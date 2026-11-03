Дивиденды до конца 2026 года: последняя возможность распределить прибыль по ставке 15%

Для компаний это означает, что распределение прибыли до 31 декабря 2026 года становится одним из немногих налоговых решений, которые выгодны при любом сценарии — при условии, что выплата не разрушит финансовую устойчивость бизнеса.
Что именно меняется с 2027 года
Сейчас дивиденды для резидентов — это отдельная налоговая база: 13% на суммы до 2,4 млн рублей и 15% на превышение, независимо от зарплаты и прочих доходов.
Законопроект № 617-9 упраздняет эту льготную базу: дивиденды встают под прогрессивную шкалу 13–22% наравне с другими доходами. Ключевые изменения:
Ставки 18%, 20% и 22% коснутся дивидендов. Сейчас их просто не существует для этой базы — потолок 15%.
Нерезиденты: ставка вырастет с 15% до 30%.
Прибыль КИК: законопроект отменяет п. 7 ст. 25.15 НК — необлагаемый порог в 10 млн рублей исчезает, прибыль КИК встает под шкалу до 22%; одновременно порог контроля предлагается поднять с 25% до 50%, а штраф за неуведомление о КИК вырастет с 500 до 754 тыс. ₽. Для доходов через счета типа «С» — ставка 35%.
Личные фонды: льготная ставка налога на прибыль 15% повышается до 22%.
Изменения предложено применять с 1 января 2027 года, а переходное правило уже прописано: если закон опубликуют до 30 ноября 2026 года — все заработает с 1 января 2027-го; если позже — только с 1 января 2028-го. Поэтому судьбу льготной шкалы станет окончательно ясно уже в течение ноября.
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Ставки: 2026 против 2027
Параметр
2026 год (действует)
2027 год (проект)
Дивиденды резиденту
13% до 2,4 млн ₽, 15% свыше
Отдельная база по шкале 13–22%
Максимальная ставка
15%
22%
Нерезиденты
15%
30%
Суммирование с зарплатой
Базы раздельные
По тексту проекта — отдельная совокупность баз; финальную редакцию ждем ко второму чтению 19 ноября
Считаем на цифрах
Пример 1. Дивиденды 10 млн рублей, других доходов нет.
2026 год: 2,4 млн × 13% + 7,6 млн × 15% = 1 452 000 ₽ НДФЛ.
2027 год (по проекту): 2,4 млн × 13% + 2,6 млн × 15% + 5 млн × 18% = 1 602 000 ₽.
Разница — 150 000 ₽ на одну выплату.
Пример 2. Собственник с зарплатой 5 млн и дивидендами 30 млн.
2026 год: НДФЛ с зарплаты 702 000 ₽, с дивидендов 4 452 000 ₽ — итого 5 154 000 ₽.
2027 год: дивиденды облагаются по прогрессии 15–20%, налог растет примерно на 950 тыс. ₽ , а для выплат свыше 50 млн «хвост» облагается максимальными 22%.
Чем крупнее дивидендная база, тем ощутимее разница: при выплате 100 млн рублей экономия от выплаты в 2026-м достигает порядка 5 млн рублей.
Как распределить прибыль до 31 декабря: чек-лист
Выплата дивидендов в 2026 году подчиняется прежним правилам — порядок за год не менялся.
Проверить чистую прибыль. Источник — строка 1370 бухгалтерского баланса; для промежуточных выплат подойдет отчетность за девять месяцев 2026 года. ООО вправе распределять прибыль ежеквартально, если это закреплено уставом.
Проверить чистые активы. Они должны превышать уставный капитал плюс резервный фонд и до, и после выплаты. Иначе налоговики могут переквалифицировать дивиденды в зарплату и доначислить страховые взносы.
Принять решение. Для ООО — протокол общего собрания участников с нотариальным удостоверением (если устав не предусматривает иного), для АО — решение по промежуточным дивидендам за девять месяцев.
Фактически выплатить до 31 декабря. НДФЛ считается по дате получения дохода, а не по дате решения. Выплатили 21 января — налог по новым правилам, а уплатить его нужно до 28 января: за выплаты с 1-го по 22-е число месяца НДФЛ перечисляется не позднее 28-го числа этого же месяца, за выплаты с 23-го до конца месяца — не позднее 5-го числа следующего (за декабрь — не позднее последнего рабочего дня года). Перед уплатой налоговый агент подаёт уведомление об исчисленном НДФЛ.
Ограничения ст. 29 закона об ООО и ст. 43 закона об АО: не выплачен уставный капитал, есть признаки банкротства, активы меньше УК и резервного фонда, есть убыток — распределение запрещено.
Типичные ошибки: решение в декабре, а платеж в январе (налог — по дате выплаты); распределение без проверки чистых активов; игнорирование валютного контроля при выплате прибыли иностранной компании; выплата «любой ценой» при дефиците оборотных средств — поспешный вывод денег может обойтись дороже налоговой экономии.
Что с инвесторами: дивидендный сезон осени — зимы
По оценкам «ВТБ Мои Инвестиции», объем промежуточных дивидендов российских компаний с октября 2026 по январь 2027 года может достичь 1,1 трлн рублей. Ближайшие события календаря:
Компания
Дивиденд
Отсечка
Купить до
Акрон
146 ₽
2 ноября
уже прошло (30 октября)
Циан
33 ₽
30 ноября
27 ноября
Самараэнерго
0,42 ₽
30 ноября
27 ноября
КуйбышевАзот
20 ₽
1 декабря
30 ноября
Из-за режима Т+1 последний день покупки с правом на дивиденд — за один рабочий день до закрытия реестра, а выплата приходит не позднее 25 рабочих дней после отсечки. Отдельный нюанс для инвесторов: «Акрон» платит 146 ₽ из нераспределенной прибыли 2021 года — сумма выплаты не отражает заработок компании именно в 2026 году.
Сложнее всего у «Норникеля»: компания все же вернулась к выплатам — промежуточные дивиденды 1,85 ₽ на акцию (28,3 млрд ₽) стали первыми за три года, — но именно ее дивидендная история сильнее всего пострадает от нового налога на сверхдоходы. «Эйлер» оценивает нагрузку на компанию за 2026 год в 62–69 млрд ₽, БКС — в 125–130 млрд ₽ за три года. Итог: свободный денежный поток сокращается, и по прогнозам аналитиков дивиденды 2027 года могут упасть примерно вдвое — с 5,1 до около 2,5 ₽ на акцию. То есть выплату в 2026-м инвестор получит, а вот закладываться на щедрость 2027 года уже рискованно.
Итог
Дивиденды, распределенные и выплаченные в 2026 году, облагаются по действующим 13–15% — это выгодно при любом исходе законопроекта. Но перед выводом денег стоит трезво взвесить оборотные средства и деловую цель: налоговая экономия не оправдывает риски для кредиторов и устойчивости бизнеса.
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