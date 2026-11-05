Налоговые споры в ноябре 2026-го: суды «по новым правилам», реконструкция на нуле и земля дороже, чем думали

Экономколлегия закрыла ключевые споры по земельному налогу и НДС за зарубежный ремонт воздушных судов, а ФНС разослала в инспекции обзор споров за II квартал с готовыми правовыми позициями для контрольных мероприятий.Все это происходит на фоне самой масштабной налоговой реформы последних лет: НДС вырос до 22%, лимиты для спецрежимов сжаты, пониженные взносы для МСП отменены. Судебная практика теперь задает правила игры в новых, более дорогих условиях.
Обзор № 3: реконструкция сузилась до предела
14 октября Президиум ВС утвердил Обзор судебной практики № 3 (2026). Главная налоговая новость — пункт 19 о налоговой реконструкции.
Коллегия закрепила подход по делу ООО «Вокфорс» (определение № 307-ЭС25-11805): при фиктивном документообороте с «техническими» компаниями расчетный метод определения налога на прибыль не работает. Расходы можно сохранить только если установлен фактический исполнитель и реальные параметры сделки. Популярная в последние годы стратегия «НДС снимите, а расходы по прибыли посчитайте расчетным путем» больше не работает — нижестоящие суды, допускавшие учет расходов «на глазок», трижды были отменены.
Второй важный пункт — п. 33 о дарении коммерческой недвижимости. В деле, где отец получил от сына 16 коммерческих объектов, ВС подтвердил: льгота по п. 18.1 ст. 217 НК применяется независимо от назначения имущества и статуса ИП у сторон. Единственный критерий — близкое родство.
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Земельный налог: повышающие коэффициенты к ставке 1,5% признаны незаконными
15 октября СКЭС вынесла определения № 306-ЭС26-9423 и № 306-ЭС26--9421 по делам «Корнер Агент» и «Корнер Констракшн-1». Логика Суда развернута в мотивировочной части: пониженная ставка 0,3% — мера поддержки граждан, строящих жилье для себя, а не для бизнеса. Коммерсантам на участках под ИЖС и блокированную застройку положена ставка 1,5% — и здесь девелоперам рассчитывать на послабления не стоит.
Но главная проблема в другом: после реформы 2019 года законодатель повысил для бизнеса предельную ставку до 1,5%, а пункт 15 статьи 396 НК с коэффициентами 2 и 4 не скорректировал. До 2020 года коэффициенты применялись только к льготной ставке 0,3%, давая эффективную нагрузку не выше 1,2%. Теперь же они давали эффективную ставку 3–6% кадастровой стоимости — это противоречит ст. 394 НК и постановлению КС № 52-П от 21 июля 2026 года. ФНС предписали пересчитать налог с коэффициентом 1.
Важный нюанс переходного периода: постановление КС обратной силы не имеет. Коэффициенты не применяются только с нового налогового периода — с 2027 года. Пересчет за прошлые периоды и за 2026-й возможен лишь у тех, кто успел обратиться за судебной защитой до 21.07.2026.
НДС за зарубежный ремонт самолета платить придется
23 октября ВС по делу авиакомпании «Северо-Запад» (определение № 305-ЭС26-8377) отменил постановление округа. Суть спора: компания считала, что стоимость ремонта судна за рубежом не облагается НДС.
Суд разъяснил: льгота по подп. 20 п. 2 ст. 150 НК распространяется на ввоз самого воздушного судна, но не на стоимость его обслуживания за границей. Объект налогообложения — не услуга ремонта (поэтому ст. 148 НК о месте реализации услуг неприменима), а ввоз продукта переработки. База — стоимость ремонтных операций.
Итог по цифрам дела: ремонтные операции в Дубае на 292,4 млн рублей не получится исключить из базы, и исчисленный с них НДС (по данным компании — 58,5 млн рублей; по ставке 22% — около 64 млн) останется у бюджета.
Подарок от бабушки ИП не облагается — точка
Определением от 20.10.2026 № 305-ЭС26-10933 ВС отказал ИФНС в пересмотре дела ИП Ереминой: инспекция доначислила налог по УСН за дарение доли нежилого коммерческого помещения от бабушки. Суд напомнил позицию из определения № 309-ЭС24-21782: отношения дарения внутри семьи по своей природе не могут иметь предпринимательского характера, и характер использования имущества роли не играет.
В связке с п. 33 Обзора № 3 картина устойчивая: внутрисемейная передача бизнес-активов остается налогово нейтральной. Аргумент против доначислений по «коммерческому характеру» подарка уже закреплен в обзорах — налоговой теперь придется выстраивать линию атаки иначе.
Новый фронт: ФНС против процентов за удержание налога у банкрота
29 октября Верховный суд передал в экономколлегию спор о компенсации за удержание налога. История драматичная: в 2021 году ФНС списала со счетов банкрота — инвестиционной компании «Энергокапитал» — 49,6 млн рублей налога на прибыль и пеней. Суд признал списание недействительным (со ссылкой на постановление КС № 28-П от 31.05.2023 об очередности уплаты налога с продажи имущества банкрота) и обязал вернуть деньги в конкурсную массу. Компания затем отсудила 3,7 млн рублей процентов за период удержания.
ФНС с этим не согласна: по ее версии, возвращенные деньги нельзя считать «излишне взысканным налогом», ведь сумму компания сама указала в декларации. Заседание в экономколлегии назначено на 2 декабря. Если суд встанет на сторону налогоплательщика, это создаст механизм компенсаций за неправомерное удержание налога в банкротстве — поле с далеко идущими последствиями для всей процедуры.
