То же расхождение, найденное инспекцией в январе, — это требование, пени и риск блокировки счета. А 2026 год добавил к этому запрет на искусственные переплаты и жесткие правила зачета и возврата денег с ЕНС — действовать по старой памяти больше нельзя.
Зачем сверяться именно в декабре
За год через ЕНС проходит весь поток: начисления по декларациям и уведомлениям, платежи, зачеты, пени. Ошибка в одном КБК или неактуальном уведомлении — и налог, который вы «оплатили», на самом деле остался лежать на сальдо, а по конкретному обязательству висит недоимка. До года сверка находила такие вещи за пару дней.
После — превращается в разбор задолженности уже с требованием в руках.
Свериться стоит, даже если вы уверены, что все чисто: обязанность запрашивать акт сверки у налогоплательщика отсутствует, это право, но перед закрытием года, ликвидацией, реорганизацией или сменой руководителя она фактически обязательна — например, для «обнуления» сальдо и подтверждения отсутствия долгов при будущих проверках и тендерах.
На курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер» научитесь вести учет компании целиком: проводить операции в 1С, закрывать периоды, готовить отчетность, находить и исправлять ошибки, отвечать на требования ФНС.
Практические задачи можно отрабатывать в симуляторе 1С, а отдельный модуль посвящен применению искусственного интеллекта в работе бухгалтера. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Цена со скидкой 13%: 65 000 ₽ вместо 75 000 ₽.
Шаг 1. Приводим в порядок свою базу
Прежде чем сравнивать себя с ФНС, убедитесь, что внутри все сходится:
сформируйте оборотно-сальдовые ведомости с детализацией по дням — для ЕНС это счет 68.90 в 1С; проверьте, что все платежные поручения и уведомления об исчисленных суммах отражены корректно;
проверьте, что начисления по декларациям и РСВ совпали с тем, что вы ожидали;
убедитесь, что платежи ушли с правильными реквизитами — это главная причина «зависаний».
Про реквизиты отдельный разговор: с 1 апреля 2026 года действует «реформа нулевых полей» — в платежках на уплату ЕНП поле КПП (102) и ОКТМО (105) заполняется нулем (кроме иностранных компаний с несколькими филиалами), а в назначении платежа обязательно указывается «ЕНП». ИП после ФИО нужно ставить в скобках статус: (ИП), (адвокат), (нотариус), (КФХ). Ошибка в этих полях — одна из главных причин, почему платежи висят нераспределенными.
Шаг 2. Запрашиваем документы у ФНС
Сверка с налоговой теперь строится не на «одном акте», а на наборе справок — у каждой своя задача:
Документ
Что показывает
Срок выдачи
Справка о сальдо ЕНС (КНД 1160082)
Сальдо на дату: плюс, минус или ноль; при долге — детализация
до 5 рабочих дней
Справка о принадлежности сумм ЕНП (КНД 1120502)
Все поступления и списания с датами, суммами и КБК
до 5 рабочих дней
Акт сверки (КНД 1160070)
Что начислено, что уплачено, сальдо по каждому налогу, пени и штрафы
3 рабочих дня электронно, 5 — на бумаге
Справка об исполнении обязанности (КНД 1120101)
Есть ли непогашенная задолженность — без детализации
до 10 рабочих дней
Практика выглядит так: запросить стоит пакетом из трех документов — акт сверки плюс справки о принадлежности и сальдо, иначе полную картину не собрать. В 1С запрос отправляется через «Отчеты → Единый налоговый счет → Запросы в налоговый орган», в личном кабинете ФНС — в соответствующем разделе. В заявлении можно запросить сверку по всем КБК сразу или только по выбранным позициям, например по одному НДФЛ.
Шаг 3. Сравниваем и ищем расхождения
Здесь важна одна деталь, которую в 2026-м часто упускают: не сверяйтесь в «слепое окно». Сразу после 28-го числа (срока уплаты) ФНС еще разносит платежи и начисления по КБК — данные «дышат», справки выходят с расхождениями, которые рассасываются сами через 2–3 дня. Правильное окно для сверки — с 5-го по 25-е число месяца: прошлый период уже разнесен, новый еще не стартовал.
