Онлайн-касса в SaaS: когда формировать чек при оплате подписки

При пополнении баланса формируется чек на аванс, а при зачете аванса в оплату оказанной услуги формируется чек на зачет. При возврате денег клиенту указывается признак «возврат прихода». Для зачета и возврата аванса, внесенного физическим лицом, в предусмотренных законом случаях можно формировать единый чек за расчетный период.

Когда клиент оплачивает SaaS-сервис, он должен получить кассовый чек в соответствии с требованиями 54-ФЗ. В подписной модели оплата и оказание услуги могут происходить в разное время. Клиент может заплатить заранее за будущий период, пополнить баланс, а затем использовать эти деньги для оплаты услуги. Возможны также автоматические продления, доплаты при смене тарифа и возвраты.