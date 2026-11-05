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Бухгалтерский учет
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ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы» обязательны: как жить по-новому

ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы» обязательны: как жить по-новому

С 1 января 2027 года уходит целая эпоха российского бухучета: ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, по которым бухгалтеры работали четверть века, официально отменяются. Их место занимают два новых стандарта — ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы».

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Звучит как рутинная замена шильдиков в регламенте, но по факту меняется сама логика признания финансового результата: вместо вопроса «когда перешло право собственности?» — вопрос «когда покупатель получил контроль?». Вместо привычных «прочих расходов» — новая двухуровневая классификация. Вместо спокойной жизни с рассрочками и скидками — дисконтирование и оценка по справедливой стоимости. 

Кратко: что утверждено и когда вступает в силу

Параметр

ФСБУ 9/2025 «Доходы»

ФСБУ 10/2026 «Расходы»

Реквизиты приказа

Приказ Минфина от 16.05.2025 № 56н

Приказ Минфина от 24.04.2026 № 53н

Обязателен

С отчетности за 2027 год

С отчетности за 2027 год

Досрочное применение

Возможно (решение нужно было закрепить в учетной политике до 31.12.2025)

Не предусмотрено

Что заменяет

ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008 (договоры строительного подряда)

ПБУ 10/99

ФСБУ 9/2025 зарегистрирован в Минюсте 8 августа 2025 года, и с 1 января 2027-го ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008 утрачивают силу. ФСБУ 10/2026 утвержден приказом от 24.04.2026 № 53н, зарегистрирован 1 июля 2026 года; досрочно его применять нельзя, а годовая отчетность за 2026 год еще составляется по старому ПБУ 10/99. Минфин разъяснил переходные правила в информационном сообщении от 06.07.2026 № ИС-учет-66

Пока действуют «по умолчанию» и «по расписанию»: бухгалтер, который 1 января 2027 года впервые откроет новый стандарт, окажется уже не в отпуске, а в поле боя — с пересчетом показателей, новыми правилами по договорам и переписанной учетной политикой. Год, который остался, — это и есть буфер на подготовку.

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ФСБУ 9/2025 «Доходы»: контроль вместо права собственности

Главный сдвиг — концептуальный. Выручка теперь признается не в момент перехода права собственности, а в момент передачи контроля над продукцией покупателю. Контроль — это когда покупатель может определять, как использовать актив, и извлекать из него выгоды, а продавец уже не может этому помешать. В большинстве типовых сделок момент совпадет, но в «нестыковках» — например, право собственности перешло, а товар еще лежит на складе продавца — момент признания дохода сдвинется.

Что еще меняется:

  • Длительные договоры — общее правило для всех. Если исполнение растянуто во времени (не только стройка, как раньше по ПБУ 2/2008, но и любые услуги, сопровождение, лицензии на период), выручку признают по мере готовности, частями, а не одним махом в конце.

  • Скидки — сразу в оценке выручки. Если покупателю положен бонус или скидка при выполнении условий, это нужно учесть в момент признания выручки, а не отдельной проводкой потом. 

  • Рассрочка дольше 12 месяцев — дисконтирование. Часть суммы — выручка, часть — процентный доход, который начисляется постепенно. Короткие договоры это не затрагивает. 

  • Неденежные расчеты — бартер, взаимозачеты — оцениваются по справедливой стоимости, а не по номиналу. 

  • Объединение договоров. Если договоры с одним клиентом связаны общей коммерческой целью и цена одного зависит от цены другого, их учитывают как единый договор — это влияет на распределение выручки. 

Отдельная тонкость — симметрия: тот, кто применяет ФСБУ 9/2025, обязан применять и ФСБУ 10/2026. Пойти на новые доходы со старыми расходами нельзя. А организации с обязательным аудитом могут вместо ФСБУ 9/2025 применять МСФО (IFRS) 15

Больше всего преобразится жизнь у компаний с абонентским обслуживанием, сопровождением, лицензиями и длительными проектами — там признание станет частым и плавным. Меньше всего — у розницы за наличные и микробизнеса на упрощенном учете. 

ФСБУ 10/2026 «Расходы»: затраты и расходы наконец разведены

Новый стандарт делает то, о чем бухгалтера давно просила логика МСФО, — четко разделяет «затраты» и «расходы». Затраты — уменьшение капитала, которое капитализируется в стоимость актива (запасы, ОС, незавершенка). Расходы — то, что уменьшает финансовый результат периода. Одно перетекает в другое, но состояния разные и учитываются по-разному. 

Ключевые новшества:

  • Новая классификация вместо «прочих расходов». Расходы делятся на включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток); внутри первых — расходы по обычным видам деятельности и расходы, отличные от них. Коммерческие и управленческие расходы теперь внутри обычной деятельности. 

