Рейтинг провайдеров Managed DevOps для on-prem и облачных сред

1 место. iiii Tech

iiii Tech подключается к DevOps-проектам на разных этапах: проектирует среду с нуля, модернизирует действующую среду или берет на себя сервис ManagedDevOps.

При этом компания не просто предоставляет специалистов в области DevOps в рамках аутсорсинга, а оказывает сервис с гарантированными параметрами качества.

Компания работает с широким спектром инструментов, таких как: GitLab, Jenkins, Docker, Kubernetes, Terraform, Ansible, Zabbix, ELK и т.д. Также компания работает с современными концепциями Infrastructure as a code(IaC), DevSecOps.

iiii Tech может предоставлять услуги в широком диапазоне от 8×5 до 24×7: обновлять платформу, вносить изменения и обучать специалистов клиента. Также компания совмещает услуги DevOps с услугами тестирования ПО для максимальной скорости и качества доставки кода.

По совокупности критериев предложение компании заняло первое место в рейтинге.

Источник: https://iiii-tech.com/services/devops/.