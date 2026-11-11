Зачем это нужно
Сверка помогает выявить расхождения: где-то в вашей учетной системе могла закрасться ошибка, а где-то данные в госорганах обновились с задержкой. Обнаружив нестыковки заранее, вы успеете их исправить до того, как ФНС или СФР инициируют проверку или выставят требование.
Как провести сверку с ФНС
Подготовьте базу. Сформируйте оборотно-сальдовые ведомости (например, по счету 68.90 для ЕНС) с детализацией по дням. Убедитесь, что все платежные поручения и уведомления отражены корректно.
Запросите данные у ФНС. Подайте заявление. Его можно отправить электронно (через личный кабинет налогоплательщика или по ТКС) — ответ придет быстрее (в течение 3 рабочих дней), либо на бумаге (лично, через МФЦ или почтой; срок — 5 рабочих дней). В заявлении укажите период, КБК (можно выбрать все или конкретные) и способ получения акта.
Сопоставьте данные. Сравните цифры из акта ФНС с вашими записями.
Разберитесь с расхождениями. Если нашли нестыковку, проверьте первичные документы, уведомления и фактические платежи. Если уверены, что правы, зафиксируйте разногласия: в бумажном акте можно вписать свои данные в специальную графу, а в электронном — отправить пояснения через личный кабинет или ТКС, приложив подтверждающие документы.
Что учесть в 2026 году: с начала года данные в личном кабинете ФНС обновляются практически в реальном времени (в течение нескольких часов). Это меняет подход: не нужно ждать несколько дней, чтобы увидеть отраженный платеж. Также следите за корректностью реквизитов в платежках (с апреля 2026 года в полях КПП, ОКТМО для ЕНП ставятся нули, в назначении платежа указывается «ЕНП») — ошибки здесь частая причина «зависания» платежей.
Как провести сверку с СФР
Инициируйте запрос. Подайте заявление в СФР. Форма не утверждена жестко — можно составить в произвольном виде, но обязательно укажите реквизиты плательщика, период сверки и способ получения ответа.
Получите акт сверки. СФР сформирует документ и направит его вам (электронно через ТКС или в личный кабинет).
Проведите детальную проверку. Сопоставьте данные фонда с вашими регистрами.
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Что проверить в 2026 году:
Взносы на травматизм. СФР администрирует их отдельно от единого тарифа (который контролирует ФНС). Сверьте правильность исчисления и уплаты.
Расходы на пособия. Убедитесь, что сведения для назначения больничных, пособий по беременности и уходу за ребенком полны и достоверны. С июля 2026 года СФР активнее использует данные из индивидуальных лицевых счетов (ИЛС) застрахованных лиц, поэтому проверьте, совпадают ли ваши записи с тем, что есть в фонде.
Подтверждение ОКВЭД. Убедитесь, что заявленный основной код деятельности соответствует фактической. Если есть расхождение, тариф могут пересмотреть.
Новые формы документов. С 1 июля 2026 года действуют обновленные формы документов при проверках (утверждены Приказом СФР № 652 от 29.05.2026). При сверке и в случае разногласий ориентируйтесь на них.
КЭП для ЭДО. Если обмениваетесь документами электронно, проверьте сертификаты УКЭП. С сентября 2026 года СФР принимает только те сертификаты, в которых одновременно присутствуют три параметра: keyAgreement (согласование ключей), dataEncipherment (шифрование данных) и keyEncipherment (шифрование ключа). Если в вашем сертификате какого-то из них нет — перевыпустите его до конца года, иначе фонд отклонит отчетность.
Несколько общих советов
Не тяните до последнего. Начните сверку за пару недель до конца года — так у вас будет время на исправления.
Используйте инструменты. Если работаете в 1С или другой учетной системе с модулем отчетности, часто есть встроенные функции для запроса сверок и автоматического сопоставления данных — это сильно экономит время.
Сохраняйте доказательства. Все пояснения, акты, переписку и подтверждающие документы сохраняйте — они могут пригодиться при дальнейших разбирательствах.
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