Еще нюанс: отрицательное сальдо в личном кабинете обновляется дважды в день, в 9:00 и 15:00 МСК, положительное и нулевое — в реальном времени.
Типовые причины расхождений:
ошибка в уведомлении об исчисленных суммах — неверный КБК или период: начисление не привязалось к нужному сроку, деньги остались в общем сальдо, а по налогу пошла недоимка;
неверные реквизиты платежки — ИНН, статус плательщика, статус платежа: сумма падает в «невыясненные» или на чужой лицевой счет;
ошибка в 1С — например, работник не переведен на новый КБК после смены ставки НДФЛ;
просто задержка отображения — ждать 1–2 дня и пересверивать, не трогая документы.
Дальше — три сценария на каждую строку расхождения: ошибка у вас → исправляем; ошибка у ФНС → подаем заявление о разногласии, прикладывая подтверждающие документы (в бумажном акте — отдельная графа, в электронном — пояснения через личный кабинет или ТКС); задержка → ждем.
Шаг 4. Разбираемся с переплатой — по новым правилам 2026 года
Вот здесь 2026 год внес самые серьезные изменения, и именно на них ломаются привычные привычки.
С 1 января 2026 года введен запрет на искусственное формирование переплаты на ЕНС. Перечислить деньги на чужой налоговый счет можно только при наличии у получателя реальной налоговой обязанности. Если ее нет, платеж не признается налоговым: сумма вернется в банк плательщику, а если инспекция уже успела провести зачет — деньги «зависнут» и вернуть их будет нельзя, они пойдут только в счет текущих и будущих начислений.
Цель поправок — закрыть схему обхода блокировок: заблокированная компания переводит деньги контрагенту на ЕНС, тот запрашивает возврат и получает «живые» деньги в обход банка.
С 1 сентября 2026 года заработали правила зачета и возврата по закону 425-ФЗ — три контура контроля на ст. 78 и 79 НК:
зачет в пользу третьего лица — только при подтвержденной обязанности получателя (декларация, расчет или уведомление). Нет обязанности — автоматический отказ, деньги не покинут ваш ЕНС;
частичный зачет — система спишет ровно столько, сколько реально нужно получателю. Запросили зачет на 100 тысяч при долге 40 тысяч — зачтется 40, по остальному отказ;
ошибочный зачет «консервируется» — если зачет прошел по ошибке, деньги остаются на чужом ЕНС и не возвращаются ни отправителю, ни получателю, пока у него не появится реальный долг. А у вас тем временем может образоваться своя недоимка — вплоть до блокировки счета по ст. 76 НК;
зеркальный возврат — если переплата на вашем ЕНС образовалась из-за чужого платежа, вернуть ее можно только на счет того, кто платил, а не на ваш;
заявление о зачете за третье лицо через личный кабинет теперь подается только с усиленной квалифицированной ЭП (УКЭП), простая подпись по паролю не работает;
для исполнителей гособоронзаказа — отдельное правило: переплата с «казначейских» денег возвращается только на тот же отдельный счет.
Что делать с законной переплатой. Сначала уточните ее структуру: в личном кабинете в разделе «Мой баланс» видно, сколько из положительного сальдо свободно, а сколько зарезервировано под будущие НДФЛ и взносы — отложенная переплата распоряжению не подлежит. Дальше три варианта: зачесть в счет предстоящих платежей, зачесть за другое лицо (при подтвержденной обязанности) или вернуть на свой счет по заявлению КНД 1112542 (новая редакция действует с 15 января 2026 года). Сроки возврата: поручение в Казначейство — на следующий рабочий день после заявления, перечисление — еще день; на практике при крупных суммах занимает до 10 дней.
Перед зачетом за контрагента обязательно закажите акт сверки по КНД 1160070 и попросите у партнера подтверждение его обязанности: декларацию или уведомление. Пять рабочих дней ожидания дешевле, чем замороженные на чужом счете деньги.
