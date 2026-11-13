Что меняется со ставкой

Туристический налог работает по главе 33.1 НК (закон № 176-ФЗ от 12.07.2024). Федеральный уровень задает только потолок, конкретную ставку принимают муниципалитеты и города федерального значения — и они же решают, вводить ли налог вообще.

Год Максимум ставки 2025 1% 2026 2% 2027 3% 2028 4% с 2029 5%

Единого «3%» по стране не будет: где местные власти решение не приняли, налога нет. Ставка может дифференцироваться по сезонам, категориям и типам объектов — например, в Санкт-Петербурге с 2026 года действует 2% в высокий сезон (апрель–сентябрь) и 1% в остальное время. Минимальная сумма налога — 100 рублей за сутки проживания: если расчетная сумма ниже, платится именно она.