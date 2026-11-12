Контекст 2026 года: почему час Х не за горами

Сроки поджимают. Эксперимент по АУСН истекает 31 декабря 2027 года, по НПД — 31 декабря 2028-го (режим отменяется с начала 2029 года). «Ждать окончания обоих спецрежимов совершенно не стоит — нам нужно искать новые решения, которые позволят не уйти в тень физическим лицам», — подчеркнул Сатин.

Второй фактор — эффект налоговой реформы 2026 года. На обычной УСН лимит освобождения от НДС снижен с 60 до 20 млн рублей, и именно АУСН, сохраняющая статус неплательщика НДС до 60 млн дохода, стала «спасением для бизнеса» по выражению замглавы ФНС: с начала 2026 года число плательщиков выросло на 472 тысячи и достигло 510 тысяч — большинство перешли с обычной упрощенки.

Чем больше компаний скопилось внутри эксперимента, тем острее встает вопрос: что будет с этой армией налогоплательщиков, когда эксперимент закончится? Ответ ФНС — «мостик», а не обрыв.