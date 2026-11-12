Сначала проверка себя: подпадаете ли вы?

Обязательный аудит в 2027-м касается отчетности за 2026 год. Основание ищите в данных 2025 года — достаточно превысить хотя бы один из двух порогов:

доход за год — больше 800 млн рублей ;

активы баланса на конец года — больше 400 млн рублей.

Тонкость, на которой ошибаются даже опытные бухгалтеры: доход для этих целей считается по налоговым правилам. Для ОСНО это строки 010 и 020 листа 02 декларации по налогу на прибыль, без НДС. Выручка из ОФР — не тот показатель.

Механика отставания на год: превышение по итогам 2026 года запускает аудит отчетности за 2027-й, который пройдет в 2028-м. А падение оборотов ничего не отменяет: пока основание живо, аудит ежегодный.

Независимо от цифр проверяются ПАО, эмитенты ценных бумаг, банки, страховщики, НПФ, МФО, клиринговые организации, БКИ, застройщики с деньгами дольщиков, госкорпорации, компании с госдолей и группы с консолидированной отчетностью. Непубличное АО само по себе с 2023 года под критерий не подпадает.