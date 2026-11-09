КУБ дня. Про дату увольнения при исключении ООО из ЕГРЮЛ

Наша подписчица спрашивает:

«Собственник принял решение об исключении ООО из ЕГРЮЛ. Уведомление в налоговую подали. Надо ли сдавать бух.отчетность? Как узнать дату исключения, для того чтобы уволить директора?».

Комментаторы отмечают, что при упрощенной ликвидации стоит отсчитать 3 месяца с даты публикакции в вестнике государственной регистрации и затем уже увольнять работника.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, нужно ли дожидаться исключения из ЕГРЮЛ или уволить директора можно до этого момента?