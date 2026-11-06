Взносы ИП за себя в 2026–2027 годах: 57 390 и 61 154 рубля плюс 1% с дохода свыше 300 тысяч

Как посчитать 1% с превышения

Формула простая: (доход за год − 300 000 ₽) × 1% . Если результат больше лимита, платится только лимит: 321 818 ₽ за 2026 год и 342 923 ₽ за 2027-й. Совокупный потолок взносов — 379 208 ₽ и 404 077 ₽ соответственно.

Пример 1. Небольшой доход.

ИП заработал за 2026 год 900 000 ₽. Превышение — 600 000 ₽, доплата — 6 000 ₽. Всего за год: 57 390 + 6 000 = 63 390 ₽.

Пример 2. Средний доход.

Пример 3. Крупный доход.

Доход за 2027 год — 30 000 000 ₽. По формуле доплата составила бы 297 000 ₽ — лимит еще не выбран, платим именно эту сумму. А вот когда доход перешагнет порог 34 592 300 ₽ (342 923 / 1% + 300 000), доплата зафиксируется на максимуме — 342 923 ₽. За 2026 год такой порог ниже — 32 481 800 ₽.

Обратите внимание на плюс 300 000 в конце — он появляется потому, что доход должен быть больше, чем «лимит × 100», ровно на величину порога: без этих 300 000 превышения не хватит, чтобы набрать весь лимит. Логику легко проверить подстановкой: 34 592 300 − 300 000 = 34 292 300 ₽, а 1% от этой суммы — как раз 342 923 ₽, то есть полный максимум.

Тот же расчет для 2026 года: 321 818 × 100 + 300 000 = 32 481 800 ₽ — с такого дохода доплата за 2026 год достигнет максимума 321 818 ₽.

Какой доход брать для расчета, зависит от режима: на УСН «доходы» — все поступления, на «доходы минус расходы» — разница между доходами и расходами по статьям 346.16 и 346.17 НК, на патенте — потенциальный доход. При совмещении режимов доходы складываются.