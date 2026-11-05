ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы» обязательны: как жить по-новому

Звучит как рутинная замена шильдиков в регламенте, но по факту меняется сама логика признания финансового результата: вместо вопроса «когда перешло право собственности?» — вопрос «когда покупатель получил контроль?». Вместо привычных «прочих расходов» — новая двухуровневая классификация. Вместо спокойной жизни с рассрочками и скидками — дисконтирование и оценка по справедливой стоимости.
Кратко: что утверждено и когда вступает в силу
Параметр
ФСБУ 9/2025 «Доходы»
ФСБУ 10/2026 «Расходы»
Реквизиты приказа
Обязателен
С отчетности за 2027 год
С отчетности за 2027 год
Досрочное применение
Возможно (решение нужно было закрепить в учетной политике до 31.12.2025)
Не предусмотрено
Что заменяет
ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008 (договоры строительного подряда)
ФСБУ 9/2025 зарегистрирован в Минюсте 8 августа 2025 года, и с 1 января 2027-го ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008 утрачивают силу. ФСБУ 10/2026 утвержден приказом от 24.04.2026 № 53н, зарегистрирован 1 июля 2026 года; досрочно его применять нельзя, а годовая отчетность за 2026 год еще составляется по старому ПБУ 10/99. Минфин разъяснил переходные правила в информационном сообщении от 06.07.2026 № ИС-учет-66.
Пока действуют «по умолчанию» и «по расписанию»: бухгалтер, который 1 января 2027 года впервые откроет новый стандарт, окажется уже не в отпуске, а в поле боя — с пересчетом показателей, новыми правилами по договорам и переписанной учетной политикой. Год, который остался, — это и есть буфер на подготовку.
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ФСБУ 9/2025 «Доходы»: контроль вместо права собственности
Главный сдвиг — концептуальный. Выручка теперь признается не в момент перехода права собственности, а в момент передачи контроля над продукцией покупателю. Контроль — это когда покупатель может определять, как использовать актив, и извлекать из него выгоды, а продавец уже не может этому помешать. В большинстве типовых сделок момент совпадет, но в «нестыковках» — например, право собственности перешло, а товар еще лежит на складе продавца — момент признания дохода сдвинется.
Что еще меняется:
Длительные договоры — общее правило для всех. Если исполнение растянуто во времени (не только стройка, как раньше по ПБУ 2/2008, но и любые услуги, сопровождение, лицензии на период), выручку признают по мере готовности, частями, а не одним махом в конце.
Скидки — сразу в оценке выручки. Если покупателю положен бонус или скидка при выполнении условий, это нужно учесть в момент признания выручки, а не отдельной проводкой потом.
Рассрочка дольше 12 месяцев — дисконтирование. Часть суммы — выручка, часть — процентный доход, который начисляется постепенно. Короткие договоры это не затрагивает.
Неденежные расчеты — бартер, взаимозачеты — оцениваются по справедливой стоимости, а не по номиналу.
Объединение договоров. Если договоры с одним клиентом связаны общей коммерческой целью и цена одного зависит от цены другого, их учитывают как единый договор — это влияет на распределение выручки.
Отдельная тонкость — симметрия: тот, кто применяет ФСБУ 9/2025, обязан применять и ФСБУ 10/2026. Пойти на новые доходы со старыми расходами нельзя. А организации с обязательным аудитом могут вместо ФСБУ 9/2025 применять МСФО (IFRS) 15.
Больше всего преобразится жизнь у компаний с абонентским обслуживанием, сопровождением, лицензиями и длительными проектами — там признание станет частым и плавным. Меньше всего — у розницы за наличные и микробизнеса на упрощенном учете.
ФСБУ 10/2026 «Расходы»: затраты и расходы наконец разведены
Новый стандарт делает то, о чем бухгалтера давно просила логика МСФО, — четко разделяет «затраты» и «расходы». Затраты — уменьшение капитала, которое капитализируется в стоимость актива (запасы, ОС, незавершенка). Расходы — то, что уменьшает финансовый результат периода. Одно перетекает в другое, но состояния разные и учитываются по-разному.
Ключевые новшества:
Новая классификация вместо «прочих расходов». Расходы делятся на включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток); внутри первых — расходы по обычным видам деятельности и расходы, отличные от них. Коммерческие и управленческие расходы теперь внутри обычной деятельности.
Сфера действия расширилась. Стандарт обязателен для всех коммерческих организаций, включая банки и страховые (раньше они были исключены); НКО применяют его к коммерческой деятельности; бюджетники — нет.
