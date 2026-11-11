Займы от учредителей в 2026 году: что проверить до конца года, чтобы не привлечь внимание ФНС

Что учесть до конца 2026 года

Разберу ключевые направления, на которые стоит обратить внимание.

1. Четко пропишите условия в договоре. Это база, которая снимет много вопросов.

Если заем беспроцентный — прямо укажите это в тексте. По умолчанию (ст. 809 ГК ) договор считается процентным, и займодавец вправе потребовать проценты по ключевой ставке ЦБ.

Пропишите срок возврата. Если срок не зафиксировать, заемщик обязан вернуть деньги в течение 30 дней после требования займодавца. Для крупных сумм разумно составить график платежей — это снижает риск переквалификации в скрытое распределение прибыли.

Для вещевых займов (передача не денег, а материалов, товаров) беспроцентный характер по закону предполагается, если в договоре не прописано иное (п. 4 ст. 809 ГК).

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2. Оцените налоговые последствия. Здесь есть нюансы в зависимости от сторон сделки.

Если заем от учредителя-физлица. При беспроцентном или низкопроцентном займе у учредителя возникает материальная выгода от экономии на процентах. Компания выступает налоговым агентом: она обязана рассчитать выгоду (на последнее число каждого месяца) и удержать НДФЛ по ставке 35%. Если этого не сделать, грозит штраф 20% от неудержанной суммы. Чтобы избежать материальной выгоды, ставку по займу стоит установить не ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ.

Если заем от учредителя-организации. Сам по себе факт взаимозависимости (доля более 25%) не делает сделку автоматически контролируемой. Но если стороны зарегистрированы в России, сделка не признается контролируемой. Риск возникает, если заимодавец — нерезидент: тогда при сумме доходов по сделкам за год свыше 120 млн рублей сделку могут признать контролируемой, и придется включать в доходы проценты по рыночной ставке, а также уведомлять ФНС.

Прощение долга. Если учредитель прощает долг, у компании возникает внереализационный доход, который облагается налогом (на ОСНО — 20%, на УСН — 6%). Исключение: если доля учредителя в уставном капитале превышает 50%, внереализационный доход не возникает. Оформляйте прощение отдельным письменным соглашением или односторонним уведомлением — неформальное «забывание» долга повышает риски споров.

3. Проверьте на признаки контролируемой сделки и необоснованной налоговой выгоды. ФНС в 2026 году активнее анализирует такие операции. Налоговики смотрят, не носит ли сделка характер схемы для получения необоснованной выгоды. Например, если условия (беспроцентность, нестандартный срок) явно нерыночны, а между сторонами есть взаимозависимость, это повод для углубленной проверки.

4. Учтите риски в контексте финансового состояния компании. Это особенно важно, если компания находится в сложном положении (имущественный кризис). Суд может признать такое финансирование компенсационным: долг сохранится, но его вернут только после требований независимых кредиторов, перед распределением ликвидационной квоты. Также при банкротстве возврат займа учредителю могут оспорить, если платеж дает предпочтение перед другими кредиторами. Заранее продумайте экономическое обоснование: зачем выбран именно заем, из какого источника будет погашение, как это повлияет на независимых кредиторов.

5. Соблюдайте технические и процедурные нормы.