  • Сфера действия расширилась. Стандарт обязателен для всех коммерческих организаций, включая банки и страховые (раньше они были исключены); НКО применяют его к коммерческой деятельности; бюджетники — нет. 

  • Прописано, что расходом не является. Авансы, залоги, платежи агентских схем в пользу комитента, погашение кредита, покупка запасов — это не расход, расход возникает позже, при использовании или выбытии актива. 

  • Признание — в периоде возникновения. Три условия прежние по духу (договор, подтверждение, определимая сумма), но расход признается в том периоде, в котором понесен, независимо от фактического выбытия активов и независимо от налоговых правил. 

  • Счет 97 фактически ликвидируется. Если затраты не формируют актив по профильному стандарту, они признаются расходом сразу. 

  • Группировка по элементам — материальные затраты, оплата труда, соцотчисления, амортизация, прочие — по правилам ФСБУ 4/2023; перечень статей расходов организация утверждает сама. 

Было и стало: главные развилки

Вопрос

ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99

ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026

Момент признания выручки

Переход права собственности

Передача контроля над продукцией

Длительные договоры

Только строительство (ПБУ 2/2008)

Общее правило для всех: по мере выполнения

Скидки

По факту предоставления

Сразу в оценке выручки

Рассрочка свыше 12 месяцев

По номиналу

Дисконтирование, выделяется процентный доход

Классификация расходов

«Обычные» и «прочие»

Включаемые/не включаемые в чистую прибыль; внутри — обычные и иные

Счет 97

Можно откладывать признание

Практически ликвидируется

Затраты и расходы

Границы размыты

Затраты капитализируются, расходы идут в финрезультат

Важно: налоговый учет не меняется. Глава 25 НК и правила по НДС продолжают работать как работали. Но если моменты признания доходов и расходов в бухучете сдвинутся, а они сдвинутся, — появятся временные разницы, и это надо будет просчитать заранее. 

Переходный период: пересчет, упрощения и как их забрать

По ФСБУ 9/2025 общее правило — ретроспективный переход: показатели пересчитывают так, будто стандарт применялся всегда. Но есть упрощения: в первом отчетном периоде применения можно не пересчитывать сравнительные показатели за предшествующие периоды, а последствия смены политики отразить одной корректировкой нераспределенной прибыли. Тем, кто вправе вести упрощенный учет, разрешен перспективный переход. 

По ФСБУ 10/2026 специальных переходных положений нет — действует общий порядок ПБУ 1/2008: по умолчанию ретроспективно, а организации с упрощенными способами учета могут отразить последствия перспективно (п. 15.1 ПБУ 1/2008). 

Выбор способа перехода — не техническая формальность, а управленческое решение: он влияет на нераспределенную прибыль на входе в 2027 год. Его надо осознанно зафиксировать в учетной политике, а не оставить «как получится». 

Чек-лист до 31 декабря 2026 года

  • Инвентаризация договоров. Пройтись по условиям: когда переходит контроль, есть ли рассрочки дольше года, скидки и бонусы, многомоментные обязательства, связанные договоры с одним клиентом. Именно договоры диктуют момент признания выручки — не дата накладной. 

  • Анализ счета 97. Разобрать остатки по экономическому содержанию: аванс, запас, капвложение — и подготовить отражение по правилам профильных стандартов. 

  • Новая учетная политика. Зафиксировать: критерии передачи контроля, метод оценки степени готовности, критерии объединения договоров, классификацию расходов, перечень статей, способ перехода (ретроспективный/перспективный, если вправе). 

  • Перенастройка учетной системы. Новая аналитика по доходам и расходам, правила дисконтирования, справедливая стоимость для неденежных расчетов — все это требует настроек в 1С и тестовых прогонов до начала года. 

  • Оценка налоговых последствий. Просчитать временные разницы между новым бухучетом и главой 25 НК, особенно по рассрочкам, скидкам и длительным договорам. 

  • Обучение команды. ФСБУ 9/2025 местами — это почти учебник IFRS 15. Если бухгалтерия его не освоила, ноябрь–декабрь — последний нормальный момент. 

Вывод

Реформа доходов и расходов — это финал многолетнего сближения российских стандартов с МСФО: после запасов, основных средств, аренды и капвложений очередь дошла до самого сердца отчетности — финансового результата. Для крупных компаний с длинными договорами, скидочными программами и рассрочками переход будет ощутимым, для розницы и малого бизнеса — почти незаметным. Но обязательность с 2027 года одинакова для всех, а досрочный вагон уже ушел: решение по ФСБУ 9/2025 нужно было принимать до конца 2025-го. 

Если подвести к сроку, который остался: ноября-декабря 2026-го достаточно, чтобы пройти договоры, переписать учетную политику и настроить учетную систему — если начать сейчас, а не в двадцатых числах декабря.

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