Прописано, что расходом не является. Авансы, залоги, платежи агентских схем в пользу комитента, погашение кредита, покупка запасов — это не расход, расход возникает позже, при использовании или выбытии актива.
Признание — в периоде возникновения. Три условия прежние по духу (договор, подтверждение, определимая сумма), но расход признается в том периоде, в котором понесен, независимо от фактического выбытия активов и независимо от налоговых правил.
Счет 97 фактически ликвидируется. Если затраты не формируют актив по профильному стандарту, они признаются расходом сразу.
Группировка по элементам — материальные затраты, оплата труда, соцотчисления, амортизация, прочие — по правилам ФСБУ 4/2023; перечень статей расходов организация утверждает сама.
Было и стало: главные развилки
Вопрос
ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99
ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026
Момент признания выручки
Переход права собственности
Передача контроля над продукцией
Длительные договоры
Только строительство (ПБУ 2/2008)
Общее правило для всех: по мере выполнения
Скидки
По факту предоставления
Сразу в оценке выручки
Рассрочка свыше 12 месяцев
По номиналу
Дисконтирование, выделяется процентный доход
Классификация расходов
«Обычные» и «прочие»
Включаемые/не включаемые в чистую прибыль; внутри — обычные и иные
Счет 97
Можно откладывать признание
Практически ликвидируется
Затраты и расходы
Границы размыты
Затраты капитализируются, расходы идут в финрезультат
Важно: налоговый учет не меняется. Глава 25 НК и правила по НДС продолжают работать как работали. Но если моменты признания доходов и расходов в бухучете сдвинутся, а они сдвинутся, — появятся временные разницы, и это надо будет просчитать заранее.
Переходный период: пересчет, упрощения и как их забрать
По ФСБУ 9/2025 общее правило — ретроспективный переход: показатели пересчитывают так, будто стандарт применялся всегда. Но есть упрощения: в первом отчетном периоде применения можно не пересчитывать сравнительные показатели за предшествующие периоды, а последствия смены политики отразить одной корректировкой нераспределенной прибыли. Тем, кто вправе вести упрощенный учет, разрешен перспективный переход.
По ФСБУ 10/2026 специальных переходных положений нет — действует общий порядок ПБУ 1/2008: по умолчанию ретроспективно, а организации с упрощенными способами учета могут отразить последствия перспективно (п. 15.1 ПБУ 1/2008).
Выбор способа перехода — не техническая формальность, а управленческое решение: он влияет на нераспределенную прибыль на входе в 2027 год. Его надо осознанно зафиксировать в учетной политике, а не оставить «как получится».
Чек-лист до 31 декабря 2026 года
Инвентаризация договоров. Пройтись по условиям: когда переходит контроль, есть ли рассрочки дольше года, скидки и бонусы, многомоментные обязательства, связанные договоры с одним клиентом. Именно договоры диктуют момент признания выручки — не дата накладной.
Анализ счета 97. Разобрать остатки по экономическому содержанию: аванс, запас, капвложение — и подготовить отражение по правилам профильных стандартов.
Новая учетная политика. Зафиксировать: критерии передачи контроля, метод оценки степени готовности, критерии объединения договоров, классификацию расходов, перечень статей, способ перехода (ретроспективный/перспективный, если вправе).
Перенастройка учетной системы. Новая аналитика по доходам и расходам, правила дисконтирования, справедливая стоимость для неденежных расчетов — все это требует настроек в 1С и тестовых прогонов до начала года.
Оценка налоговых последствий. Просчитать временные разницы между новым бухучетом и главой 25 НК, особенно по рассрочкам, скидкам и длительным договорам.
Обучение команды. ФСБУ 9/2025 местами — это почти учебник IFRS 15. Если бухгалтерия его не освоила, ноябрь–декабрь — последний нормальный момент.
Вывод
Реформа доходов и расходов — это финал многолетнего сближения российских стандартов с МСФО: после запасов, основных средств, аренды и капвложений очередь дошла до самого сердца отчетности — финансового результата. Для крупных компаний с длинными договорами, скидочными программами и рассрочками переход будет ощутимым, для розницы и малого бизнеса — почти незаметным. Но обязательность с 2027 года одинакова для всех, а досрочный вагон уже ушел: решение по ФСБУ 9/2025 нужно было принимать до конца 2025-го.
Если подвести к сроку, который остался: ноября-декабря 2026-го достаточно, чтобы пройти договоры, переписать учетную политику и настроить учетную систему — если начать сейчас, а не в двадцатых числах декабря.
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