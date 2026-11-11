Что изменилось в 2026 году

Поправки, внесенные законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ и вступившие в силу 1 сентября 2026 года, затронули несколько моментов, которые стоит держать в голове при принятии решения.

Для правопреемников. Реорганизация больше не прерывает срок мониторинга, если правопреемник вступает в режим. При этом если в результате реорганизации какие-то документы (учетная политика, сведения о СВК, данные об участниках) стали неактуальными, правопреемник обязан представить их обновленные версии в течение месяца после реорганизации.

Основания для досрочного прекращения. Перечень ситуаций, когда ФНС может прекратить мониторинг досрочно, расширился. Среди новых оснований: неактуальность документов правопреемника по истечении месяца после реорганизации; несоответствие регламента информационного взаимодействия, информационных систем или системы внутреннего контроля (СВК) требованиям ФНС; систематическое (два и более раза за период мониторинга) нарушение порядка или сроков доступа налогового органа к информационным системам компании .



Критерии для входа в мониторинг в 2026 году не менялись: по-прежнему нужно одновременно соответствовать условиям по доходам/активам (от 800 млн руб.) и по сумме налогов (от 80 млн руб.).