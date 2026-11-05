Штрафы за отсутствие ЭТрН с 1 сентября 2026: что реально грозит

Что изменилось с 1 сентября 2026 года
Обязательность электронных перевозочных документов ввела поправка в Устав автомобильного транспорта — закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ. С 1 сентября 2026 года, если груз везет сторонний перевозчик по договору, транспортную накладную составляют только в электронном виде и передают в государственную систему электронных перевозочных документов — ГИС ЭПД. Формы и форматы документов утвердил приказ ФНС от 14.05.2024 № ЕД-7-26/383@.
Бумажная накладная остается в отдельных случаях. Перечень этих случаев определяет Минтранс — сверяйтесь с действующей редакцией его приказа на дату публикации, чтобы не принять проект за рабочий список.
Пример, когда ЭТрН не нужна: компания везет собственный груз на собственном транспорте. Тогда транспортная накладная не составляется вовсе, и обязательный переход ее не касается.
Какие документы стали электронными
С 1 сентября 2026 года в электронном виде оформляют:
транспортную накладную;
заказ-заявку на перевозку;
экспедиторские документы;
железнодорожную накладную;
грузовую авианакладную;
электронную дорожную ведомость;
квитанцию о приеме груза.
Документы подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью. Работать можно через оператора ЭДО или напрямую в ГИС ЭПД. Данные о грузе и маршруте попадают в систему, и инспектор на дороге проверит их по QR-коду.
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Есть ли штраф именно за отсутствие ЭТрН
Специального штрафа за сам факт работы с бумажной накладной в КоАП нет. Отдельной нормы про это нет и в Налоговом кодексе. Эту позицию подтверждают разъяснения правовой системы ГАРАНТ.
Но рядом работают смежные составы, и их важно не путать с «штрафом за ЭТрН»:
Статья 12.21 КоАП — нарушение правил перевозки грузов. Наказание — предупреждение или штраф 500 рублей. Внимание к формулировке: состав статьи — нарушение правил перевозки, а не «отсутствие электронной накладной». Применима ли она в вашей ситуации, лучше уточнить у юриста.
Статья 11.14.3 КоАП — для экспедиторов. По тексту кодекса: гражданам — 3 000–5 000 рублей, юридическим лицам — 100 000–300 000 рублей, при повторном нарушении — 500 000–1 000 000 рублей. По примечанию к статье индивидуальный предприниматель отвечает как юридическое лицо, то есть ИП попадает под 100 000–300 000 рублей, а не под 3–5 тысяч. Статья посвящена требованиям к экспедиторской деятельности, а не к форме накладной — состав сверьте с юристом по конкретному делу.
Переходный период: замечание вместо штрафа
Минтранс сообщил о переходном подходе. По поручению Президента до 1 марта 2027 года МВД и Ространснадзор ограничиваются устным замечанием, если участник перевозки показывает бумажный документ вместо электронного.
Это заявление ведомства, а не норма закона. Из него следуют три вывода:
Обязанность оформлять ЭТрН действует с 1 сентября 2026 года. Послабление эту обязанность не отменяет.
Замечание касается только дорожного контроля и только случая «бумага вместо электроники». Если документов на груз нет совсем — это уже другой состав.
Налоговые риски переходный период не отменяет. ГИБДД может обойтись замечанием, а налоговая — задать вопросы к расходам.
Чем рискует бизнес: расходы и вычеты
Транспортная накладная подтверждает расходы на перевозку. Если обязательная электронная форма не использована, налоговая может усомниться в документе и снять расходы по налогу на прибыль и вычеты по НДС. Вместе с доначислением придут пени и штраф.
Есть и обратная позиция, тоже официальная. Статья 252 НК допускает документы, «косвенно подтверждающие» расходы. ФНС в письмах разъясняла: отсутствие накладной не лишает права на учет расходов, если реальность перевозки видна из других документов — договора, актов, счетов-фактур, платежных поручений.
Верховный суд высказался так же. Пункт 20 постановления Пленума ВС от 26.06.2018 № 26: отсутствие, неправильность или утрата транспортной накладной сами по себе не делают договор перевозки незаключенным. Договорные отношения можно доказывать иначе — например, путевым листом и данными геолокации.
