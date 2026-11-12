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Самозанятость (НПД)
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Единый переходный режим для самозанятых и АУСН: что готовит ФНС к 2027 году 

Единый переходный режим для самозанятых и АУСН: что готовит ФНС к 2027 году 

Налог на профессиональный доход работает до конца 2028-го, АУСН — до конца 2027-го. Оба эксперимента признаны удачными, но у каждого есть общий изъян: резкий обрыв льготы при превышении лимита. Самозанятый, перешагнувший 2,4 млн рублей, и бизнес на АУСН, выбравшийся за 60 млн, одномоментно сталкиваются с новой системой налогообложения

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21 октября 2026 года на Всероссийском налоговом форуме ТПП РФ замглавы ФНС Дмитрий Сатин анонсировал решение: к концу 2026 — началу 2027 года ведомство вместе с деловыми объединениями сформирует концепцию единого переходного спецрежима для об

Суть инициативы: налоговая нагрузка вместо «рывков» — ступенями

Идея ФНС проста и направлена против известной патологии: когда предприниматель «слетает» с льготного режима из-за небольшого превышения лимита, его налоговая нагрузка возрастает скачком, а вместе с ней — требования к расчетам, документам, страховым взносам и НДС. Именно такой обрыв подталкивает к налоговым схемам и искусственному дроблению растущего бизнеса. 

В новом режиме нагрузка должна расти постепенно, по мере роста бизнеса — без резких скачков. Среди обсуждаемых элементов концепции: 

  • переходная ступень — например, при превышении лимита НПД в 2,4 млн рублей вместо мгновенного перехода на полноценный режим включается промежуточная ставка чуть выше льготной;

  • интеграция самозанятости в УСН — НПД может стать не отдельным режимом, а частью упрощенки с сохранением привычной автоматизации учета;

  • прозрачные правила для B2B и B2C — закрепление критериев, когда отношения самозанятого с бизнесом считаются гражданско-правовыми, а когда — трудовыми;

  • индексация порога 2,4 млн рублей — он не менялся с момента запуска эксперимента в 2018 году, вопрос его повышения с учетом инфляции Сатин вынес в дискуссию.

Важная оговорка. Пока это концепция, а не закон. Ставки, пороги и дата вступления не определены, законопроекта нет, бланка заявления на «переходный режим» не существует. Действующие эксперименты продолжают работать в прежних правилах. 

Контекст 2026 года: почему час Х не за горами

Сроки поджимают. Эксперимент по АУСН истекает 31 декабря 2027 года, по НПД — 31 декабря 2028-го (режим отменяется с начала 2029 года). «Ждать окончания обоих спецрежимов совершенно не стоит — нам нужно искать новые решения, которые позволят не уйти в тень физическим лицам», — подчеркнул Сатин. 

Второй фактор — эффект налоговой реформы 2026 года. На обычной УСН лимит освобождения от НДС снижен с 60 до 20 млн рублей, и именно АУСН, сохраняющая статус неплательщика НДС до 60 млн дохода, стала «спасением для бизнеса» по выражению замглавы ФНС: с начала 2026 года число плательщиков выросло на 472 тысячи и достигло 510 тысяч — большинство перешли с обычной упрощенки. 

Чем больше компаний скопилось внутри эксперимента, тем острее встает вопрос: что будет с этой армией налогоплательщиков, когда эксперимент закончится? Ответ ФНС — «мостик», а не обрыв.

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Два режима, которые нужно соединить

Параметр

НПД (самозанятость)

АУСН

Кто применяет

Физлица и ИП без наемных работников

Организации и ИП: до 5 работников

Лимит дохода

2,4 млн руб. в год

60 млн руб. в год

Ставки

4% с доходов от физлиц, 6% — от организаций

8% («доходы») или 20% («доходы минус расходы»)

Срок эксперимента

до 31.12.2028

до 31.12.2027

В 2026 году параметры обоих режимов не поменялись — реформа их не коснулась, отменили УСН, ПСН и НПД никто. Изменения на АУСН точечные: с 1 января 2026 года ИП, совмещающие АУСН с частной практикой, платят пенсионные взносы в размере 1% с доходов от иной деятельности сверх 300 тысяч рублей; взнос на травматизм за сотрудников вырос до 2 959 рублей в год. 

Что из этого не правда

Вокруг анонса уже ходят домыслы, которые стоит отсечь:

  • «АУСН отменяют с 2027 года» — нет. Эксперимент действует до конца 2027 года; решения о продлении или досрочной отмене нет. Новый режим обсуждается как дополнение или будущая замена, но закон о замене не принят. 

  • «Лимит НПД уже повысили» — нет. Порог 2,4 млн рублей действует, вопрос индексации только обсуждается. 

  • «Ставки для нового режима уже известны» — нет. Объект налогообложения, ставки, годовые лимиты и механизм перехода между системами не утверждены — все зависит от будущего законопроекта. 

  • «С НПД или превышения 2,4 млн теперь можно не переходить на другой режим» — нет. Превысили лимит — право на НПД утрачивается по действующим правилам, без переходного периода. 

Что это значит для бизнеса: три сценария

Самозанятый с оборотом, приближающимся к 2,4 млн. Пока действуют прежние правила: следите за накопленным доходом с начала года — при превышении лимита НПД теряется с первого числа месяца превышения. Если концепцию утвердят, в будущем вы получите переходную ступень вместо обрыва — но рассчитывать на это в текущих обязательствах нельзя. 

Микробизнес на УСН с доходом 20–60 млн. Сегодня выход из-под НДС — это АУСН с лимитом 60 млн, ставками 8%/20%, нулевыми взносами и отсутствием деклараций. Режим по-прежнему доступен: перейти можно с любого месяца, подав уведомление не позднее последнего дня предыдущего месяца. Планируйте на перспективу: после 2027 года механика этого «убежища» может измениться. 

Компания, работающая с самозанятыми. Ждите clearer правила B2B: закрепление критериев гражданско-правовых отношений снизит риск переквалификации в трудовые. Но действующие предосторожности — аккуратные формулировки договоров и оплата за результат, а не за процесс — остаются актуальными и сейчас. 

Календарь наблюдателя

Дата

Событие

Конец 2026 — начало 2027

Концепция единого переходного режима

31.12.2027

Окончание эксперимента по АУСН

31.12.2028

Окончание эксперимента по НПД

С 01.01.2029

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