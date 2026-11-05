Налоговые споры в ноябре 2026-го: суды «по новым правилам», реконструкция на нуле и земля дороже, чем думали

Земельный налог: повышающие коэффициенты к ставке 1,5% признаны незаконными

15 октября СКЭС вынесла определения № 306-ЭС26-9423 и № 306-ЭС26--9421 по делам «Корнер Агент» и «Корнер Констракшн-1». Логика Суда развернута в мотивировочной части: пониженная ставка 0,3% — мера поддержки граждан, строящих жилье для себя, а не для бизнеса. Коммерсантам на участках под ИЖС и блокированную застройку положена ставка 1,5% — и здесь девелоперам рассчитывать на послабления не стоит.

Но главная проблема в другом: после реформы 2019 года законодатель повысил для бизнеса предельную ставку до 1,5%, а пункт 15 статьи 396 НК с коэффициентами 2 и 4 не скорректировал. До 2020 года коэффициенты применялись только к льготной ставке 0,3%, давая эффективную нагрузку не выше 1,2%. Теперь же они давали эффективную ставку 3–6% кадастровой стоимости — это противоречит ст. 394 НК и постановлению КС № 52-П от 21 июля 2026 года. ФНС предписали пересчитать налог с коэффициентом 1.

Важный нюанс переходного периода: постановление КС обратной силы не имеет. Коэффициенты не применяются только с нового налогового периода — с 2027 года. Пересчет за прошлые периоды и за 2026-й возможен лишь у тех, кто успел обратиться за судебной защитой до 21.07.2026.