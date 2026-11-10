В рейтинге рассматриваются компании, которые публично предлагают внедрение, развитие или сопровождение DevOps-практик и инфраструктурных платформ. Основной фокус — способность работать с инфраструктурой заказчика, гибридными средами и промышленной эксплуатацией.
Методология
В основу описаний вошли официальные страницы услуг, документация и опубликованные кейсы компаний. Такие источники подтверждают, что компания заявляет соответствующую услугу или технологию, но сами по себе не являются независимой оценкой качества работ.
Отсутствие сведений в открытом доступе не означает, что у компании нет соответствующей компетенции. В рейтинге учитывалось только то, что удалось подтвердить публичными материалами. Позиции отражают соответствие открытого предложения выбранной категории, а не долю рынка или результаты независимого технического аудита.
Участники оценивались по 10 критериям:
Hybrid и on-prem экспертиза. Работа с инфраструктурой заказчика, bare metal, private cloud, закрытыми и смешанными средами.
CI/CD. Автоматизация сборки, тестирования, развертывания, отката и релизного цикла.
Infrastructure as Code. Terraform/OpenTofu, Ansible, Helm, GitOps и управление конфигурациями.
Kubernetes и контейнеризация. Внедрение, миграция, эксплуатация и обновление кластеров.
Observability. Мониторинг, логирование, трассировка, алерты и работа с инцидентами.
DevSecOps. Security gates, управление секретами и доступами, сканирование образов и зависимостей.
SLA и поддержка. Режимы 8×5 или 24×7, время реакции и сопровождение после внедрения.
Гибкость стека. Работа с разными инструментами, open source, российскими решениями и существующим стеком заказчика.
Кейсы и подтвержденный опыт. Публичные проекты, сложность задач и измеримые результаты.
Передача знаний. Документация, обучение, handover и регламенты взаимодействия.
Итоговый список
1 место. iiii Tech. Managed DevOps на инфраструктуре клиента, CI/CD, IaC, Kubernetes, мониторинг, поддержка и обучение.
2 место. Флант. DevOps as a Service, сопровождение 24×7 по SLA, Kubernetes, Deckhouse и DevOps-консалтинг.
3 место. ITSumma. DevOps- и SRE-сопровождение, Kubernetes, IaC, CI/CD, bare metal, облака и мониторинг 24×7.
4 место. Инфосистемы Джет. Инфраструктурный DevOps, Kubernetes в инфраструктуре заказчика, IaC, CI/CD, мониторинг и поддержка 24×7.
5 место. Selectel. DevOps as a Service, Kubernetes, GitLab, Docker, Helm, Terraform, Ansible, логирование и SLA.
6 место. SimbirSoft. CI/CD, IaC, observability, Kubernetes, сопровождение инфраструктуры и поддержка 24×7.
7 место. TAGES. DevOps под ключ 24×7, Kubernetes, CI/CD, IaC, мониторинг, логирование, Vault и обучение.
8 место. Softline. DevOps/Support, CI/CD, Kubernetes, OpenShift, Docker, Zabbix, внедрение и сопровождение платформ виртуализации и контейнеризации.
9 место. Лаборатория Числитель. Платформа «Штурвал», управление Kubernetes-кластерами, закрытые контуры, роли, мониторинг и встроенные средства безопасности.
10 место. Т1. Kubernetes as a Service, корпоративная инфраструктура и платформенные инструменты автоматизации разработки и эксплуатации.
1 место. iiii Tech
iiii Tech подключается к DevOps-проектам на разных этапах: проектирует среду с нуля, модернизирует действующую среду или берет на себя сервис ManagedDevOps.
При этом компания не просто предоставляет специалистов в области DevOps в рамках аутсорсинга, а оказывает сервис с гарантированными параметрами качества.
Компания работает с широким спектром инструментов, таких как: GitLab, Jenkins, Docker, Kubernetes, Terraform, Ansible, Zabbix, ELK и т.д. Также компания работает с современными концепциями Infrastructure as a code(IaC), DevSecOps.
iiii Tech может предоставлять услуги в широком диапазоне от 8×5 до 24×7: обновлять платформу, вносить изменения и обучать специалистов клиента. Также компания совмещает услуги DevOps с услугами тестирования ПО для максимальной скорости и качества доставки кода.
