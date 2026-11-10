КУБ дня. Про учет процентов по накопительному счету в доходах ИП

ИП открыл накопительные счета к расчетным. Нужно ли учитывать проценты по ним в доходах?

Наша подписчица спрашивает:

«ИП на УСН 6%. К каждому расчетному счету заводит накопительный, перечисляет туда деньги. Банк начисляет проценты. Прочитала, что в 2026 году эти суммы не нужно включать в доходы ИП, все верно? В 2025 году нужно, все так?».

Комментаторы отмечают, что проценты по накопительному счету не включают в доходы на УСН. ФНС начисляет на них НДФЛ, при этом не имеет значения, что счета предпринимательские.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, нужно ли включать проценты за 2025 год в доходы ИП?