Как это выглядит на практике: Минфин настаивает на накладной как на первичном документе, суды и ФНС допускают другие доказательства. Позиции расходятся, поэтому писать «расходы точно снимут» или «все пройдет гладко» одинаково некорректно. Чем больше перевозок вы ведете по бумаге, тем выше шанс претензий и углубленной проверки.
Споры с контрагентов
Если документ не передан в ГИС ЭПД, сложнее доказывать свою позицию при трех типичных спорах: порча груза, простой транспорта, неисполнение условий договора. По Уставу автомобильного транспорта простой по вине заказчика, который не оформил документы, оплачивается перевозчику.
Суды принимают альтернативные доказательства: путевые листы, геолокацию, акты оказанных услуг, переписку сторон. Собирайте их в любом случае — они пригодятся и в споре с контрагентом, и при проверке налоговой.
Отдельно про алкоголь: с 1 марта 2027 года
Для маркируемой алкогольной продукции правила жестче, а даты другие. С 1 марта 2027 года отсутствие ЭТрН может обернуться ответственностью за оборот алкоголя без сопроводительных документов. Применяются статьи 14.16 и 14.17.4 КоАП.
Суммы и субъекты ответственности — по действующей редакции кодекса: для юридических лиц штрафы достигают сотен тысяч рублей с конфискацией продукции. Точные составы и границы сверьте с текстом статей или с юристом — в пересказах эти цифры часто искажают.
Вывод для отрасли: если вы возите алкоголь, начинайте переход на электронные документы заранее, не дожидаясь марта 2027 года.
Таблица: что грозит и за что
Ситуация
Норма
Что грозит
Что делать
Работают с бумажной ТН там, где нужна электронная
специального штрафа нет; до 01.03.2027 — замечание
ускорить переход на ЭДО
Нарушение правил перевозки грузов
предупреждение или 500 рублей
проверить документы
Экспедиторские документы
гражданам 3 000–5 000 ₽; юрлицам и ИП 100 000–300 000 ₽, повторно — до 1 млн ₽
сверить с юристом
Расходы на перевозку без ЭТрН
ст. 252 НК, письма ФНС
риск снятия расходов и вычетов НДС
собрать косвенные документы
Алкоголь без ЭТрН с 01.03.2027
штраф до сотен тысяч с конфискацией
перейти на ЭПД заранее
Что сделать сейчас: чек-лист
Проверить, кто из контрагентов не подключен к ЭДО и есть ли у них план перехода. Самая частая причина «бумажных» рейсов — перевозчик без электронной подписи.
Обновить учетную программу и настроить форматы по приказу ФНС № ЕД-7-26/383@ — иначе документ не пройдет в ГИС ЭПД.
Пересмотреть договоры с перевозчиками: прописать обязанность электронного документооборота и ответственность за неподписанный документ.
Обучить водителей и логистов: что предъявлять на дороге и как работает проверка по QR-коду.
Сохранять бумажные копии на переходный период, если контрагент не готов. Это временная мера, а не легальный режим работы.
Вопросы и ответы
Есть ли штраф за отсутствие ЭТрН?
Нет. Специального штрафа за бумажную накладную вместо электронной нет ни в КоАП, ни в НК. Работают смежные составы: ст. 12.21 КоАП — предупреждение или 500 рублей, ст. 11.14.3 — для экспедиторов.
До какого числа действует замечание вместо штрафа?
До 1 марта 2027 года. Это позиция Минтранса на основании поручения Президента, а не норма закона. Замечание касается только дорожного контроля.
Что грозит по налогу на прибыль?
Налоговая может поставить под сомнение документ и снять расходы, а с ними и вычеты НДС. Доначислят налог, пени и штраф. Но прямого запрета учитывать расходы без ЭТрН нет — ст. 252 НК допускает косвенные подтверждения.
Можно ли подтвердить расходы другими документами?
Да. Подойдут договор перевозки, акты, счета-фактуры, платежные документы, путевые листы, геолокация. Позицию поддерживают письма ФНС и п. 20 постановления Пленума ВС № 26.
Что с алкоголем до 1 марта 2027 года?
До этой даты для алкогольной продукции действуют свои переходные правила. После — перевозка без электронных сопроводительных документов может квалифицироваться как оборот без документов, подтверждающих легальность: ст. 14.16 и 14.17.4 КоАП, штрафы для юрлиц до сотен тысяч рублей с конфискацией.
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