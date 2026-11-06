Больничный в день инвентаризации: что делать работодателю в 2026 году

Но с 2026 года правила изменились: с 1 апреля 2025 года действует ФСБУ 28/2023 , который разрешает дистанционные форматы и требует кворума более 4/5 состава комиссии, а с 1 января 2026 года бюджетники переходят на новые электронные формы.

Отдельно про сроки : если годовая инвентаризация из разряда обязательных, ФСБУ дает окно с 1 октября по 31 декабря — запас времени есть, и одного-двух дней болезни запасной человек обычно все решает.

Больничный — только электронный. Работник не приносит никакой справки: СФР сам уведомляет работодателя об открытии и закрытии ЭЛН через СЭДО. Задача бухгалтера — ответить на запрос фонда в течение трех рабочих дней.

В бюджетной сфере — только электронные формы. Для бюджетников действуют формы по приказу Минфина № 61н : решение о проведении ревизии (0510439) и корректировка к нему (0510447) — с 2025 года, а новые описи и сличительные ведомости (0510469–0510474) — с 1 января 2026 года, со следующего года старые бланки № 52н не применяются.

Разрешена дистанционная инвентаризация. Когда обычные способы проверки невозможны или излишне затратны, фактическое наличие можно подтвердить фото- и видеосъёмкой — это пункт 4 ФСБУ 28/2023. Удалённое участие членов комиссии по видеосвязи прямо в стандарте не прописано, но допускается в разъяснениях экспертов и рекомендации Р-158/2024-КпР. Больной сотрудник с температурой может «присутствовать» на ревизии из дома — по видеосвязи.

Кворум: отсутствовать может менее 1/5 состава. Результаты инвентаризации признаются недействительными, если отсутствует одна пятая и более членов комиссии (п. 21 ФСБУ 28/2023). Раньше не хватало подписи любого члена; теперь порог привязан к составу: в комиссии из 5 человек отсутствие одного — это уже 1/5, и проверку не спасти, а вот при составе от 6 человек болезнь одного участника проверку сохранит. Практический вывод: формируйте комиссию минимум из 6 человек — тогда болезнь одного не рушит проверку.

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С 1 апреля 2025 года действует ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» ( приказ Минфина № 4н от 13.01.2023 ), а старые Методические указания № 49, по которым работали 30 лет, утратили силу. К 2026 году это уже не «пилотный переход», а рабочий порядок для всех коммерческих организаций, поэтому именно на него нужно опираться при любом сбое — включая внезапный больничный.

Что изменилось в 2026 году и почему это про вашу болезнь

Если возможность дожидаться выздоровления есть, можно и приостановить проверку до выхода сотрудника — но при горящих сроках годовой отчетности замена почти всегда выгоднее.

Практический совет : утверждайте комиссию сразу с резервным составом — отдельным приказом или пунктом в общем приказе о ревизии. Тогда замену оформляете одной строкой, без паники.

В комиссии из шести и более человек отсутствие одного члена — это менее 1/5, результаты сохраняют силу (п. 21 ФСБУ 28/2023). Это прямое послабление по сравнению со старой методичкой, где не хватало любого участника.

«В связи с болезнью Максимовой О. И. на основании приказа от 11.11.2026 № 125 ПРИКАЗЫВАЮ: внести в состав инвентаризационной комиссии следующие изменения: назначить членом комиссии вместо Максимовой О. И. ведущего бухгалтера Петрову Л. Д. Петровой Л. Д. приступить к обязанностям с 07.12.2026»

Заболел материально ответственное лицо: самый рискованный случай

Здесь ситуация принципиально другая. МОЛ не входит в комиссию и не может быть заменен — его нельзя подменить приказом, потому что проверка должна проходить в его присутствии: он сдает расписку, что документы сданы в бухгалтерию, подписывает описи, дает объяснения по недостачам. Проведение ревизии без МОЛ — нарушение порядка, из-за которого итоги могут признать недействительными, а недостачу невозможно будет взыскать с этого сотрудника.

Ваши опции в порядке предпочтительности:

1. Перенести инвентаризацию.

Если не горит, оформите приказ о переносе: «В связи с болезнью материально ответственного лица Семенова М. О. ПРИКАЗЫВАЮ: перенести сроки проведения инвентаризации, указанные в приказе от 11.11.2026 № 125. Инвентаризацию провести в период с 17.12.2026 по 27.12.2026» Это безопасный маршрут и для компании, и для самого сотрудника — так вы не дадите ему формальный повод потом оспорить результаты.

2. Провести без МОЛ — только как исключение.

В длительную болезнь (например, за месяц до увольнения кладовщик оказался на больничном) допускается ревизия в его отсутствие: известите работника о планируемой проверке и зафиксируйте это документально, а перед началом составьте акт о том, что присутствие МОЛ невозможно, с указанием причин. Акт заверяют подписи всех членов комиссии. К приказу приложите подтверждения: копию открытого ЭЛН или заявление работника о длительной нетрудоспособности, а заверенные копии всех материалов направьте ему заказным письмом. Аудиторы допускают такой формат, если нужно не парализовать работу склада, — но если выявится недостача, взыскать ее с отсутствовавшего сотрудника получится только через суд, и шансы у компании невысоки.

3. Использовать дистанционный формат ФСБУ.

Если работник в состоянии — пусть присутствует по видеосвязи, фиксируя процесс на камеру. Это интерпретация разъяснений и рекомендации Р-158/2024-КпР, а не прямая норма стандарта. Главное, чтобы это был его рабочий день и он не был «просто в отпуске», иначе электронное присутствие не засчитают.

4. Ничего не делать с приказом о смене МОЛ.