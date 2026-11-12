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Аудит
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Аудит-2027 под микроскопом: проверьте, не попала ли ваша компания в новую волну проверяемых

Аудит-2027 под микроскопом: проверьте, не попала ли ваша компания в новую волну проверяемых

Пока бизнес готовит отчетность за 2026 год, где-то уже формируется список тех, кого в 2027-м ждет обязательный аудит. Формально пороги не менялись с 2021 года — те же 800 млн дохода и 400 млн активов.

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Но обстановка вокруг проверки изменилась: у фондов новый лимит, личные фонды выпали из-под аудита, аудиторские заключения теперь называются «аудиторскими отчетами» и сдаются в ГИРБО по обновленным правилам.

А если ваша компания впервые перепрыгнула порог в 2026-м — впереди дебютный аудит, к которому accounting нужно перестраивать уже с января 2027 года. 

Сначала проверка себя: подпадаете ли вы?

Обязательный аудит в 2027-м касается отчетности за 2026 год. Основание ищите в данных 2025 года — достаточно превысить хотя бы один из двух порогов: 

  • доход за год — больше 800 млн рублей;

  • активы баланса на конец года — больше 400 млн рублей.

Тонкость, на которой ошибаются даже опытные бухгалтеры: доход для этих целей считается по налоговым правилам. Для ОСНО это строки 010 и 020 листа 02 декларации по налогу на прибыль, без НДС. Выручка из ОФР — не тот показатель. 

Механика отставания на год: превышение по итогам 2026 года запускает аудит отчетности за 2027-й, который пройдет в 2028-м. А падение оборотов ничего не отменяет: пока основание живо, аудит ежегодный. 

Независимо от цифр проверяются ПАО, эмитенты ценных бумаг, банки, страховщики, НПФ, МФО, клиринговые организации, БКИ, застройщики с деньгами дольщиков, госкорпорации, компании с госдолей и группы с консолидированной отчетностью. Непубличное АО само по себе с 2023 года под критерий не подпадает. 

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Отчетность за год

Основание — данные за год

Год аудита

Крайний срок отчета аудитора

2025

2024

2026

31.12.2026

2026

2025

2027

31.12.2027

2027

2026

2028

31.12.2028

Свежее за 2026 год: три сюрприза для фондов и не только

1. Порог для общественно полезных фондов вырос с 3 до 5 млн рублей. Изменение внесено законом № 318-ФЗ от 04.08.2026 и заработало с 15 августа 2026 года. Проверяйте поступления 2025 года: если они выше 5 млн — отчетность за 2026-й подлежит аудиту. Государственные внебюджетные фонды, организации управления целевым капиталом и международные фонды по-прежнему вне игры. 

2. Личные фонды выведены из-под обязательного аудита. Фонды, созданные после 21 июня 2026 года, не обязаны проверяться вовсе; созданные раньше — освобождены начиная с отчетности за 2025 год. Исключение: если аудит прописан в условиях управления фондом или требует выгодоприобретатель. 

3. Освобождение не спасает от другого основания. Правило ч. 1.1 ст. 5 закона № 307-ФЗ: если организация подпадает хотя бы под одно основание, аудит проводится, даже если по другому основанию она освобождена. Фонд с поступлениями под новый порог, но с активами за 400 млн, все равно проверяется. 

Технический фон: аудиторский отчет теперь подается в ФНС в составе ГИРБО по правилам приказа № ЕД-1-1/326@ (действует с 27 июня 2026 года). Вместе с отчетностью или в течение 10 рабочих дней после даты отчета, но не позднее 31 декабря следующего года. Для проверяемой отчетности за 2026-й — предельный срок 31 декабря 2027-го. 

Дебютный аудит: что произойдет с вашим учетом

Забудьте об упрощениях. Организациям, чья отчетность подлежит обязательному аудиту, упрощенные способы ведения учета недоступны — и запрет действует на весь проверяемый год, а не с момента подписания договора с аудитором. 

Это означает практический список отказов:

  • ПБУ 18/02 — налог на прибыль придется отражать по полной схеме;

  • оценочные обязательства — отпуска, вознаграждения по итогам года, ремонты по графику;

  • ФСБУ 25/2018 — аренда без льгот для малых предприятий;

  • прочие упрощения, зафиксированные в учетной политике как доступные только упрощенцам.

Налоговый режим не меняется: УСН остается. Речь только про бухгалтерский учет. 

Если в 2027-м вы по привычке продолжали применять упрощения — к закрытию года придется считать корректировки и разбираться с их влиянием на отчетность. Поэтому менять учетную политику нужно с 1 января 2027 года.

График первого аудита без паники

Проверка не обязана укладываться в один марафон после новогодних праздников. Работающий план — два этапа:

Осень 2027. Подготовительный раунд: аудит учетной политики, инвентаризация, подтверждение входящих остатков на 1 января 2027 года, пересмотр всех применяемых упрощений.

