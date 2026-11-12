КУБ дня. Про снятие с АУСН из-за филиалов

Наша подписчица спрашивает:

«Добрый день! Подскажите, вдруг у кого так было. В конце 2025 года перешли на АУСН, деятельности нет, взносы за гендира платить не хотелось. Сегодня приходит требование о том, что не сдана отчетность по НДС за 3 квартал, захожу в лк аусн, написано “снято с учета по аусн”, захожу в уведомления — написано, что 12.10 выявлено, что организация имеет филиал или обособку, соответственно АУСН применять не может, и конечно снята с учета 01.01.2026, т.е. вся отчетность с начала года не сдана, взносы не уплачивались, там уже и пени насчитают, но самое главное, что по всем параметрам по АУСН подходим, филиалов и обособок не имеем и никогда не имели. И вот в замешательстве, что делать со всем этим. Обращение в налоговую написала, но ответят они еще когда, а сегодня последний день, когда можно подать уведомление о переходе на УСН. Что делать, подскажите, пожалуйста?».

Комментаторы отмечают, что сначала стоит проверить постановку на учет организации. На неправомерное требование стоит написать жалобу в вышестоящую налоговую.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, как лучше поступить в такой ситуации?