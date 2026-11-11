Взносы на травматизм. СФР администрирует их отдельно от единого тарифа (который контролирует ФНС). Сверьте правильность исчисления и уплаты.

Расходы на пособия. Убедитесь, что сведения для назначения больничных, пособий по беременности и уходу за ребенком полны и достоверны. С июля 2026 года СФР активнее использует данные из индивидуальных лицевых счетов (ИЛС) застрахованных лиц, поэтому проверьте, совпадают ли ваши записи с тем, что есть в фонде.

Подтверждение ОКВЭД. Убедитесь, что заявленный основной код деятельности соответствует фактической. Если есть расхождение, тариф могут пересмотреть.

Новые формы документов. С 1 июля 2026 года действуют обновленные формы документов при проверках (утверждены Приказом СФР № 652 от 29.05.2026). При сверке и в случае разногласий ориентируйтесь на них.