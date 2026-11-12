Ловушка лучших практик: почему чужой успешный опыт может разрушить ваш бизнес

Почему истории успеха искажают картину

Хорошо известна история времен Второй мировой войны, когда американские военные анализировали повреждения самолетов, возвращавшихся с боевых заданий, и собирались укрепить наиболее простреленные участки. Но математик Абрахам Вальд обратил внимание: эти аппараты смогли вернуться именно с такими повреждениями. Гораздо опаснее были попадания в другие части самолета – в этих случаях машины просто не возвращались.

Когда мы слушаем историю предпринимателя, построившего успешный бизнес, перед нами тот самый самолет, который вернулся с боевого задания. Мы видим результат, узнаем о принятых решениях, иногда даже получаем довольно подробное описание пройденного пути. Но практически ничего не знаем о тех, кто использовал похожие стратегии, действовал по тем же принципам и при этом потерпел неудачу.

А ведь именно отсутствие этой информации делает наши выводы опасными.

Если десять предпринимателей использовали определенную бизнес-модель, а успеха добился только один, его история вполне может превратиться в знаменитый кейс. Остальные девять, скорее всего, никому не известны. Если мы не знаем об их существовании, возникает иллюзия, что именно выбранная стратегия обеспечила успех той первой общеизвестной. Хотя вполне возможно, что решающую роль сыграли совершенно другие обстоятельства, например, удачное время выхода на рынок или отсутствие сильных конкурентов.

Кроме того, любой предприниматель, рассказывая свою историю, неизбежно реконструирует прошлое с позиции сегодняшнего результата и, как правило, не воспроизводит всю совокупность обстоятельств, в которых принимались решения.

Мы склонны объяснять достигнутый успех последовательностью собственных правильных действий. При этом решения, которые в момент их принятия были рискованными, интуитивными или даже случайными, спустя годы приобретают вид продуманной стратегии. И слушатель получает настолько убедительную историю, что возникает соблазн использовать ее как инструкцию.