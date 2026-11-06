Больничный в день инвентаризации: что делать работодателю в 2026 году

Но с 2026 года правила изменились: с 1 апреля 2025 года действует ФСБУ 28/2023, который разрешает дистанционные форматы и требует кворума более 4/5 состава комиссии, а с 1 января 2026 года бюджетники переходят на новые электронные формы.
Что изменилось в 2026 году и почему это про вашу болезнь
С 1 апреля 2025 года действует ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» (приказ Минфина № 4н от 13.01.2023), а старые Методические указания № 49, по которым работали 30 лет, утратили силу. К 2026 году это уже не «пилотный переход», а рабочий порядок для всех коммерческих организаций, поэтому именно на него нужно опираться при любом сбое — включая внезапный больничный.
На курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер» научитесь вести учет компании целиком: проводить операции в 1С, закрывать периоды, готовить отчетность, находить и исправлять ошибки, отвечать на требования ФНС.
Практические задачи можно отрабатывать в симуляторе 1С, а отдельный модуль посвящен применению искусственного интеллекта в работе бухгалтера. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Цена со скидкой 13%: 65 000 ₽ вместо 75 000 ₽.
Ключевые новшества, которые работают на вас:
Кворум: отсутствовать может менее 1/5 состава. Результаты инвентаризации признаются недействительными, если отсутствует одна пятая и более членов комиссии (п. 21 ФСБУ 28/2023). Раньше не хватало подписи любого члена; теперь порог привязан к составу: в комиссии из 5 человек отсутствие одного — это уже 1/5, и проверку не спасти, а вот при составе от 6 человек болезнь одного участника проверку сохранит. Практический вывод: формируйте комиссию минимум из 6 человек — тогда болезнь одного не рушит проверку.
Разрешена дистанционная инвентаризация. Когда обычные способы проверки невозможны или излишне затратны, фактическое наличие можно подтвердить фото- и видеосъёмкой — это пункт 4 ФСБУ 28/2023. Удалённое участие членов комиссии по видеосвязи прямо в стандарте не прописано, но допускается в разъяснениях экспертов и рекомендации Р-158/2024-КпР. Больной сотрудник с температурой может «присутствовать» на ревизии из дома — по видеосвязи.
В бюджетной сфере — только электронные формы. Для бюджетников действуют формы по приказу Минфина № 61н: решение о проведении ревизии (0510439) и корректировка к нему (0510447) — с 2025 года, а новые описи и сличительные ведомости (0510469–0510474) — с 1 января 2026 года, со следующего года старые бланки № 52н не применяются.
Больничный — только электронный. Работник не приносит никакой справки: СФР сам уведомляет работодателя об открытии и закрытии ЭЛН через СЭДО. Задача бухгалтера — ответить на запрос фонда в течение трех рабочих дней.
Отдельно про сроки: если годовая инвентаризация из разряда обязательных, ФСБУ дает окно с 1 октября по 31 декабря — запас времени есть, и одного-двух дней болезни запасной человек обычно все решает.
Заболел член комиссии: замена или кворум
Самый простой сценарий. Действуйте по одному из двух путей:
Вариант 1 — заменить.
Издайте приказ о замене члена комиссии и укажите причину. Типовая формулировка:
«В связи с болезнью Максимовой О. И. на основании приказа от 11.11.2026 № 125 ПРИКАЗЫВАЮ: внести в состав инвентаризационной комиссии следующие изменения: назначить членом комиссии вместо Максимовой О. И. ведущего бухгалтера Петрову Л. Д. Петровой Л. Д. приступить к обязанностям с 07.12.2026»
Вариант 2 — провести без него.
В комиссии из шести и более человек отсутствие одного члена — это менее 1/5, результаты сохраняют силу (п. 21 ФСБУ 28/2023). Это прямое послабление по сравнению со старой методичкой, где не хватало любого участника.
Практический совет: утверждайте комиссию сразу с резервным составом — отдельным приказом или пунктом в общем приказе о ревизии. Тогда замену оформляете одной строкой, без паники.
Если возможность дожидаться выздоровления есть, можно и приостановить проверку до выхода сотрудника — но при горящих сроках годовой отчетности замена почти всегда выгоднее.
Заболел материально ответственное лицо: самый рискованный случай
Здесь ситуация принципиально другая. МОЛ не входит в комиссию и не может быть заменен — его нельзя подменить приказом, потому что проверка должна проходить в его присутствии: он сдает расписку, что документы сданы в бухгалтерию, подписывает описи, дает объяснения по недостачам. Проведение ревизии без МОЛ — нарушение порядка, из-за которого итоги могут признать недействительными, а недостачу невозможно будет взыскать с этого сотрудника.
Ваши опции в порядке предпочтительности:
1. Перенести инвентаризацию.
Если не горит, оформите приказ о переносе:
«В связи с болезнью материально ответственного лица Семенова М. О. ПРИКАЗЫВАЮ: перенести сроки проведения инвентаризации, указанные в приказе от 11.11.2026 № 125. Инвентаризацию провести в период с 17.12.2026 по 27.12.2026»
Это безопасный маршрут и для компании, и для самого сотрудника — так вы не дадите ему формальный повод потом оспорить результаты.
