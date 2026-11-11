Продление: заявление не нужно
Хорошая новость для тех, кто хочет продолжить: специального заявления на продление подавать не надо. Если компания до 1 декабря не направила в налоговую заявление об отказе, ФНС автоматически продлит мониторинг — причем сразу на два следующих периода. То есть промолчав в декабре 2026-го, вы остаетесь в режиме и в 2027-м, и в 2028 году. Заново собирать и подавать пакет документов не требуется.
Отказ: как оформить
Если же вы решили выйти из режима, нужно подать заявление об отказе в проведении налогового мониторинга. Для этого используется утвержденная форма по КНД 1110303 (утверждена Приказом ФНС России от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@). В заявлении указывают наименование организации, ИНН, период, за который планируется отказ, и ссылку на п. 7 ст. 105.27 НК. Подписывает документ руководитель или представитель организации (с приложением доверенности).
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Что изменилось в 2026 году
Поправки, внесенные законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ и вступившие в силу 1 сентября 2026 года, затронули несколько моментов, которые стоит держать в голове при принятии решения.
Для правопреемников. Реорганизация больше не прерывает срок мониторинга, если правопреемник вступает в режим. При этом если в результате реорганизации какие-то документы (учетная политика, сведения о СВК, данные об участниках) стали неактуальными, правопреемник обязан представить их обновленные версии в течение месяца после реорганизации.
Основания для досрочного прекращения. Перечень ситуаций, когда ФНС может прекратить мониторинг досрочно, расширился. Среди новых оснований:
неактуальность документов правопреемника по истечении месяца после реорганизации;
несоответствие регламента информационного взаимодействия, информационных систем или системы внутреннего контроля (СВК) требованиям ФНС;
систематическое (два и более раза за период мониторинга) нарушение порядка или сроков доступа налогового органа к информационным системам компании .
Критерии для входа в мониторинг в 2026 году не менялись: по-прежнему нужно одновременно соответствовать условиям по доходам/активам (от 800 млн руб.) и по сумме налогов (от 80 млн руб.).
Единственное послабление — для правопреемника: он может остаться в мониторинге реорганизованной компании, даже если сам не соответствует критериям.
Практические советы
Перед подачей отказа проанализируйте, насколько комфортно бизнесу продолжать открытый диалог с ФНС. Иногда выход из режима оправдан, если компания не готова поддерживать требуемый уровень ИТ-интеграции или актуализировать СВК.
Если вы правопреемник, сразу после реорганизации проведите ревизию документов, поданных ранее, и обновите то, что потеряло актуальность — на это у вас всего месяц.
Помните: отказ действует на два периода вперед. Если не уверены в решении, взвесьте, не понадобится ли снова входить в мониторинг в 2029 году — а это уже сбор полного пакета документов с нуля.
При сомнениях в трактовке новых норм или в готовности систем к требованиям ФНС имеет смысл проконсультироваться с налоговым консультантом.
Главное — не пропустить срок. Если до 1 декабря 2026 года вы не подадите заявление об отказе, мониторинг продлится автоматически сразу на два года
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