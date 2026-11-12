Гособлако под микроскопом Счетной палаты, 10% резерва для ЦОДов и ЦБ открывает торги криптой: российский IT-дайджест #76

Счетная палата нашла в «ГосОблаке» и экономию, и недозагрузку, дата-центры пытаются понять, откуда брать обязательный 10-процентный резерв, рынок ЦФА растет, но с оговорками, а Банк России утвердил правила организованных торгов криптовалютами.

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Гособлако: экономия есть, но эффективность под вопросом

Счетная палата проверила расходы на государственную единую облачную платформу («ГосОблако») за 2023–2026 годы. Механизм управления позволил сэкономить 16,66 млрд рублей (30% от планируемых объемов). Однако 2,7 млрд ушло на ресурсы, которые не достигали целевой загрузки, а мониторинг охватывает лишь 27% параметров услуг. 85% всех заказов пришлось всего на четыре ведомства — Соцфонд, Росреестр, Минздрав и Минцифры.

Единственный поставщик — «Ростелеком». Минцифры уже выставило неустойки на 1,3 млрд рублей за нарушения условий контрактов.

10% под мандаты: дата-центрам негде брать резерв

Указ президента обязал негосударственные ЦОДы зарезервировать 10% площадей и мощностей. По разъяснениям Минцифры, считать нужно от мощности технологического присоединения. Операторы завершают аудит и ждут положения о подкомиссии, которая будет решать, когда резерв нужно предоставлять.

На рынке коммерческих ЦОДов (особенно в Москве) свободных мощностей практически нет — загрузка близка к 99%. Эксперты предупреждают: резерв приведет к росту тарифов и появлению «прерываемых» услуг.

Не роботы, а ИИ

На форуме «Цифропром» участники сошлись во мнениях: промышленная роботизация в России стагнирует (плотность — 29 роботов на 10 тыс. занятых, в 5–8 раз ниже мировой). Главный драйвер изменений рынка труда — не роботы, а искусственный интеллект, который высвободит офисных сотрудников.

Успешные кейсы есть (АвтоВАЗ заменил 14 постов и поднял производительность на 30%), но массового спроса пока нет.

Рынок ЦФА: рост есть, зрелости — нет

За четыре года объем выпущенных цифровых финансовых активов превысил 6 трлн рублей (только в 2026-м — +3,4 трлн). Эксперты прогнозируют рост до 6–10 трлн к 2030 году. Однако рынок остается преимущественно инструментом краткосрочного корпоративного долга: вторичная ликвидность слабая, защита инвесторов недостаточная, реструктуризация долга по действующим правилам практически невозможна.

ЦБ готовит требования к цифровым депозитариям и все больше сближает регулирование ЦФА с ценными бумагами.

Регионы для новых ЦОДов

Исследование Commonwealth Partnership и Ассоциации участников отрасли ЦОД назвало потенциальные точки роста: Новосибирская, Тверская и Владимирская области. Дефицит мощностей на рынке уже около 200 МВт. Более 70% коммерческих мощностей по-прежнему сосредоточено в Москве.

Доходность крупных проектов может достигать 32%.

ЦБ открыл путь к организованным торгам криптой

Банк России утвердил правила проведения организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. Биржи обязаны регистрировать участников, вести реестры заявок и сделок, рассчитывать ценовые показатели и отчитываться перед регулятором.

Запускать торги можно с 22 ноября 2026 года.

Поддержка селлеров после атак

Правительство расширило меры помощи предпринимателям, пострадавшим от атак на инфраструктуру Wildberries и Ozon. Теперь учитываются не только удары БПЛА, но и ракеты с РСЗО. Для компаний, работающих на обеих площадках, считается совокупный ущерб. Списки пострадавших маркетплейсы должны передавать быстрее.

Порог ущерба — 5% годового дохода (для новых компаний, зарегистрированных с декабря 2025-го, сравнение не требуется).

Алиса в деле

В Алисе AI появился агент «Действуй!». Он умеет самостоятельно звонить (например, записывать к врачу), работать с сайтами и заполнять формы, подключать плагины (в том числе по протоколу MCP) и выполнять регулярные задачи.

Важные решения пользователь подтверждает сам. Пока агент доступен в бета-версии ограниченному кругу пользователей.

Черный список для ресторанов

NtechLab выпустила систему, которая по камерам узнает посетителей из «черного списка» заведения (дебоширы, неплательщики, агрессивные клиенты) и мгновенно оповещает охрану.

Решение рассчитано на объекты любой площади — от кафе до торговых центров