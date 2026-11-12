Кто вправе отчитаться по-упрощенному
Право на упрощенную отчетность дают упрощенные способы ведения учета. По закону № 402-ФЗ к ним относятся три категории: субъекты малого предпринимательства, некоммерческие организации и участники проекта «Сколково».
Чтобы попасть в реестр МСП, компания должна пройти по критериям статьи 4 закона № 209-ФЗ: среднесписочная численность — не более 100 человек, годовой доход — не более 800 млн рублей плюс ограничения по доле участия других организаций.
Система налогообложения роли не играет: на упрощенку вправе претендовать и организации на УСН, АУСН, ЕСХН и ОСНО — важно само положение в реестре малых предприятий.
Кому упрощенка запрещена, даже если формально это малый бизнес (ч. 5 ст. 6 закона № 402-ФЗ):
организации, подлежащие обязательному аудиту;
жилищные и жилищно-строительные кооперативы;
кредитные потребительские и сельхозкооперативы;
микрофинансовые организации;
иноагенты и ряд других категорий.
Что изменилось к отчету за 2026 год
Пояснения теперь обязательны для всех — включая МСП. Раньше упрощенцы по разъяснениям Минфина часто обходились без них. С ФСБУ 4/2023 комплект без пояснений считается непредставленным: малые предприятия сдают их в минимальном объеме по пункту 54 стандарта, раскрывая только существенную информацию.
Новый электронный формат ФНС. Приказ ФНС от 20.05.2026 № ЕД-1-1/326@ вступил в силу 27 июня 2026 года и заменил прежние правила сдачи в ГИРБО, включая форматы приказа № ЕД-7-1/1041@. Для упрощенной отчетности утвержден отдельный формат — отдельным приложением к приказу. Файлы, собранные по старым правилам, налоговая не примет.
Поправки в сам стандарт. С 16 декабря 2025 года ФСБУ 4/2023 действует в редакции приказа Минфина № 159н: уточнены названия статей, коды строк и критерий оборотных активов — «не более 12 месяцев» теперь засчитывается и ровно 12.
Появился отдельный формат упрощенной промежуточной отчетности. Это важно для малых предприятий-исполнителей по гособоронзаказу: с отчетности за I полугодие 2026 года они сдают промежуточную отчетность в ГИРБО по тем же упрощенным формам.
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Состав упрощенного комплекта
Для коммерческой организации на упрощенке за 2026 год:
упрощенный бухгалтерский баланс;
упрощенный отчет о финансовых результатах;
пояснения с минимальным раскрытием.
НКО вместо ОФР сдают отчет о целевом использовании средств — тоже в упрощенном виде.
Отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала на упрощенке не нужны. Но если содержащаяся в них информация существенна, ее придется раскрыть в пояснениях.
Формы — только на основе образцов стандарта. Шаблоны берите из приложений 6–9 к ФСБУ 4/2023. Дорабатывать бланки «под себя» можно, но итоговый документ обязан пройти форматно-логический контроль нового формата ФНС — иначе отчетность не загрузится в ГИРБО.
Как заполнить упрощенный баланс
Ключевой принцип — показатели только по группам, без детализации по статьям.
В активе: материальные внеоборотные активы (здания, оборудование, транспорт), нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы, запасы, денежные средства и эквиваленты, прочие оборотные активы.
В пассиве: капитал и резервы, долгосрочные и краткосрочные заемные средства, кредиторская задолженность и прочие обязательства. Классификация обязательств — по сроку погашения: краткосрочными считаются те, что гасятся в течение 12 месяцев после отчетной даты.
В упрощенном ОФР — выручка, расходы по обычной деятельности, проценты к уплате, прочие доходы и расходы, налог на прибыль и чистый результат.
Чек-лист бухгалтера
1. Проверьте статус в реестре МСП. Численность, доход, доли владения — критерии меняются ежегодно, и компания может «перерасти» упрощенку или, наоборот, вернуться в малый бизнес.
2. Убедитесь, что нет запретов. Обязательный аудит, статус МФО или кооператива — повод перейти на полный комплект, даже при малых оборотах.
3. Закрепите выбор в учетной политике. Применение упрощенных способов и состав отчетности фиксируются документально.
4. Заполните баланс и ОФР укрупненно. Используйте образцы из приложений 6–9 к стандарту; никаких «Доходов будущих периодов» в пассиве — эти суммы перераспределите.
5. Приведите сопоставимые данные за 2025 год. Показатели отчетного и предыдущего периода должны быть сопоставимы; при реклассификации объясните ее в пояснениях.
6. Напишите пояснения. Минимум по пункту 54: сведения об учетной политике, существенные статьи, связанные стороны, события после отчетного периода. Табличная или текстовая форма — на выбор.
7. Обновите учетную систему. Форматы выгрузки должны поддерживать приказ № ЕД-1-1/326@ — иначе файл не пройдет в ГИРБО.
8. Сдайте электронно в ФНС. Только в налоговую по месту нахождения, через оператора ЭДО или личный кабинет — на бумаге бухгалтерскую отчетность больше не принимают. В Росстат обязательный экземпляр не направляется.
Сроки одной таблицей
Что сдается
Куда
Срок
Упрощенная отчетность за 2026 год
ФНС (ГИРБО), электронно
до 31 марта 2027 года
Промежуточная (только для исполнителей по ГОЗ)
ФНС (ГИРБО)
30 дней после отчетной даты
Исправленная отчетность
ФНС
до 31 июля 2027 года
Общий срок закреплен в подп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК и ч. 3 ст. 18 закона № 402-ФЗ.
Бонус: налоговая отчетность МСП тоже упрощается
Параллельно с бухгалтерской реформой государство разгружает малый бизнес по налогам. В рамках «Национальной модели целевых условий ведения бизнеса» до 2030 года для МСП планируется сокращение 6-НДФЛ до одного отчета в год, а с 1 сентября 2026 года вместо повторных уведомлений по НДФЛ и взносам вводится единое «авансовое» уведомление (закон № 425-ФЗ от 28.11.2025).
А если деятельности нет вообще — вместо нулевых деклараций по УСН, ЕСХН, НДС и налогу на прибыль можно сдать единую упрощенную декларацию. С 1 августа 2026 года действует ее новая форма по приказу ФНС № ЕД-7-3/1276@, но это право, а не обязанность.
Типичные ошибки
Сдача без пояснений — комплект считается непредставленным, а это штраф по статье 18 закона № 402-ФЗ.
Файл в старом формате № ЕД-7-1/1041@ — после 27 июня 2026 года он не принимается.
Детализация, которой нет в упрощенном формате, или потерянные обязательные строки.
Бумажный комплект — бухгалтерская отчетность принимается только в электронном виде.
Двойная отправка: обязательный экземпляр идет только в ФНС, дублировать его в Росстат не нужно.
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