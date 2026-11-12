Кто вправе отчитаться по-упрощенному

Право на упрощенную отчетность дают упрощенные способы ведения учета. По закону № 402-ФЗ к ним относятся три категории: субъекты малого предпринимательства, некоммерческие организации и участники проекта «Сколково».

Чтобы попасть в реестр МСП, компания должна пройти по критериям статьи 4 закона № 209-ФЗ: среднесписочная численность — не более 100 человек, годовой доход — не более 800 млн рублей плюс ограничения по доле участия других организаций.

Система налогообложения роли не играет: на упрощенку вправе претендовать и организации на УСН, АУСН, ЕСХН и ОСНО — важно само положение в реестре малых предприятий.

Кому упрощенка запрещена, даже если формально это малый бизнес (ч. 5 ст. 6 закона № 402-ФЗ):