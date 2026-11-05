КУБ дня. Про требование на незначительную сумму

Организация обнаружила неверное внесение суммы УПД. Из-за нее завысилась сумма НДС вычета и расходы по налогу на прибыль.

Наша подписчица спрашивает:

«Выяснилось, что неверно внесена сумма по УПД от 30.09.26 — завышена на 21 руб в т.ч ндс 3.79. В декларации по НДС вычет больше на 3.79 взяли и расходы на прибыль завысили на 17.21. Требование приходят на такие суммы? Как это исправить и надо ли?».

Комментаторы отмечают, что требование вряд ли придет. Но лучше исправить некорректные суммы с помощью подачи уточненной декларации.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, стоит ли исправлять неверные суммы и будет ли требование от ФНС?