ФНС разослала обзор за II квартал: что инспекции будут применять
В конце августа ФНС направила в нижестоящие инспекции обзор споров, разрешенных КС и ВС во II квартале 2026 года, — и эти позиции теперь закладываются в контрольные мероприятия. Ключевые пункты:
Одно требование на весь долг. Требование об уплате задолженности в размере отрицательного сальдо ЕНС достаточно направить один раз — оно действует до полного погашения. Новые начисления и пени не порождают нового требования. Президиум ВС подтвердил это в деле № 5-НАД26.
НДФЛ с подаренной недвижимости. Для освобождения важен факт близкого родства, а статус ИП и цель использования имущества значения не имеют. Показательно, что суд сослался и на правомерные ожидания: Минфин годами разъяснял, что льгота действует и для нежилой коммерческой недвижимости, поэтому добросовестный налогоплательщик, который на это полагался, защищен.
Реестр МСП вторичен. Компания может применять пониженные тарифы взносов, даже если ее временно исключили из реестра МСП, — если фактически соответствует критериям (численность до 100 человек, доход до 800 млн рублей, доля профильного дохода не менее 70%).
Обеспечительные меры не «отматывают назад». Они останавливают дальнейшее взыскание, но не отменяют списания, которые инспекция провела до их введения (дело № АКПИ26-138).
Уголовка — только через проверку. ВС отменил приговор руководителю «Стройграда», напомнив: уголовные дела об уклонении нельзя возбуждать в обход специального порядка передачи материалов проверки следователям (дело № 5-УД26-43-К2).
Контекст реформы-2026: почему цена каждой ошибки выросла
Октябрьская практика легла на грунт налоговой реформы, которая с 1 января 2026 года перевернула правила:
НДС вырос с 20% до 22% (расчетные ставки — 22/122%). Ставка 10% сохранена для социально значимых товаров, а на банковские операции — эквайринг, процессинг, переводы через СБП — налог вернули впервые с 2006 года.
Лимит освобождения от НДС на УСН/ПСН снижен с 60 до 20 млн рублей. Дальнейшее снижение скорректировано: порог 20 млн заморожен до 2029 года включительно, снижение до 15 млн перенесено на 2030 год, до 10 млн — на 2031-й.
Пониженный тариф взносов 15% для МСП отменен — остался только для приоритетных отраслей из правительственного перечня; для ИТ-компаний тариф в пределах базы вырос с 7,6% до 15%.
С 1 октября 2026 действует закон № 293-ФЗ по длящимся договорам. Если у продавца впервые возникла обязанность платить НДС (типичный сценарий — упрощенец превысил лимит), а покупатель не может принять налог к вычету и стороны не изменили цену, НДС выделяется из цены договора расчетным методом — 22/122, 10/110, 5/105 или 7/107. Счет-фактуру в этом случае не выставляют, налог продавец платит из собственной выручки.
Обратная сторона: правило о расчетном методе не касается повышения ставки с 20% до 22% — это не новая обязанность платить налог, а увеличение ставки для уже действующего плательщика. И не касается случаев, когда обязанность платить НДС возникла из-за роста собственной выручки, а не из-за изменения законодательства.
Главные дела — кратко
Решение
Вопрос
Итог
Обзор № 3 (2026), п. 19
Реконструкция при «технических» компаниях
Расчетный метод не легализует фиктивные расходы
Обзор № 3 (2026), п. 33
Дарение недвижимости родственникам
НДФЛ нет, независимо от статуса ИП
Определения № 306-ЭС26-9423, 306-ЭС26--9421 от 15.10.2026
Земельный налог, ИЖС у коммерсантов
Коэффициенты к ставке 1,5% незаконны, перерасчет
НДС за ремонт судна за рубежом
Льгота не действует, НДС платить
Дарение от бабушки ИП
Отказ инспекции в пересмотре, позиция сохраняется
Что это значит для бизнеса
Схемы с «техническими» компаниями окончательно умерли. Позиция закреплена еще в п. 25 Обзора № 2 (2026) и теперь подтверждена п. 19 Обзора № 3: без раскрытия фактического исполнителя и реальных параметров сделки платежи техкомпаниям не легализуются. При этом расчетный метод как таковой не запрещен — он не работает только там, где деньги ушли на фиктивный документооборот.
Проверки становятся «многоразовыми». Повторная выездная проверка правомерна даже если сотрудники УФНС участвовали в первичной — оспаривать нужно итог, а не сам факт назначения.
Долгосрочные договоры — проверить оговорки. В новых договорах стоит прописывать, что происходит, если продавец становится плательщиком НДС, меняется ставка или покупатель теряет право на вычет. Договор без налоговой оговорки в 2026 году — это риск, который теперь оплачивает продавец.
Экспортно-ремонтные операции с воздушными судами: льгота не покрывает зарубежное ТО — налоговую базу нужно планировать заранее.
Итог месяца
Вектор практики — двойственный. Судебная защита добросовестного налогоплательщика остается: дарение внутри семьи, перерасчет земельного налога, пресечение «спешной» уголовки. Но по схемам и формальному документообороту ВС сжал пространство маневра до нуля. В связке с реформой 2026 года — ростом НДС до 22% и отменой льготных тарифов взносов — цена ошибки в структурировании сделок заметно выросла.
На ноябрьский горизонт выходят два сюжета: решение по «Энергокапиталу» (заседание 2 декабря — прецедент компенсаций за неправомерное удержание налога) и применение закона № 293-ФЗ по длящимся договорам, который заработал полный налоговый период только в IV квартале. Первый масштабный поток споров по новым правилам НДС-2026 стоит ждать в начале 2027 года — когда лимиты и ставки обкатает первая волна проверок.
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