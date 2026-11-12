Но обстановка вокруг проверки изменилась: у фондов новый лимит, личные фонды выпали из-под аудита, аудиторские заключения теперь называются «аудиторскими отчетами» и сдаются в ГИРБО по обновленным правилам.
А если ваша компания впервые перепрыгнула порог в 2026-м — впереди дебютный аудит, к которому accounting нужно перестраивать уже с января 2027 года.
Сначала проверка себя: подпадаете ли вы?
Обязательный аудит в 2027-м касается отчетности за 2026 год. Основание ищите в данных 2025 года — достаточно превысить хотя бы один из двух порогов:
доход за год — больше 800 млн рублей;
активы баланса на конец года — больше 400 млн рублей.
Тонкость, на которой ошибаются даже опытные бухгалтеры: доход для этих целей считается по налоговым правилам. Для ОСНО это строки 010 и 020 листа 02 декларации по налогу на прибыль, без НДС. Выручка из ОФР — не тот показатель.
Механика отставания на год: превышение по итогам 2026 года запускает аудит отчетности за 2027-й, который пройдет в 2028-м. А падение оборотов ничего не отменяет: пока основание живо, аудит ежегодный.
Независимо от цифр проверяются ПАО, эмитенты ценных бумаг, банки, страховщики, НПФ, МФО, клиринговые организации, БКИ, застройщики с деньгами дольщиков, госкорпорации, компании с госдолей и группы с консолидированной отчетностью. Непубличное АО само по себе с 2023 года под критерий не подпадает.
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Календарь аудита на три года вперед
Отчетность за год
Основание — данные за год
Год аудита
Крайний срок отчета аудитора
2025
2024
2026
31.12.2026
2026
2025
2027
31.12.2027
2027
2026
2028
31.12.2028
Свежее за 2026 год: три сюрприза для фондов и не только
1. Порог для общественно полезных фондов вырос с 3 до 5 млн рублей. Изменение внесено законом № 318-ФЗ от 04.08.2026 и заработало с 15 августа 2026 года. Проверяйте поступления 2025 года: если они выше 5 млн — отчетность за 2026-й подлежит аудиту. Государственные внебюджетные фонды, организации управления целевым капиталом и международные фонды по-прежнему вне игры.
2. Личные фонды выведены из-под обязательного аудита. Фонды, созданные после 21 июня 2026 года, не обязаны проверяться вовсе; созданные раньше — освобождены начиная с отчетности за 2025 год. Исключение: если аудит прописан в условиях управления фондом или требует выгодоприобретатель.
3. Освобождение не спасает от другого основания. Правило ч. 1.1 ст. 5 закона № 307-ФЗ: если организация подпадает хотя бы под одно основание, аудит проводится, даже если по другому основанию она освобождена. Фонд с поступлениями под новый порог, но с активами за 400 млн, все равно проверяется.
Технический фон: аудиторский отчет теперь подается в ФНС в составе ГИРБО по правилам приказа № ЕД-1-1/326@ (действует с 27 июня 2026 года). Вместе с отчетностью или в течение 10 рабочих дней после даты отчета, но не позднее 31 декабря следующего года. Для проверяемой отчетности за 2026-й — предельный срок 31 декабря 2027-го.
Дебютный аудит: что произойдет с вашим учетом
Забудьте об упрощениях. Организациям, чья отчетность подлежит обязательному аудиту, упрощенные способы ведения учета недоступны — и запрет действует на весь проверяемый год, а не с момента подписания договора с аудитором.
Это означает практический список отказов:
ПБУ 18/02 — налог на прибыль придется отражать по полной схеме;
оценочные обязательства — отпуска, вознаграждения по итогам года, ремонты по графику;
ФСБУ 25/2018 — аренда без льгот для малых предприятий;
прочие упрощения, зафиксированные в учетной политике как доступные только упрощенцам.
Налоговый режим не меняется: УСН остается. Речь только про бухгалтерский учет.
Если в 2027-м вы по привычке продолжали применять упрощения — к закрытию года придется считать корректировки и разбираться с их влиянием на отчетность. Поэтому менять учетную политику нужно с 1 января 2027 года.
График первого аудита без паники
Проверка не обязана укладываться в один марафон после новогодних праздников. Работающий план — два этапа:
Осень 2027. Подготовительный раунд: аудит учетной политики, инвентаризация, подтверждение входящих остатков на 1 января 2027 года, пересмотр всех применяемых упрощений.
Январь–февраль 2028. Основной раунд: полный комплект отчетности, получение аудиторского отчета, сдача в ФНС. Срок самой отчетности не меняется — до 31 марта 2028 года.
