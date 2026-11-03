Дивиденды до конца 2026 года: последняя возможность распределить прибыль по ставке 15%

Что именно меняется с 2027 года

Сейчас дивиденды для резидентов — это отдельная налоговая база: 13% на суммы до 2,4 млн рублей и 15% на превышение, независимо от зарплаты и прочих доходов.

Законопроект № 617-9 упраздняет эту льготную базу: дивиденды встают под прогрессивную шкалу 13–22% наравне с другими доходами. Ключевые изменения:

Ставки 18%, 20% и 22% коснутся дивидендов. Сейчас их просто не существует для этой базы — потолок 15%.

Нерезиденты : ставка вырастет с 15% до 30%.

Прибыль КИК : законопроект отменяет п. 7 ст. 25.15 НК — необлагаемый порог в 10 млн рублей исчезает, прибыль КИК встает под шкалу до 22%; одновременно порог контроля предлагается поднять с 25% до 50%, а штраф за неуведомление о КИК вырастет с 500 до 754 тыс. ₽. Для доходов через счета типа «С» — ставка 35%.

Личные фонды: льготная ставка налога на прибыль 15% повышается до 22%.

Изменения предложено применять с 1 января 2027 года, а переходное правило уже прописано: если закон опубликуют до 30 ноября 2026 года — все заработает с 1 января 2027-го; если позже — только с 1 января 2028-го. Поэтому судьбу льготной шкалы станет окончательно ясно уже в течение ноября.