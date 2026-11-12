Бухгалтерия в госучреждении: как устроена и где ошибаются

Три типа учреждений: от этого зависит почти все

Казенное учреждение финансируется по смете: деньги приходят на расходы, а все, что оно заработает, как правило, уходит в бюджет. Здесь жестче всего контроль и меньше свободы в распоряжении средствами.

Бюджетное учреждение получает субсидию на выполнение государственного задания и может оказывать платные услуги. Доходы от услуг — отдельный источник, и учитывать их нужно отдельно от субсидии.

Автономное учреждение имеет больше самостоятельности: распоряжается имуществом и доходами, но обязано отчитываться по тем же правилам. Разница между типами — не формальность: от нее зависят план счетов, порядок санкционирования и отношения с учредителем.