Выбор аудитора: пять шагов и набор красных флагов
Шаг 1. Легальность — фильтр номер один
Обязательный аудит вправе проводить только аудиторские организации. ИП и физлица исключены. Проверка бесплатная и быстрая: ищите компанию в реестре членов СРО ААС («Аудиторская Ассоциация Содружество») — единственной СРО аудиторов в стране — по ИНН или названию. Нет записи — аудит юридически не состоялся, даже если вы заплатили и получили красивый документ.
Дополнительно для общественно значимых организаций (ОЗО): аудитор должен быть в реестре Федерального казначейства — там примерно 180 компаний из почти 2 000 аудиторских организаций страны. Для ОЗО на финансовом рынке — реестр Банка России, около 40 компаний.
Шаг 2. Качество — по семи пунктам
Прежде чем подписать договор, проверьте:
аттестаты единого образца у штатных аудиторов;
внешний контроль качества от СРО или Казначейства за последние три года;
опыт с компаниями вашей отрасли и масштаба;
трудоемкость, соразмерная размеру бизнеса;
известная заранее команда и прямой контакт с руководителем группы;
независимость — без несовместимых услуг вашей компании;
страхование профессиональной ответственности.
Шаг 3. Цена ниже рынка — это не скидка, это риск
СРО ААС рассчитала минимальную трудоемкость даже для «пустой» организации: не менее 40 человеко-часов с учетом всех процедур МСА и документирования. Для реально работающего бизнеса — заметно больше. Рекомендованная справедливая ставка — около 3 400 рублей в час без НДС (на конец 2024 года, дальше индексируется). Предложение «весь аудит за копейки и за два дня» — повод не торговаться, а уходить; о таких случаях СРО просит сообщать.
Шаг 4. Соблюдите обязательные процедуры отбора
Госдоля в уставном капитале от 25% — электронный конкурс по законодательству о контрактной системе, не реже раза в пять лет.
Статус ОЗО — открытый конкурс с аудитором из реестра, снова раз в пять лет.
Частный бизнес — свободный договор. Если попадаете под 223-ФЗ — отбор через положение о закупках.
Шаг 5. Шорт-лист из 3–5 кандидатов
Для стартового отсева хватит трех фильтров: реестр СРО ААС, присутствие в рейтинге RAEX, хотя бы один клиент вашей отрасли в портфолио. Дальше — запрос коммерческих предложений и сравнение по полному составу: работ, графика, команды, а не только цены.
Кого брать? Крупная федеральная фирма оправдана перед IPO, при требованиях иностранных кредиторов или для аудита консолидированной отчетности по МСФО. Специализированная компания с отраслевым опытом чаще выигрывает в предметности проверки и скорости коммуникации.
Красные флаги — при любом из них пересматривайте кандидата
нет записи в реестре СРО ААС или членство приостановлено;
для ОЗО — отсутствие в реестре Казначейства;
цена ощутимо ниже рынка при том же объеме;
обещание «заключения под ключ» без встречи с командой;
нет страхования ответственности;
аудитор консультирует конкурентов или аффилированных лиц без оговорок о независимости.
Сколько стоит промедление
«Дешевый и быстрый» аудит — это не экономия, а отложенный счет. Формальная проверка не выявляет нарушений, а доначисления и штрафы после нее обходятся в среднем в 4–8 раз дороже сэкономленного. За отсутствие обязательного аудиторского заключения в установленный срок хранения — штраф по статье 15.11 КоАП: должностным лицам от 5 000 до 10 000 рублей. И ключевое: заключение от нелегального аудитора не защищает — компания считается не прошедшей аудит, даже если деньги уплачены.
Сжатый чек-лист на холодильник
1. Сверить доход 2025 года с порогом 800 млн и активы на 31.12.2025 — с 400 млн.
2. Фондам — проверить поступления 2025 года против 5 млн и не подпадать ли под исключения.
3. Дебютантам — убрать упрощения из учетной политики с 1 января 2027 года: ПБУ 18/02, оценочные обязательства, ФСБУ 25/2018 в полном объеме.
4. Выбрать аудитора по чек-листу: реестр СРО ААС, реестр Казначейства для ОЗО, отраслевой опыт, внешний контроль качества, адекватная цена.
5. Не забыть процедуру отбора: конкурс при госдоле от 25% и для ОЗО.
6. Забронировать график: осень — подготовка, январь–февраль 2028 — основной этап, 31 марта 2028 — отчетность, 31 декабря 2028 — аудиторский отчет.
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