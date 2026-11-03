Матпомощь и подарки в 2026 году: новые лимиты и что с ними делать

Что именно поменялось

Миллион на ребенка. Деньги, выплаченные родителю в течение первого года после рождения, усыновления или установления опеки, освобождены от налогов в пределах миллиона на каждого ребенка. Лимит персональный: если оба родителя трудятся в одной организации, суммарно семья получает до 2 млн рублей без налога. Дата рождения не так важна, как дата выплаты: помощь за ребенка, родившегося в декабре 2025-го, но перечисленная в январе 2026-го, попадает под новый миллион. Условие одно, но критичное: выплата должна быть единовременной. Если по одному событию издать несколько приказов и платить частями, льготу проверяющие признают только за первой выплатой. Закрепите единовременность в локальном акте — это же убережет и от споров при проверке.

Матпомощь — в расходы по налогу на прибыль. Матпомощь при рождении ребенка — в расходы по налогу на прибыль. Новый подпункт 19.15 пункта 1 статьи 265 НК разрешает отнести к внереализационным расходам именно помощь при рождении в пределах миллиона. Прочая помощь (к отпуску, юбилею, на лечение) в расходах не учитывается — это прямо запрещает пункт 23 статьи 270 НК: поименованная льгота только одна. Зато взносы, начисленные на облагаемую часть любой выплаты, в расходах учесть можно.

Все остальное — как было. Годовой порог 4 000 рублей по прочей помощи не вырос и считается накопительно по всем поводам: 3 000 к отпуску плюс 2 500 на лечение — значит, налогом облагается 1 500. Смерть брата, бабушки или другого родственника вне этого круга — спорная зона: Минфин и суды в отдельных случаях признают членом семьи совместно проживающего и ведущего общее хозяйство родственника. Но при выдаче без таких обстоятельств безопаснее считать, что освобождается только 4 000 рублей, а с превышения удерживается НДФЛ.