2. Провести без МОЛ — только как исключение.
В длительную болезнь (например, за месяц до увольнения кладовщик оказался на больничном) допускается ревизия в его отсутствие: известите работника о планируемой проверке и зафиксируйте это документально, а перед началом составьте акт о том, что присутствие МОЛ невозможно, с указанием причин. Акт заверяют подписи всех членов комиссии. К приказу приложите подтверждения: копию открытого ЭЛН или заявление работника о длительной нетрудоспособности, а заверенные копии всех материалов направьте ему заказным письмом. Аудиторы допускают такой формат, если нужно не парализовать работу склада, — но если выявится недостача, взыскать ее с отсутствовавшего сотрудника получится только через суд, и шансы у компании невысоки.
3. Использовать дистанционный формат ФСБУ.
Если работник в состоянии — пусть присутствует по видеосвязи, фиксируя процесс на камеру. Это интерпретация разъяснений и рекомендации Р-158/2024-КпР, а не прямая норма стандарта. Главное, чтобы это был его рабочий день и он не был «просто в отпуске», иначе электронное присутствие не засчитают.
4. Ничего не делать с приказом о смене МОЛ.
Классическая ловушка: приказ о передаче дел издан, а новый ответственный ушел на больничный. Приказ без инвентаризации силы не имеет — его не нужно отменять, просто проведите ревизию, когда сотрудник выйдет.
Кстати, есть и обратный риск: если работник на больничном добровольно участвовал в ревизии — подписывал описи, сдавал расписки — результаты обычно признают правомерными, ведь он был извещен и участвовал осознанно.
Особые случаи: директор, маленькая комиссия, госучреждение
Единственный директор заболел.
По ФСБУ 28/2023 в компаниях с одним руководителем комиссию можно вообще не создавать — проверку выполняет внешний аудитор или если проверку ведёт аудиторская организация (или ИП-аудитор) по договору, либо ревизионная комиссия, предусмотренная уставом (п. 22 ФСБУ 28/2023) . Разумно держать договор с аудиторской фирмой наготове именно на такие случаи.
Комиссия из трех человек.
При отсутствии одного из трех участников не набирается 80% кворума — результаты будут недействительными. Здесь замена обязательна, дистанционное «присутствие» больного участника решает проблему лишь при его согласии и рабочем дне.
Госучреждение.
Кворум здесь мягче — 2/3 членов комиссии при минимальном составе в 3 человека. Если участник заболел уже после начала проверки, менять состав запрещено, но инвентаризацию можно продолжить при соблюдении кворума — так разъясняет письмо Минфина от 01.07.2024 № 02-06-06/61122. А вот корректировку формы 0510447 (замену члена комиссии) оформляют только до даты начала инвентаризации. Заболевание члена комиссии до старта = обязательная замена и запись в форме 0510447.
Как оформить больничный сотруднику — коротко
В день обращения к врачу все происходит без бумаг: врач формирует ЭЛН и подписывает его УКЭП, система присваивает номер, СФР автоматически уведомляет работодателя через СЭДО. Диагноз компания не увидит — только общую причину нетрудоспособности и период. Работнику сообщать номер больничного не нужно, а посмотреть статус он может в личном кабинете на Госуслугах.
Учтите два момента 2026 года: пособие за первые три дня платит работодатель, остальное — СФР в течение 10 рабочих дней после ответа на запрос фонда; а с осени 2025-го действует так называемое «правило пятого больничного» (максимум 3 дня при частых нетрудоспособностях, продление только врачебной комиссией) пока обсуждается: проект Минздрава его предусматривал, но официально правила выдачи листков с 1 сентября 2025 года не менялись. При применении сверяйтесь с действующей редакцией порядка выдачи листков нетрудоспособности.
Чек-лист на случай болезни в день инвентаризации
Проверьте состав комиссии: если человек 5 и больше — можно работать без больного, если меньше — издавайте приказ о замене.
Заболел МОЛ → переносите ревизию приказом. Без него проводите только в исключительных случаях, с актом об отсутствии и письменным извещением работника.
Приложите к приказу подтверждение: номер ЭЛН от СФР или заявление сотрудника.
Для госучреждения — только замена и электронные формы № 61н, дистанционки нет.
Держите резервный состав комиссии и договор с внешним аудитором — это страховка, которая стоит дешевле переноса годовой проверки.
Итог. Болезнь МОЛ в день инвентаризации — не форс-мажор, а штатная ситуация, если вы заранее закрепили в положении об инвентаризации порядок замены членов комиссии и порядок действий при болезни МОЛ. Новые правила ФСБУ 28/2023 дали маневра больше, чем когда-либо: кворум 80%, дистанционные форматы и электронный документооборот превращают больничный из катастрофы в короткую запись в журнале приказов.
В нашей базе консультаций уже более 305 ответов экспертов по вопросам больничных