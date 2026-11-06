Взносы ИП за себя в 2026–2027 годах: 57 390 и 61 154 рубля плюс 1% с дохода свыше 300 тысяч

Из чего складываются взносы
Взносы «за себя» — это две независимые части:
Фиксированная часть на пенсионное и медицинское страхование. Ее платят все ИП, нотариусы, адвокаты и арбитражные управляющие — независимо от того, есть ли доход и велась ли вообще деятельность.
Дополнительный взнос — 1% с суммы годового дохода, превышающей 300 000 рублей. Он идет только на пенсионное страхование.
Период
Фиксированная часть
Максимум доплаты 1%
Максимум всего
2025
53 658 ₽
300 888 ₽
354 546 ₽
2026
57 390 ₽
321 818 ₽
379 208 ₽
2027
61 154 ₽
342 923 ₽
404 077 ₽
Все цифры закреплены в статье 430 НК, поэтому узнать их можно заранее — пересчетов и сюрпризов по итогам года не будет. Рост фикса с 2026-го на 2027-й — 3 764 рубля, лимита доплаты — 21 105 рублей.
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Как посчитать 1% с превышения
Формула простая: (доход за год − 300 000 ₽) × 1%. Если результат больше лимита, платится только лимит: 321 818 ₽ за 2026 год и 342 923 ₽ за 2027-й. Совокупный потолок взносов — 379 208 ₽ и 404 077 ₽ соответственно.
Пример 1. Небольшой доход.
ИП заработал за 2026 год 900 000 ₽. Превышение — 600 000 ₽, доплата — 6 000 ₽. Всего за год: 57 390 + 6 000 = 63 390 ₽.
Пример 2. Средний доход.
Доход за 2027 год — 1 500 000 ₽. Превышение — 1 200 000 ₽, доплата — 12 000 ₽. Всего: 61 154 + 12 000 = 73 154 ₽.
Пример 3. Крупный доход.
Доход за 2027 год — 30 000 000 ₽. По формуле доплата составила бы 297 000 ₽ — лимит еще не выбран, платим именно эту сумму. А вот когда доход перешагнет порог 34 592 300 ₽ (342 923 / 1% + 300 000), доплата зафиксируется на максимуме — 342 923 ₽. За 2026 год такой порог ниже — 32 481 800 ₽.
Обратите внимание на плюс 300 000 в конце — он появляется потому, что доход должен быть больше, чем «лимит × 100», ровно на величину порога: без этих 300 000 превышения не хватит, чтобы набрать весь лимит. Логику легко проверить подстановкой: 34 592 300 − 300 000 = 34 292 300 ₽, а 1% от этой суммы — как раз 342 923 ₽, то есть полный максимум.
Тот же расчет для 2026 года: 321 818 × 100 + 300 000 = 32 481 800 ₽ — с такого дохода доплата за 2026 год достигнет максимума 321 818 ₽.
Какой доход брать для расчета, зависит от режима: на УСН «доходы» — все поступления, на «доходы минус расходы» — разница между доходами и расходами по статьям 346.16 и 346.17 НК, на патенте — потенциальный доход. При совмещении режимов доходы складываются.
Сроки уплаты
Фиксированная часть за 2026 год — до 28 декабря 2026 года.
Доплата 1% за 2026 год — до 1 июля 2027 года.
Фиксированная часть за 2027 год — до 28 декабря 2027 года.
Доплата 1% за 2027 год — до 1 июля 2028 года.
Платить можно одной суммой или частями — обязательных авансов нет, а 1% разрешено вносить заранее, не дожидаясь июля. Все уходит на единый налоговый счет: отдельных платежек на ОПС и ОМС оформлять не нужно, налоговая сама распределит деньги.
Если ИП закрывается в течение года, остаток взносов нужно заплатить в течение 15 календарных дней после снятия с учета. Пропускать этот срок невыгодно вдвойне: на незаплаченную сумму начислят пени, а вычесть ее из налога уже не получится.
Что изменилось с 2026 года
Новые регионы перешли на общие правила. В 2025 году ИП из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей платили льготные 36 000 ₽ и не платили 1% с превышения. С 1 января 2026 года льгота закончилась: теперь 57 390 ₽ плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽.
КБК не менялся. Для фиксированных взносов действует код 182 1 02 02000 01 1000 160 — он установлен еще с 2023 года и на 2026-й остался прежним. Напомним: при уплате единым налоговым платежом в платежке указывается КБК ЕНП 182 0 10 61201 01 0000 510, а коды взносов фигурируют в уведомлениях.
Уточнено освобождение за периоды службы. Список пополнили контрактная служба в период мобилизации и военного положения — изменения внесены законом 425-ФЗ от 28.11.2025.
Нюанс для АУСН. ИП на упрощенке для малого бизнеса, совмещающий ее с частной практикой (адвокатура, нотариат и подобное), с 2026 года платит 1% только с дохода от этой практики, превысившего 300 000 ₽.
Кому платить не нужно или можно меньше
ИП на НПД и АУСН — фиксированные взносы за себя не платят в принципе.
Освобождение за отдельные периоды — служба по призыву или по контракту в период мобилизации и военного положения, уход за ребенком до полутора лет, за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком старше 80 лет, проживание супругов военнослужащих-контрактников и работников дипмиссий в местностях без возможности трудоустройства. Право нужно подтвердить заявлением в налоговую — подать его можно в течение трех лет с момента окончания периода.
Военные пенсионеры-ИП — платят только медицинскую часть, 19,8922% от фиксированной суммы: за 2026 год это 11 416,13 ₽. Доплату 1% с превышения они не вносят.
Неполный год — при регистрации или закрытии ИП в середине года фиксированную часть считают пропорционально календарным дням. Например, при регистрации с 1 сентября 2027 года: 61 154 × 122/365 ≈ 20 441 ₽.
Уменьшение налога. Взносы за себя снижают налог по УСН и патенту. ИП без работников на УСН «доходы» может уменьшить налог на всю сумму взносов, с работниками — максимум на половину. Важно: взносы за 2026 год уменьшают только налог за 2026 год — перенести их на следующий период нельзя.
Как спланировать платежи
Рабочая схема выглядит так: в декабре 2026-го закрываете фикс 57 390 ₽ за текущий год, к 1 июля 2027-го доплачиваете 1% с дохода 2026-го, в декабре 2027-го платите уже 61 154 ₽ за новый год. При стабильном доходе выше 300 тысяч удобно вносить 1% поквартально — так сумма в июле не окажется внезапной. И не забывайте про вычет: если платите взносы заранее, направляйте их на уменьшение налога того года, за который они начислены.
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