Январь–февраль 2028. Основной раунд: полный комплект отчетности, получение аудиторского отчета, сдача в ФНС. Срок самой отчетности не меняется — до 31 марта 2028 года. 

Выбор аудитора: пять шагов и набор красных флагов

Шаг 1. Легальность — фильтр номер один

Обязательный аудит вправе проводить только аудиторские организации. ИП и физлица исключены. Проверка бесплатная и быстрая: ищите компанию в реестре членов СРО ААС («Аудиторская Ассоциация Содружество») — единственной СРО аудиторов в стране — по ИНН или названию. Нет записи — аудит юридически не состоялся, даже если вы заплатили и получили красивый документ. 

Дополнительно для общественно значимых организаций (ОЗО): аудитор должен быть в реестре Федерального казначейства — там примерно 180 компаний из почти 2 000 аудиторских организаций страны. Для ОЗО на финансовом рынке — реестр Банка России, около 40 компаний. 

Шаг 2. Качество — по семи пунктам

Прежде чем подписать договор, проверьте: 

  • аттестаты единого образца у штатных аудиторов;

  • внешний контроль качества от СРО или Казначейства за последние три года;

  • опыт с компаниями вашей отрасли и масштаба;

  • трудоемкость, соразмерная размеру бизнеса;

  • известная заранее команда и прямой контакт с руководителем группы;

  • независимость — без несовместимых услуг вашей компании;

  • страхование профессиональной ответственности.

Шаг 3. Цена ниже рынка — это не скидка, это риск

СРО ААС рассчитала минимальную трудоемкость даже для «пустой» организации: не менее 40 человеко-часов с учетом всех процедур МСА и документирования. Для реально работающего бизнеса — заметно больше. Рекомендованная справедливая ставка — около 3 400 рублей в час без НДС (на конец 2024 года, дальше индексируется). Предложение «весь аудит за копейки и за два дня» — повод не торговаться, а уходить; о таких случаях СРО просит сообщать. 

Шаг 4. Соблюдите обязательные процедуры отбора

  • Госдоля в уставном капитале от 25% — электронный конкурс по законодательству о контрактной системе, не реже раза в пять лет. 

  • Статус ОЗО — открытый конкурс с аудитором из реестра, снова раз в пять лет. 

  • Частный бизнес — свободный договор. Если попадаете под 223-ФЗ — отбор через положение о закупках. 

Шаг 5. Шорт-лист из 3–5 кандидатов

Для стартового отсева хватит трех фильтров: реестр СРО ААС, присутствие в рейтинге RAEX, хотя бы один клиент вашей отрасли в портфолио. Дальше — запрос коммерческих предложений и сравнение по полному составу: работ, графика, команды, а не только цены. 

Кого брать? Крупная федеральная фирма оправдана перед IPO, при требованиях иностранных кредиторов или для аудита консолидированной отчетности по МСФО. Специализированная компания с отраслевым опытом чаще выигрывает в предметности проверки и скорости коммуникации. 

Красные флаги — при любом из них пересматривайте кандидата

  • нет записи в реестре СРО ААС или членство приостановлено;

  • для ОЗО — отсутствие в реестре Казначейства;

  • цена ощутимо ниже рынка при том же объеме;

  • обещание «заключения под ключ» без встречи с командой;

  • нет страхования ответственности;

  • аудитор консультирует конкурентов или аффилированных лиц без оговорок о независимости. 

Сколько стоит промедление

«Дешевый и быстрый» аудит — это не экономия, а отложенный счет. Формальная проверка не выявляет нарушений, а доначисления и штрафы после нее обходятся в среднем в 4–8 раз дороже сэкономленного. За отсутствие обязательного аудиторского заключения в установленный срок хранения — штраф по статье 15.11 КоАП: должностным лицам от 5 000 до 10 000 рублей. И ключевое: заключение от нелегального аудитора не защищает — компания считается не прошедшей аудит, даже если деньги уплачены. 

Сжатый чек-лист на холодильник

1. Сверить доход 2025 года с порогом 800 млн и активы на 31.12.2025 — с 400 млн. 

2. Фондам — проверить поступления 2025 года против 5 млн и не подпадать ли под исключения. 

3. Дебютантам — убрать упрощения из учетной политики с 1 января 2027 года: ПБУ 18/02, оценочные обязательства, ФСБУ 25/2018 в полном объеме. 

4. Выбрать аудитора по чек-листу: реестр СРО ААС, реестр Казначейства для ОЗО, отраслевой опыт, внешний контроль качества, адекватная цена. 

5. Не забыть процедуру отбора: конкурс при госдоле от 25% и для ОЗО. 

6. Забронировать график: осень — подготовка, январь–февраль 2028 — основной этап, 31 марта 2028 — отчетность, 31 декабря 2028 — аудиторский отчет.

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