Самозапрет на зарубежные звонки, сбой ESTT и Zabbix 8.0: российский IT-дайджест #73

Самозапрет на звонки из-за рубежа с 1 марта 2027 года, предложение «Т-Технологий» по «Циану», риски памяти ChatGPT по версии МВД, приостановка аккредитации Beget, сбой у ESTT и релиз Zabbix 8.0 с переходом на AGPLv3.

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