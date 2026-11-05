Штрафы за отсутствие ЭТрН с 1 сентября 2026: что реально грозит

Что изменилось с 1 сентября 2026 года

Обязательность электронных перевозочных документов ввела поправка в Устав автомобильного транспорта — закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ. С 1 сентября 2026 года, если груз везет сторонний перевозчик по договору, транспортную накладную составляют только в электронном виде и передают в государственную систему электронных перевозочных документов — ГИС ЭПД. Формы и форматы документов утвердил приказ ФНС от 14.05.2024 № ЕД-7-26/383@.

Бумажная накладная остается в отдельных случаях. Перечень этих случаев определяет Минтранс — сверяйтесь с действующей редакцией его приказа на дату публикации, чтобы не принять проект за рабочий список.

Пример, когда ЭТрН не нужна: компания везет собственный груз на собственном транспорте. Тогда транспортная накладная не составляется вовсе, и обязательный переход ее не касается.