Шаг 4. Разбираемся с переплатой — по новым правилам 2026 года

Вот здесь 2026 год внес самые серьезные изменения, и именно на них ломаются привычные привычки.

С 1 января 2026 года введен запрет на искусственное формирование переплаты на ЕНС. Перечислить деньги на чужой налоговый счет можно только при наличии у получателя реальной налоговой обязанности. Если ее нет, платеж не признается налоговым: сумма вернется в банк плательщику, а если инспекция уже успела провести зачет — деньги «зависнут» и вернуть их будет нельзя, они пойдут только в счет текущих и будущих начислений.

Цель поправок — закрыть схему обхода блокировок: заблокированная компания переводит деньги контрагенту на ЕНС, тот запрашивает возврат и получает «живые» деньги в обход банка.

С 1 сентября 2026 года заработали правила зачета и возврата по закону 425-ФЗ — три контура контроля на ст. 78 и 79 НК:

зачет в пользу третьего лица — только при подтвержденной обязанности получателя (декларация, расчет или уведомление). Нет обязанности — автоматический отказ, деньги не покинут ваш ЕНС;

частичный зачет — система спишет ровно столько, сколько реально нужно получателю. Запросили зачет на 100 тысяч при долге 40 тысяч — зачтется 40, по остальному отказ;

ошибочный зачет «консервируется» — если зачет прошел по ошибке, деньги остаются на чужом ЕНС и не возвращаются ни отправителю, ни получателю, пока у него не появится реальный долг. А у вас тем временем может образоваться своя недоимка — вплоть до блокировки счета по ст. 76 НК;

зеркальный возврат — если переплата на вашем ЕНС образовалась из-за чужого платежа, вернуть ее можно только на счет того, кто платил, а не на ваш;

заявление о зачете за третье лицо через личный кабинет теперь подается только с усиленной квалифицированной ЭП (УКЭП), простая подпись по паролю не работает;

для исполнителей гособоронзаказа — отдельное правило: переплата с «казначейских» денег возвращается только на тот же отдельный счет.

Что делать с законной переплатой. Сначала уточните ее структуру: в личном кабинете в разделе «Мой баланс» видно, сколько из положительного сальдо свободно, а сколько зарезервировано под будущие НДФЛ и взносы — отложенная переплата распоряжению не подлежит. Дальше три варианта: зачесть в счет предстоящих платежей, зачесть за другое лицо (при подтвержденной обязанности) или вернуть на свой счет по заявлению КНД 1112542 (новая редакция действует с 15 января 2026 года). Сроки возврата: поручение в Казначейство — на следующий рабочий день после заявления, перечисление — еще день; на практике при крупных суммах занимает до 10 дней.

Перед зачетом за контрагента обязательно закажите акт сверки по КНД 1160070 и попросите у партнера подтверждение его обязанности: декларацию или уведомление. Пять рабочих дней ожидания дешевле, чем замороженные на чужом счете деньги.