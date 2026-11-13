Параллельно с 2027 года меняется сам порядок расчета: налог будут исчислять не по факту оплаты, а по дате выезда гостя.
Что меняется со ставкой
Туристический налог работает по главе 33.1 НК (закон № 176-ФЗ от 12.07.2024). Федеральный уровень задает только потолок, конкретную ставку принимают муниципалитеты и города федерального значения — и они же решают, вводить ли налог вообще.
Год
Максимум ставки
2025
1%
2026
2%
2027
3%
2028
4%
с 2029
5%
Единого «3%» по стране не будет: где местные власти решение не приняли, налога нет. Ставка может дифференцироваться по сезонам, категориям и типам объектов — например, в Санкт-Петербурге с 2026 года действует 2% в высокий сезон (апрель–сентябрь) и 1% в остальное время. Минимальная сумма налога — 100 рублей за сутки проживания: если расчетная сумма ниже, платится именно она.
Пример.
Брянск ввел налог с 1 января 2027 года по ставке 3%. При цене номера 3 000 ₽ без НДС расчетный налог — 90 ₽, значит, берется минимум — 100 ₽. При цене 5 000 ₽ — 150 ₽.
Платит налог не турист, а владелец объекта, но фактически он закладывается в цену проживания — цена ночи для гостя вырастет.
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Главный сдвиг 2027 года: налог считают по дате выезда
В 2026 году турналог исчисляется в момент полной оплаты услуги. Если гость полностью оплатил бронь в декабре на поездку в январе, налог попадает в декларацию за IV квартал 2026 года.
С 2027 года правило меняется: налог исчисляется в том квартале, на который приходится дата выезда из гостиницы, — независимо от периода и факта оплаты. Это перевернет учет сезонности: предоплаченные зимние брони больше не будут утяжелять IV квартал, а нагрузка сместится в фактические месяцы заездов. В январе 2027 года декларация за IV квартал 2026-го еще сдается по-старому, а вот уже за I квартал 2027-го нужно применять новое правило.
Что уже поменялось в 2026-м и продолжает действовать в 2027-м
Закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 перекроил сразу несколько норм главы 33.1:
Сезонные ставки — теперь и по месяцам. Муниципалитеты могут дифференцировать ставки не только по кварталам, но и по месяцам внутри квартала; уточнено и само понятие сезонности — падение производства услуг более чем на 50%.
Федеральная льгота для санаториев. Проживание в составе санаторно-курортного лечения по медпоказаниям, оплаченное из бюджета, освобождено от налога (ст. 418.5-1 НК).
Упрощен выбор инспекции для декларации (подробно ниже).
Новая форма декларации. С отчетности за I квартал 2026 года действует обновленный бланк: в разделе 2 появились код типа средства размещения (гостиница, санаторий, база отдыха, кемпинг, гостевой дом, иное), признак изменения ставки внутри квартала и при дифференциации — три отдельных листа по каждому месяцу. Из раздела 1 убрали КБК, а для бюджетных льгот добавили строку 145.
Отдельно следите за законопроектной активностью: обсуждается изменение порядка расчета с 2027 года с исключением из базы стоимости проживания детей и снижением минимального налога — инициатива еще не принята, но может повлиять на расчеты в течение года.
Выбор налогового органа для декларации
Базовое правило — декларация сдается в ИФНС по месту нахождения средства размещения, не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом. Исключение — крупнейшие налогоплательщики: они отчитываются по месту своего учета в этом качестве.
Для владельцев нескольких объектов предусмотрена «своя» схема. Если объекты расположены в одном муниципалитете (или в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, на территории «Сириуса»), но состоят на учете в разных инспекциях, декларацию можно сдавать в одну ИФНС по выбору.
Как это оформить:
Уведомление о выборе инспекции подается по форме из приказа ФНС № ЕД-7-3/993@.
Срок — не позднее 30 рабочих дней до крайнего срока сдачи декларации.
С 2026 года — одно уведомление, а не три. Раньше требовалось уведомить каждую инспекцию по месту учета объектов; закон № 425-ФЗ закрепил в п. 2 ст. 418.9 НК, что достаточно направить уведомление только в выбранную ИФНС.
Уведомление подается однократно: пока не купите или не продадите объект, повторять не нужно.
Уплата — не позднее 28-го числа месяца после квартала. Здесь источники расходятся: часть разъяснений говорит, что турналог входит в единый налоговый платеж на ЕНС и отдельное уведомление не требуется — налоговики списывают сумму по декларации; другие указывают, что налог в перечень ЕНП-платежей не входит и оформляется отдельной платежкой с КБК 182 1 03 03000 01 1000 110 и ОКТМО по месту нахождения объекта. Это расхождение стоит перепроверить в своей инспекции — от него зависит, как строится платежный календарь.
Апартаменты, посуточная аренда и гостевые дома
Плательщики налога — те, чей объект включен в реестр классифицированных средств размещения. Частники, сдающие квартиры и апартаменты посуточно, под эту категорию не попадают и налог не платят — отельеры уже называют такие условия неравными, и этот конфликт пока не решен.
Гостевым домам стоит следить за экспериментом по классификации: он идет в 18 регионах до 31 декабря 2027 года (до 15 комнат и 45 гостей, датчики пожара в номерах и т. д.). С 1 января 2027 года к обязательной классификации присоединяются Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области — без записи в реестре прием гостей там будет невозможен.
Чек-лист подготовки к 2027 году
Узнать решение муниципалитета. Ставка на 2027 год не «включается» автоматически — проверьте нормативный акт своего муниципалитета: есть ли налог вообще, сколько процентов и есть ли помесячная дифференциация.
Пересчитать прайс. С ростом потолка с 2% до 3% прибыль с номера снижается на ~1 п. п. базы; решите, насколько переносить это в цену, а сколько взять на себя.
Настроить учет. PMS и бухгалтерские программы должны считать налог по дате выезда, а не по дате оплаты — иначе с I квартала 2027 года отчетность уедет не в те периоды.
Проверить реестр и классификацию. Объект должен числиться в реестре; для гостевых домов в экспериментальных регионах — это обязательное условие работы.
Уточнить платежную механику в ИФНС — вопрос о составе ЕНП по турналогу остается спорным между источниками.
Льготникам — документы. Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, участники СВО и ряд других категорий заселяются без налога при предъявлении подтверждающих документов; муниципалитеты могут расширять список.
Что в итоге
Третий год «ступенчатого» роста турналога не самый драматичный (+1 п. п.), но именно с 2027 года меняется механика исчисления — а это риск ошибиться в первом же квартале. Самое время до конца года проверить муниципальные акты, перепрошить учетные системы и определиться с инспекцией для отчетности, если объектов несколько. А еще стоит держать на радаре инициативу про детей и возможное снижение минимума: если ее примут, формулы придется перенастраивать заново.
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