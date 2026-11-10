«Вычет с процентов больше не работает»: что изменилось в правилах 2026 года

В чем суть изменения

Ключевое изменение произошло еще в 2025 году, но активно обсуждается именно в 2026-м, когда люди стали получать уведомления и задумываться о вычетах. Законодатели внесли правки в Налоговый кодекс (в частности, в статью 210): проценты по вкладам и остаткам на счетах выделили в отдельную налоговую базу. Раньше такой доход входил в основную базу, и к нему можно было применять разные вычеты — например, уменьшить налог за счет расходов на лечение, обучение или покупку жилья. Теперь это отдельная «корзина», и стандартные, социальные, имущественные и инвестиционные вычеты к ней не применяются.

Проще говоря: если в 2025 году (а значит, налог считается и обсуждается в 2026-м) у вас были проценты по вкладам, заявить к ним стандартный вычет на детей или социальный вычет на лечение уже не получится.