21 октября 2026 года на Всероссийском налоговом форуме ТПП РФ замглавы ФНС Дмитрий Сатин анонсировал решение: к концу 2026 — началу 2027 года ведомство вместе с деловыми объединениями сформирует концепцию единого переходного спецрежима для об
Суть инициативы: налоговая нагрузка вместо «рывков» — ступенями
Идея ФНС проста и направлена против известной патологии: когда предприниматель «слетает» с льготного режима из-за небольшого превышения лимита, его налоговая нагрузка возрастает скачком, а вместе с ней — требования к расчетам, документам, страховым взносам и НДС. Именно такой обрыв подталкивает к налоговым схемам и искусственному дроблению растущего бизнеса.
В новом режиме нагрузка должна расти постепенно, по мере роста бизнеса — без резких скачков. Среди обсуждаемых элементов концепции:
переходная ступень — например, при превышении лимита НПД в 2,4 млн рублей вместо мгновенного перехода на полноценный режим включается промежуточная ставка чуть выше льготной;
интеграция самозанятости в УСН — НПД может стать не отдельным режимом, а частью упрощенки с сохранением привычной автоматизации учета;
прозрачные правила для B2B и B2C — закрепление критериев, когда отношения самозанятого с бизнесом считаются гражданско-правовыми, а когда — трудовыми;
индексация порога 2,4 млн рублей — он не менялся с момента запуска эксперимента в 2018 году, вопрос его повышения с учетом инфляции Сатин вынес в дискуссию.
Важная оговорка. Пока это концепция, а не закон. Ставки, пороги и дата вступления не определены, законопроекта нет, бланка заявления на «переходный режим» не существует. Действующие эксперименты продолжают работать в прежних правилах.
Контекст 2026 года: почему час Х не за горами
Сроки поджимают. Эксперимент по АУСН истекает 31 декабря 2027 года, по НПД — 31 декабря 2028-го (режим отменяется с начала 2029 года). «Ждать окончания обоих спецрежимов совершенно не стоит — нам нужно искать новые решения, которые позволят не уйти в тень физическим лицам», — подчеркнул Сатин.
Второй фактор — эффект налоговой реформы 2026 года. На обычной УСН лимит освобождения от НДС снижен с 60 до 20 млн рублей, и именно АУСН, сохраняющая статус неплательщика НДС до 60 млн дохода, стала «спасением для бизнеса» по выражению замглавы ФНС: с начала 2026 года число плательщиков выросло на 472 тысячи и достигло 510 тысяч — большинство перешли с обычной упрощенки.
Чем больше компаний скопилось внутри эксперимента, тем острее встает вопрос: что будет с этой армией налогоплательщиков, когда эксперимент закончится? Ответ ФНС — «мостик», а не обрыв.
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Два режима, которые нужно соединить
Параметр
НПД (самозанятость)
АУСН
Кто применяет
Физлица и ИП без наемных работников
Организации и ИП: до 5 работников
Лимит дохода
2,4 млн руб. в год
60 млн руб. в год
Ставки
4% с доходов от физлиц, 6% — от организаций
8% («доходы») или 20% («доходы минус расходы»)
Срок эксперимента
до 31.12.2028
до 31.12.2027
В 2026 году параметры обоих режимов не поменялись — реформа их не коснулась, отменили УСН, ПСН и НПД никто. Изменения на АУСН точечные: с 1 января 2026 года ИП, совмещающие АУСН с частной практикой, платят пенсионные взносы в размере 1% с доходов от иной деятельности сверх 300 тысяч рублей; взнос на травматизм за сотрудников вырос до 2 959 рублей в год.
Что из этого не правда
Вокруг анонса уже ходят домыслы, которые стоит отсечь:
«АУСН отменяют с 2027 года» — нет. Эксперимент действует до конца 2027 года; решения о продлении или досрочной отмене нет. Новый режим обсуждается как дополнение или будущая замена, но закон о замене не принят.
«Лимит НПД уже повысили» — нет. Порог 2,4 млн рублей действует, вопрос индексации только обсуждается.
«Ставки для нового режима уже известны» — нет. Объект налогообложения, ставки, годовые лимиты и механизм перехода между системами не утверждены — все зависит от будущего законопроекта.
«С НПД или превышения 2,4 млн теперь можно не переходить на другой режим» — нет. Превысили лимит — право на НПД утрачивается по действующим правилам, без переходного периода.
Что это значит для бизнеса: три сценария
Самозанятый с оборотом, приближающимся к 2,4 млн. Пока действуют прежние правила: следите за накопленным доходом с начала года — при превышении лимита НПД теряется с первого числа месяца превышения. Если концепцию утвердят, в будущем вы получите переходную ступень вместо обрыва — но рассчитывать на это в текущих обязательствах нельзя.
Микробизнес на УСН с доходом 20–60 млн. Сегодня выход из-под НДС — это АУСН с лимитом 60 млн, ставками 8%/20%, нулевыми взносами и отсутствием деклараций. Режим по-прежнему доступен: перейти можно с любого месяца, подав уведомление не позднее последнего дня предыдущего месяца. Планируйте на перспективу: после 2027 года механика этого «убежища» может измениться.
Компания, работающая с самозанятыми. Ждите clearer правила B2B: закрепление критериев гражданско-правовых отношений снизит риск переквалификации в трудовые. Но действующие предосторожности — аккуратные формулировки договоров и оплата за результат, а не за процесс — остаются актуальными и сейчас.
Календарь наблюдателя
Дата
Событие
Конец 2026 — начало 2027
Концепция единого переходного режима
31.12.2027
Окончание эксперимента по АУСН
31.12.2028
Окончание эксперимента по НПД
С 01.01.2029
Отмена режима самозанятости по действующему закону — если ничего не изменится
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