КУБ дня. Про арест суммы на счете

У организации внезапно арестовали сумму на расчетном счете по судебному приказу. Рассказываем, как выяснить основание ареста.

Наша подписчица спрашивает:

«ФССП арестовала на расчетном счету ровно 6 000 руб. по Постановлению. Сальдо по ЕНП положительное, никаких судебных тяжб не было. Смотрю на сайте ФССП за что. Написано “по Судебному Приказу Арбитражного суда”. Страховые взносы и пени. Указан телефон пристава, но шансов дозвониться нет, сразу идут короткие гудки. Если даже когда-то и была недоимка по СВ, то причем здесь АС? Налоговая бы сама заморозила эти 6000 руб. Еще на сайте ФССП написано “Исполнительный сбор 20 000 руб.”. Никто не сталкивался с таким и где можно выяснить, за что списание?».

Комментаторы отвечают, что можно воспользоваться сервисом «Картотека арбитражных дел» или порталом «Госуслуги», чтобы выяснить основание ареста.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы думаете, где можно выяснить основания ареста?