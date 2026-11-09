Бухгалтерия в госучреждении: как устроена и где ошибаются

Главное отличие: учёт обслуживает бюджет, а не прибыль

В коммерческой компании учёт отвечает на вопрос «сколько мы заработали». В госучреждении — на вопрос «на что и по каким правилам потрачены выделенные деньги». Поэтому каждая операция привязана к источнику финансирования и к коду бюджетной классификации.

Отсюда две особенности. Первая: расход нужно не только отразить, но и подтвердить, что он предусмотрен планом и не выходит за лимиты. Вторая: отчётность учреждения читают не собственники, а распорядители бюджетных средств и контрольные органы — им важно, чтобы цифры сходились с казначейством.