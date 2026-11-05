ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы» обязательны: как жить по-новому

Кратко: что утверждено и когда вступает в силу

ФСБУ 9/2025 зарегистрирован в Минюсте 8 августа 2025 года, и с 1 января 2027-го ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008 утрачивают силу. ФСБУ 10/2026 утвержден приказом от 24.04.2026 № 53н, зарегистрирован 1 июля 2026 года; досрочно его применять нельзя, а годовая отчетность за 2026 год еще составляется по старому ПБУ 10/99. Минфин разъяснил переходные правила в информационном сообщении от 06.07.2026 № ИС-учет-66.

Пока действуют «по умолчанию» и «по расписанию»: бухгалтер, который 1 января 2027 года впервые откроет новый стандарт, окажется уже не в отпуске, а в поле боя — с пересчетом показателей, новыми правилами по договорам и переписанной учетной политикой. Год, который остался, — это и есть буфер на подготовку.