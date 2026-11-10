«Вычет с процентов больше не работает»: что изменилось в правилах 2026 года

В чем суть изменения
Ключевое изменение произошло еще в 2025 году, но активно обсуждается именно в 2026-м, когда люди стали получать уведомления и задумываться о вычетах. Законодатели внесли правки в Налоговый кодекс (в частности, в статью 210): проценты по вкладам и остаткам на счетах выделили в отдельную налоговую базу. Раньше такой доход входил в основную базу, и к нему можно было применять разные вычеты — например, уменьшить налог за счет расходов на лечение, обучение или покупку жилья. Теперь это отдельная «корзина», и стандартные, социальные, имущественные и инвестиционные вычеты к ней не применяются.
Проще говоря: если в 2025 году (а значит, налог считается и обсуждается в 2026-м) у вас были проценты по вкладам, заявить к ним стандартный вычет на детей или социальный вычет на лечение уже не получится.
Но есть важный нюанс про прошлые годы
Хорошая новость для тех, кто получил процентный доход в 2023 или 2024 году: за эти периоды вычеты еще можно заявить. Закон позволяет возвращать налог в течение трех лет. То есть в 2026 году еще есть шанс подать декларацию 3-НДФЛ за 2023 год (крайний срок — 31 декабря 2026 года), а за 2024 год — в 2027-м. В такой декларации вы указываете доход от вкладов, применяете необлагаемый лимит (для 2023 года — 150 000 рублей, для 2024 — 210 000 рублей) и одновременно заявляете тот самый стандартный или социальный вычет — он уменьшит общую налоговую базу, и часть НДФЛ вернется.
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А как же необлагаемый лимит? Не путайте
Часто возникает путаница: люди думают, что необлагаемый лимит — это и есть вычет. Нет, это разные вещи.
Лимит — это сумма процентов, которая вообще не облагается налогом (рассчитывается как 1 млн рублей × максимальная ключевая ставка ЦБ за год).
А вычет — это инструмент, который позволяет уменьшить налоговую базу (или вернуть часть уже уплаченного налога) за счет подтвержденных расходов. С 2025 года вычеты к процентам неприменимы, но сам необлагаемый лимит сохраняется.
Еще пара изменений 2026 года
Помимо темы вычетов, в 2026 году обновились и другие правила:
Необлагаемый лимит за 2025 год составил 210 000 рублей (исходя из максимальной ключевой ставки ЦБ за 2025 год — 21%).
Для ИП с 2026 года проценты по вкладам облагаются только НДФЛ — раньше некоторые предприниматели учитывали их в рамках спецрежимов (УСН и др.).
Для долгосрочных вкладов (сроком более 15 месяцев с выплатой процентов в конце) сохранилось правило переноса: если в каком-то году вы не использовали весь необлагаемый лимит, его остаток можно «перенести» на год, когда банк фактически выплатит проценты.
Как действовать
Если вы получили проценты в 2023 или 2024 году и у вас есть право на стандартный или другой вычет — смело подавайте 3-НДФЛ в этом или следующем году. А если доход пришелся на 2025 год или позже — рассчитывать на такой вычет уже не стоит. В остальных случаях просто учитывайте необлагаемый лимит при расчете налога.
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