Матпомощь и подарки в 2026 году: новые лимиты и что с ними делать

Остальные лимиты остались на месте, но внимание к оформлению выплат выросло — проверяющие все жестче отличают социальную помощь от замаскированной зарплаты.
Сводная таблица лимитов
Основание
Сколько не облагается
Где в НК
Рождение, усыновление, опека ребенка
до 1 000 000 руб. на ребенка (первый год)
Смерть члена семьи
без лимита
Чрезвычайная ситуация, стихийное бедствие, теракт
без лимита
Любые другие поводы (отпуск, юбилей, лечение)
4 000 руб. в год суммарно
Подарки без связи с результатами труда
4 000 руб. в год суммарно
Подарки инвалидам и ветеранам ВОВ
10 000 руб. в год
Превышение лимита — обычный объект: НДФЛ по ставке дохода плюс страховые взносы по тарифу компании.
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Что именно поменялось
Миллион на ребенка. Деньги, выплаченные родителю в течение первого года после рождения, усыновления или установления опеки, освобождены от налогов в пределах миллиона на каждого ребенка. Лимит персональный: если оба родителя трудятся в одной организации, суммарно семья получает до 2 млн рублей без налога. Дата рождения не так важна, как дата выплаты: помощь за ребенка, родившегося в декабре 2025-го, но перечисленная в январе 2026-го, попадает под новый миллион. Условие одно, но критичное: выплата должна быть единовременной. Если по одному событию издать несколько приказов и платить частями, льготу проверяющие признают только за первой выплатой. Закрепите единовременность в локальном акте — это же убережет и от споров при проверке.
Матпомощь — в расходы по налогу на прибыль. Матпомощь при рождении ребенка — в расходы по налогу на прибыль. Новый подпункт 19.15 пункта 1 статьи 265 НК разрешает отнести к внереализационным расходам именно помощь при рождении в пределах миллиона. Прочая помощь (к отпуску, юбилею, на лечение) в расходах не учитывается — это прямо запрещает пункт 23 статьи 270 НК: поименованная льгота только одна. Зато взносы, начисленные на облагаемую часть любой выплаты, в расходах учесть можно.
Все остальное — как было. Годовой порог 4 000 рублей по прочей помощи не вырос и считается накопительно по всем поводам: 3 000 к отпуску плюс 2 500 на лечение — значит, налогом облагается 1 500. Смерть брата, бабушки или другого родственника вне этого круга — спорная зона: Минфин и суды в отдельных случаях признают членом семьи совместно проживающего и ведущего общее хозяйство родственника. Но при выдаче без таких обстоятельств безопаснее считать, что освобождается только 4 000 рублей, а с превышения удерживается НДФЛ.
Подарки: зависит не от суммы, а от повода
Ставка НДФЛ с основной налоговой базы — по пятиступенчатой шкале с 2025 года: 13% до 2,4 млн рублей годового дохода, 15% — с суммы от 2,4 до 5 млн, 18% — от 5 до 20 млн, 20% — от 20 до 50 млн и 22% — свыше 50 млн.
Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к сумме сверх очередного порога. Поэтому сверхлимитная матпомощь при рождении ребенка, которая легко перешагивает 5 млн, попадает на полную шкалу.
Нерезиденты платят 30% со всей суммы — исключения для ВКС, работников из стран ЕАЭС и некоторых других категорий сохраняются.
Ключевой водораздел 2026 года — связь с трудом:
Подарок за результаты работы (премия-сувенир, награда за продажи) — не подарок, а выплата в рамках трудовых отношений. Облагается полностью: и НДФЛ, и взносы, без всяких лимитов.
Настоящий дар без повода, связанного с трудом (новогодний набор, 8 марта) — облагается только превышение над 4 000 рублей, взносов нет. Для подарков дороже 3 000 рублей обязателен письменный договор дарения.
Ставка НДФЛ — 13% в пределах 2,4 млн рублей годового дохода, 15% сверху. Нерезиденты платят 30% со всей суммы.
Считаем на цифрах
Ко дню рождения сотрудник получил 10 000 рублей, других «обычных» выплат за год не было:
свободный лимит — 4 000 руб.;
база: 10 000 − 4 000 = 6 000 руб.;
НДФЛ: 6 000 × 13% = 780 руб., (расчет по ставке 13% верен, пока совокупный годовой доход сотрудника не превысил 2,4 млн рублей) на руки 9 220 руб.;
взносы (тариф 30%): 1 800 руб. за счет работодателя.
Подарок за 5 000 рублей с НДС: в 6-НДФЛ отражается доход 5 000 с кодом 2720, налог — 13% от тысячи сверх лимита.
Отчетность и подводные камни
Подарки в пределах 4 000 рублей в 6-НДФЛ и справках о доходах не показываются. Сверхлимитная матпомощь при рождении отражается отдельно, с кодом дохода 2760, — не путайте её с подарками.
Топ-риск прежний: регулярные «помощи к отпуску» всем подряд работники фонда и налоговой расценят как оплату труда и доначислят взносы на всю сумму. Лимиты защищают только выплаты с реальным социальным основанием — с приказом, заявлением сотрудника и ссылкой на локальный акт.
Чек-лист:
переписать положение о матпомощи под миллионный лимит;
развести поощрительные и «настоящие» подарки в локальных актах;
завести привычку оформлять договор дарения на все дороже 3 000 рублей;
закрепить в положении единовременность выплаты при рождении (один приказ — одна выплата).
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