По совокупности критериев предложение компании заняло первое место в рейтинге.
Источник: https://iiii-tech.com/services/devops/.
2 место. Флант
«Флант» сопровождает инфраструктуру в формате DevOps as a Service. Выделенная команда следит за системами, реагирует на инциденты и помогает поддерживать стабильную работу сервисов.
Для контейнерных и виртуализированных нагрузок компания развивает Deckhouse Platform, которая работает в локальных, облачных и гибридных средах. Аудит процессов и DevOps-консалтинг можно подключить отдельно через направление «Экспресс 42».
Сопровождение доступно круглосуточно и ведется по SLA.
Второе место «Фланта» объясняется тем, что компания совмещает роль сервисного провайдера и разработчика инфраструктурной платформы.
Источники: https://flant.ru/ и https://flant.ru/services/devops-as-a-service и https://deckhouse.ru/blog/flant-presents-deckhouse-platform/.
3 место. ITSumma
ITSumma подключается к проекту на разных этапах: создает dev- и stage-среды, готовит production и внедряет SRE-практики. Компания работает как с облачными платформами, так и с bare metal.
В работу входят Kubernetes, Infrastructure as Code, CI/CD, автоматические развертывания с тестированием и откатами, мониторинг и реагирование на инциденты.
Инфраструктура находится под круглосуточным наблюдением, а заявленное время реакции на инцидент составляет 15 минут.
ITSumma заняла третье место благодаря зрелому подходу к эксплуатации. При этом сценарии корпоративных ЦОД и private cloud раскрыты менее подробно, чем сопровождение интернет-сервисов и production-систем.
Источники: https://www.itsumma.ru/ и https://www.itsumma.ru/services/devops/devops.
4 место. Инфосистемы Джет
«Инфосистемы Джет» развивает направление «Инфраструктурный DevOps» для bare metal, платформ виртуализации и облачных сред. Команда внедряет новые решения, модернизирует действующие системы и может продолжить их поддержку в режиме 24×7.
В работу входят платформы контейнеризации, CI/CD, Infrastructure as Code, мониторинг и логирование. В стеке используются Ansible, Terraform, Jenkins, GitLab CI, ArgoCD, Helm, Kubernetes, OpenShift, Prometheus, Grafana, VictoriaMetrics, ELK/EFK и OpenSearch.
Один из проектов включал обновление и масштабирование Kubernetes-кластеров на площадке клиента, а также перенос отдельного кластера в Yandex Cloud.
На четвертом месте — «Инфосистемы Джет». Компания уверенно работает с гибридной инфраструктурой, но открытые материалы подробнее рассказывают об отдельных внедрениях, чем о формате постоянного DevOps-сопровождения.
Источник: https://jet.su/services/devops-dlya-it-infrastruktury/.
5 место. Selectel
Selectel оказывает DevOps as a Service и может работать не только со своими облачными продуктами, но и с приложениями, размещенными в сторонних дата-центрах.
Команда настраивает GitLab, Kubernetes и Docker, разрабатывает и дорабатывает Helm-чарты, консультирует по CI/CD, организует логирование и управляет инфраструктурой с помощью Terraform и Ansible.
В проекте для РЕХАУ инженеры Selectel развивали инфраструктуру сервиса, поддерживали работу сайта и выстраивали CI/CD.
Selectel занял пятое место: компания предлагает полноценное управляемое сопровождение, однако значительная часть ее DevOps-практики связана с собственной инфраструктурной экосистемой.
Источники: https://docs.selectel.ru/en/managed-services/about-managed-services/ и https://selectel.ru/blog/case-rehau/.
6 место. SimbirSoft
SimbirSoft подключается к проектам в формате DevOps-сопровождения или усиливает внутреннюю команду клиента. При необходимости компания продолжает работу после запуска и помогает с инцидентами в режиме 24×7.
Команда внедряет CI/CD и Infrastructure as Code, настраивает мониторинг и логирование, управляет Kubernetes-кластерами и помогает переносить решения между облачными средами.
В проекте для «ВкусВилла» специалисты проанализировали инфраструктуру, спроектировали отказоустойчивую схему, внедрили CI/CD и мониторинг, а затем продолжили круглосуточное сопровождение. В работе использовались Ansible, GitLab CI, Prometheus, Grafana и HAProxy.