Отдельно про декабрь: не переводите «с запасом» крупную сумму на ЕНС ради будущего платежа — с учетом нового контроля и проверки происхождения средств (судебная практика 2025 года по отказам в возврате уже есть) такой запас лучше не делать. Платите под конкретное уведомление или используйте авансовые уведомления по НДФЛ и взносам: они резервируют деньги на ЕНС под будущую обязанность без риска «транзитного» маркера.
Шаг 5. Сверяемся с СФР
Со страховыми взносами картина «разделена»: взносы по единому тарифу администрирует ФНС — они и есть на ЕНС, а вот взносы на травматизм СФР ведет отдельно, со своим лицевым счетом. Поэтому сверка с СФР — это прежде всего проверка травматизма: правильности исчисления, уплаты и отсутствия недоимки.
Как свериться:
личный кабинет страхователя на сайте СФР — запрос справки о состоянии расчетов, пеней и штрафов; сверка видна в разрезе каждого месяца. Если данные ЕФС-1 совпадают с данными фонда — сверка закрыта, если нет — развернутая совместная сверка по заявлению (форма произвольная: реквизиты плательщика, период, способ получения акта). Акт фонд направляет через ТКС или в личный кабинет;
1С-Отчетность — «Отчеты → 1С-Отчетность → Сверки → Запросить сверку → Справка о расчетах с СФР»; справка формируется в течение 7 дней с момента получения запроса.
Что дополнительно проверить в 2026 году:
расходы на пособия: с июля 2026 года СФР активнее использует данные индивидуальных лицевых счетов застрахованных — убедитесь, что ваши записи по больничным, пособиям по беременности и уходу за ребенком совпадают с тем, что есть в фонде;
основной ОКВЭД: если фактическая деятельность не совпадает с заявленной, тариф на травматизм могут пересмотреть — в любую сторону;
новые формы документов при проверках — с 1 июля 2026 года действуют обновленные бланки по приказу СФР № 652 от 29.05.2026;
сертификат УКЭП: с сентября 2026 года СФР принимает только сертификаты, в которых одновременно есть keyAgreement, dataEncipherment и keyEncipherment. Если чего-то нет — перевыпустите до конца года, иначе фонд отклонит отчетность.
И не забудьте: даже если сверка по взносам на травматизм чистая, разногласия по взносам единого тарифа (РСВ) разбираются через налоговую — соответствующую сверку инициирует не СФР, а ИФНС.
Годовой чек-лист
ОСВ по счету 68.90 с детализацией по дням — своя база чиста.
Сверка по ЕНС с 5-го по 25-е число: акт КНД 1160070 + справки КНД 1160082 и КНД 1120502.
Проверка реквизитов всех декабрьских платежек: нули в КПП и ОКТМО, «ЕНП» в назначении, статус ИП после ФИО.
Структура сальдо ЕНС: свободная переплата, отложенная (резерв), минус. Зарезервированные суммы в план ликвидности не включать.
Решение по свободной переплате: возврат на свой счет, зачет в счет будущих платежей или зачет за контрагента — только после подтверждения его обязанности. Заявление — по новой форме, зачет за третье лицо — только с УКЭП.
Сверка с СФР по травматизму через кабинет страхователя или 1С; проверка пособий и ОКВЭД.
УКЭП на всех ключевых сотрудников — и для СФР, и для заявлений по ЕНС.
Архив: акты сверки, пояснения и переписку с ведомствами сохранить — пригодятся при будущих разбирательствах.
Коротко о главном
Сверка до конца года — это не про отчетность для полки, а про три вещи: убрать зависшие платежи до того, как они превратятся в пени, точно знать структуру своего сальдо ЕНС и не попасть в новые ловушки 2026 года — от отказа в зачете за контрагента без обязанности до «консервации» ошибочно перечисленных денег на чужом счете. База → справки → сверка в правильном окне → решение по переплате → СФР. Порядок именно такой, и начинать лучше за пару недель до конца декабря, чтобы на исправления оставалось время.
Если хотите, могу помочь разложить этот план по конкретным датам вашего декабря — с учетом сроков уплаты НДФЛ и взносов, которые стоят у вас в графике.
В нашей базе консультаций уже более 1143 ответов экспертов по вопросам бухгалтерского учета