на шашлыки; собирались у метро «Домодедовская». Место и организация, послевстречные сообщения.

  • 19 мая 2006 — Ростов-на-Дону, снова «Панчо». После встречи решили в следующий раз собраться на воздухе. Отчёт и историческая ссылка на фотоальбом. Работоспособность самого альбома не проверена.

  • 23 мая 2006 — Москва, «Тарас Бульба» на Новокузнецкой. Собрались с ноутбуками посмотреть и обменять фотографии с предыдущего пикника — и получилась новая полноценная встреча. Организация, отзывы. Снимки ниже в теме относятся к 14 мая, не к этому вечеру.

  • 8 июня 2006 — Москва, «Берлога». Встреча с приехавшей Над.К. Отзывы и фотографии с двух камер.

  • 11 июля 2006 — Москва, кафе на Бауманской, 58, корпус 5. Вместе собирались форумчане и блоггеры из сообщества «Всяко-разно». Договорённость и отзывы, продолжение.

  • 15 июля 2006 — Санкт-Петербург и Шлиссельбург, Шлиссельбург, Орешек и вечерняя «Олива». Днём часть компании ездила на экскурсию, вечером собрались в таверне: 15 участников по итоговому списку. Всё это во время саммита G8, с перекрытиями и советом взять паспорта. Большой фотоотчёт.

  • 3 августа 2006 — Москва, кафе «На лестнице», у Смоленского пассажа. Встреча к приезду Кисули; в её большом фотоотчёте есть и Стас. Окончательное объявление, фотоотчёт.

  • 6 октября 2006 — Москва, «Ганс», Яузская, 1/15. Отдельная встреча, не та, что была в апреле 2007-го. Окончательное объявление, фотографии и отзывы.

  • 9 декабря 2006 — Москва, ресторан «Скала», Отрадное. Большой новогодний вечер с конкурсами, танцами и гостями из других городов. Отчёт Иришкин и фотографии.

  • 14 декабря 2006 — Мурманск, «Кружка». Первый состоявшийся сбор: засиделись до наступления следующего дня. Отчёт.

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

  • 5 января 2010 — Санкт-Петербург, «Олива» и Дворцовая площадь. После ресторана часть компании отправилась гулять. Отзывы.

  • 15 января 2010 — Москва, Double Bourbon на Земляном Валу, 75. Отзывы о встрече.

  • 10 февраля 2010 — Ростов-на-Дону, «Панчо» на Будённовском. В кондитерской отключили свет, и общались при свечах. Рассказ участницы.

  • 5–6 июня 2010 — Репино, Санкт-Петербург, «Белые ночи» в Репино. Пансионат «Буревестник»; часть гостей приехала уже 4 июня. Вместо банкета устроили пикник на природе. Благодарности, фотографии.

  • 14 августа 2010 — Москва, «Тарас Бульба» на Пятницкой. После застолья часть компании отправилась гулять. Отчёт, фотографии.

  • 19 ноября 2010 — Ростов-на-Дону, «Панчо». Послевстречный отзыв. Фотографа в тот раз не было.

  • 10–12 декабря 2010, банкет 11 декабря — Звенигород — пансионат «Звенигородский»: шашлыки, банкет, конкурсы, танцы, круг со свечами. Репортаж Январь. Послевстречные сообщения.

2011 год

2012 год

2013 год

  • 3 мая 2013 — Санкт-Петербург, паб на Лиговском, 48. На встречу приехали и гости из Перми. Рассказ организатора. Публичной ссылки на фотографии здесь нет; пожелания участников о непубликации снимков сохраняем.

  • 21 сентября 2013 — Санкт-Петербург, «Павлин», 5-я Красноармейская, 19. Отзывы.

  • 6–8 декабря 2013, банкет 7 декабря — Звенигород — одиннадцатая традиционная встреча. Репортаж, видео. Отзывы участников.

2014 год

  • 5 января 2014 — Санкт-Петербург, «Павлин». Благодарность за компанию.

  • 2 мая 2014 — Санкт-Петербург, ещё одна петербургская встреча. Название заведения в проверенной теме не установлено, но сам вечер подтверждён. Отзывы.

  • 28–30 ноября 2014 — Подмосковье, «Новый берег». Моя запись прямо со встречи и комментарии участников.

2015 год

2016 год

  • 5 января 2016 — Санкт-Петербург, «Сациви», вывеска «Гео», 3-я Красноармейская, 8. Отзывы участников.

2017 год

Помогите вспомнить

Это единый список всего, что удалось собрать к этому моменту, но не полная летопись каждой встречи. Просмотрены все 70 страниц списков тем, а длинные обсуждения прочитаны выборочно. Что-то осталось в Дневниках, что-то на старых форумах, а что-то хранится только в личных архивах.

Раньше я уже собирал воспоминания в посте «Встречи клерков. Прошлое и будущее». Теперь нашлось ещё больше.

Если вы были на этих встречах, узнали себя на фотографиях или помните встречи, которых здесь нет, напишите в комментариях. Приносите ссылки на открытые отчёты и фотографии, которые участники согласны показывать. Закрытые альбомы и удалённые по просьбе людей снимки разыскивать не будем. Рассказывайте, кто кого тогда впервые увидел и что запомнилось. Попробуем собрать эту историю вместе.

Дата публикации: 02.11.2026, 15:16

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