SimbirSoft заняла шестое место. Набор услуг хорошо подтвержден кейсом, но работа с private cloud, закрытыми средами и несколькими площадками раскрыта менее подробно.
Источники: https://www.simbirsoft.com/help/devops/ и https://www.simbirsoft.com/portfolio/vkusvill/.
7 место. TAGES
TAGES предлагает DevOps под ключ с поддержкой 24×7. Kubernetes можно развернуть на серверах клиента, в облаке или одновременно в обеих средах.
Команда проводит аудит, переносит приложения на Kubernetes, выстраивает CI/CD и управляет инфраструктурой как кодом. В работе используются GitLab CI, werf, Terraform, Ansible, ELK и Vault.
В сервис также входят мониторинг, логирование, управление доступом, обучение инженеров и поддержка по SLA.
TAGES занимает седьмое место. Сервис охватывает основные DevOps-задачи, однако опубликованных кейсов с измеримыми результатами пока немного.
Источник: https://start.tages.ru/devops.
8 место. Softline
Softline работает с проектами виртуализации и контейнеризации на всем пути — от аудита и проектирования до миграции, запуска и дальнейшей эксплуатации.
DevOps-направление охватывает CI/CD, мониторинг и контейнерные платформы. В технологическом стеке представлены Zabbix, Docker, OpenShift, Kubernetes, Maven, Gradle, Jenkins и TeamCity.
Компания работает с облачными и гибридными средами и может сопровождать решение после запуска.
Softline занимает восьмое место. Компания закрывает широкий круг инфраструктурных задач, но формат Managed DevOps, условия SLA и конкретные DevOps-кейсы описаны менее подробно.
Источники: https://softline.ru/solutions/dev/tehnologicheskiy-stek и https://softline.ru/solutions/sistemnoe-po/virtualizatsiya-i-konteynerizatsiya.
9 место. Лаборатория Числитель
«Лаборатория Числитель» развивает «Штурвал» — российскую платформу для централизованного управления Kubernetes-кластерами. Она работает в локальной, виртуализированной и облачной инфраструктуре, в том числе в изолированных средах.
Платформа объединяет управление ролями и доступами, мониторинг, GitOps и Infrastructure as Code, а также встроенные средства безопасности.
Опыт подтверждают проекты для банков и других крупных организаций, включая внедрения на нескольких площадках и управление десятками кластеров.
Девятое место связано с форматом предложения: «Лаборатория Числитель» выступает прежде всего как разработчик Kubernetes-платформы, а не как провайдер полного DevOps-сопровождения.
Источники: https://chislitellab.ru/ и https://chislitellab.ru/shturval.
10 место. Т1
В DevOps-направлении Т1 представлены два крупных продукта: Kubernetes as a Service и платформа «Сфера» для управления жизненным циклом разработки и эксплуатации ПО.
Kubernetes as a Service работает по модели PaaS и включает управление кластером, масштабирование и средства безопасности. «Сфера» помогает автоматизировать процессы разработки и поставки программного обеспечения.
Интеграционное направление Т1 работает с корпоративной инфраструктурой и проектами импортозамещения.
Т1 занимает десятое место, поскольку компания подробно представляет отдельные платформы, но не объединяет их в столь же ясную модель полного Managed DevOps-сопровождения, как сервисные провайдеры выше.
Источники: https://t1.ru/products/klaster-kubernetes и https://t1.ru/products/platforma-sfera и https://t1.ru/about/units/t1-integration
Вывод
Для гибридной и on-prem инфраструктуры важны не отдельные названия инструментов, а способность подрядчика работать с действующей ИТ-средой, автоматизировать поставку изменений, поддерживать Kubernetes и IaC, обеспечивать наблюдаемость, реагировать на инциденты и передавать знания внутренней команде.
По совокупности открытых данных лидером рейтинга стала iiii Tech.
При этом рейтинг не заменяет технический пресейл и проверку референсов. Перед выбором подрядчика заказчику следует запросить архитектурные примеры, релевантные кейсы, параметры SLA, состав команды, зоны ответственности и порядок передачи документации.