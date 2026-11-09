Самозапрет на зарубежные звонки, сбой ESTT и Zabbix 8.0: российский IT-дайджест #73

Самозапрет на звонки из-за рубежа с 1 марта 2027 года, предложение «Т-Технологий» по «Циану», риски памяти ChatGPT по версии МВД, приостановка аккредитации Beget, сбой у ESTT и релиз Zabbix 8.0 с переходом на AGPLv3.
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Добровольный запрет на зарубежные звонки заработает с 1 марта 2027 года
С 1 марта 2027 года россияне смогут включить добровольный запрет на входящие международные звонки — через «Госуслуги» или МФЦ. Решение остается за абонентом: это не блокировка связи, а отказ от звонков из-за границы.
Антон Немкин из думского комитета по цифровому развитию просил сделать подключение и снятие максимально простыми — особенно для пожилых.
«Циан»: официального предложения от «Т-Технологий» еще не было
Сделке еще далеко до финала: «Циан» не получил оферту от «Т-Технологий» и решение о продаже всех акций не принимал. Совет директоров и акционеры рассмотрят его после получения.
Ранее сообщалось, что «Т-Технологии» готовы выкупить бумаги по 993,05 ₽ за акцию и приобрести как минимум 50% размещенных обыкновенных акций.
В МВД предупредили о рисках данных в памяти ChatGPT
Сведения, которые ChatGPT копит в памяти, позволяют опознать человека даже под псевдонимом: совокупность сведений о работе, здоровье, доходах и переживаниях может сложиться в цифровое досье.
В управлении по борьбе с киберпреступностью советуют контролировать настройки памяти, не загружать служебные документы и обезличивать запросы.
У Beget временно приостановили аккредитацию регистратора доменов RU и РФ
Координационный центр доменов .RU/.РФ и РосНИИРОС временно приостановил аккредитацию Beget как регистратора доменов RU, SU и РФ. Пока действует приостановка, компания не может регистрировать новые имена и принимать их от других регистраторов, но обязана поддерживать уже зарегистрированные.
В Beget назвали меру технической и пообещали дать официальную информацию.
У хостинг-провайдера ESTT произошел серьезный сбой
Инженеры ESTT восстанавливают инфраструктуру: часть клиентских серверов уже запущена, но личный кабинет недоступен и пополнить баланс нельзя. Точное время восстановления в компании назвать не могут.
Клиентов просят проверить доступность своих серверов: если сервер не отвечает, восстановительные работы еще идут.
Microsoft убрала из Windows 11 перенос данных между компьютерами
Инструмент PC-to-PC Migration больше недоступен: функция пропала после сентябрьского необязательного обновления KB5124010 и окончательно исчезла с октябрьским пакетом KB5127648. Вместо прямого переноса по Wi-Fi или Ethernet Microsoft предлагает «Резервное копирование Windows» через OneDrive.
Причину удаления компания не объяснила.
Вышел Zabbix 8.0 LTS — с переходом на AGPLv3
Zabbix 8.0 относится к версиям с расширенной поддержкой и переведен с GPLv2 на AGPLv3: если AGPL-компоненты используются в сетевом сервисе, придется раскрывать изменения, даже когда софт работает только внутри инфраструктуры.
Готовы пакеты для основных Linux-дистрибутивов, Docker и облаков; для перехода достаточно заменить бинарные файлы сервера и прокси.
Рекламодатели стали чаще вкладываться в СМС-рассылки
Вложения в СМС-таргетирование T2 за девять месяцев выросли на 74%, После февраля 2026-го, когда Telegram начал сбоить у пользователей, поток новых рекламодателей ускорился на 47%. У МТС AdTech рост инвестиций в СМС за три квартала составил 22% год к году.
В «Вымпелкоме» также отметили растущий интерес.