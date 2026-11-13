Сначала важное уточнение: в новостях часто пишут «отказ с 1 марта 2027», но даты в приказе две. Приказ ФНС от 04.09.2026 № ЕД-1-20/658@ (зарегистрирован Минюстом 27.10.2026, опубликован 28.10.2026) вступает в силу в два этапа: с 1 марта 2027 года — новые реквизиты и правила формирования чеков, с 1 сентября 2027 года — отменяются пункты 19–106 приложения № 2 к приказу № ЕД-7-20/662@, то есть технические описания ФФД 1.05 и 1.1. На практике это значит: полгода чеки можно пробивать и по-старому, но ПО касс должно уже уметь все новое, а к 1 сентября кассы обязаны перейти на ФФД 1.2.
Что именно меняется
С 1 марта 2027 года — обновление реквизитов чека (касаются в основном ФФД 1.2, но правки по АУСН общие для всех версий):
АУСН в чеке. Появляются коды системы налогообложения 6 («АУСН доход») и 7 («АУСН доход — расход») — в тегах 1062 и 1055.
Дистанционная продажа маркированных товаров. Новый тег 1127 — признак дистанционного способа продажи. Он ставится в уведомлении о реализации маркированного товара, а не в каждом чеке интернет-магазина; при значении «0» его можно не включать.
Безналичная оплата. Тег 1081 печатается в бумажном чеке только при ненулевой сумме. А вот тег 1234 со сведениями обо всех безналичных оплатах станет обязательным позже — ФНС установит срок отдельно после поправок в 54-ФЗ, автоматически привязывать его к 1 марта нельзя.
Вендинг и автоматические устройства. В чеках можно не указывать кассира и ИНН кассира (теги 1021 и 1203).
Цифровая валюта. Новый предмет расчета — значение 34; в чеке допускается «ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА», «ЦВ» либо без печати. Если планируете принимать цифровые рубли, одной прошивкой не обойдетесь — нужны настройки кассовой и учетной систем.
Чек коррекции. Таблицу реквизитов полностью переработали и привели к единому стандарту с обычным чеком — со сведениями о покупателе, оплатах и НДС по всем ставкам. Тип коррекции теперь четко разделяет самостоятельную операцию и операцию по предписанию ФНС.
НДС в электронных чеках. Если сведения о НДС есть только в сводном теге 1115, пустой реквизит нулевой ставки (тег 1104) передавать не нужно.
С 1 сентября 2027 года — окончательная отмена форматов 1.05 и 1.1. Касса, которая к этому дню их использует, перестает соответствовать установленным требованиям: формировать и передавать чеки корректно она уже не сможет.
Отдельно о переходном периоде: пункт 8 статьи 1.2 закона 54-ФЗ предусматривает двухлетний срок для экземпляров ККТ и фискальных накопителей, включенных в реестры по прежним требованиям. Но надеяться на него как на «отсрочку для всех» не стоит — вопрос о порядке применения старых касс после 1 сентября 2027 года официальных разъяснений пока не дал никто, а продавцы маркированных товаров работают на ФФД 1.2 уже с 1 февраля 2022 года.
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Что проверить до конца 2026 года
Первая зима после выхода приказа — самое удачное время: сервисные центры еще не перегружены, ОФД спокойно принимают обращения, цены на оборудование не «взлетели» из-за ажиотажа.
Чек-лист:
Составьте реестр своих касс. Для каждого аппарата выпишите: модель ККТ, модель фискального накопителя, текущую версию ФФД (она видна в чеке и в отчете о регистрации), название кассовой программы. Если магазинов или точек несколько — это займет день, зато дальше все встает на рельсы.
Проверьте модель кассы в реестре ККТ на сайте ФНС. Найдите свою модель и посмотрите столбец «1.2» в графе поддерживаемых версий форматов. «Да» — кассу переводят на новый формат обновлением прошивки и ПО. «Нет» — аппарат не модернизируется, к сентябрю 2027 года понадобится замена. Для ориентира: АТОЛ, например, уже назвала модели без поддержки ФФД 1.2 — АТОЛ 52Ф, 60Ф и 90Ф.
Уточните у производителя или ЦТО планы по прошивкам. Даже если модель поддерживает 1.2, обновление под новые реквизиты приказа № ЕД-1-20/658@ должно выйти и установиться до 1 марта 2027 года. Спросите конкретно: когда выйдет версия, будет ли она платной, нужна ли действующая подписка на сервис (у АТОЛ, к примеру, для обновления нужна подписка ИТС).
Проверьте кассовое ПО. Если чеки формирует 1С, облачная касса или смарт-терминал — у поставщика должно быть обновление под приказ № ЕД-1-20/658@, и обновиться нужно до 1 марта 2027 года. Меняйте формат одновременно на кассе и в учетной программе, иначе расхождения неизбежны.
Проверьте фискальный накопитель. Менять ФН из-за смены версии формата не нужно, если накопитель поддерживает ФФД 1.2 и его срок не истек. Если срок подходит к концу — совместите плановую замену с переходом на новый формат, это дешевле, чем две операции.
Заложите бюджет на замену. Если касса не поддерживает 1.2 и модернизации не предусмотрено — новая ККТ неизбежна. Покупать ее лучше в первой половине 2027-го, а не в августе, когда начнется ажиотаж.
Запланируйте сам переход. Смена версии ФФД оформляется перерегистрацией: значение тега 1209 можно переопределить в отчете об изменении параметров регистрации — по правилам приказа № ЕД-7-20/662@, с условиями по данным о модели и номеру версии. Заявление в ФНС при перерегистрации подавать не нужно, смена фиксируется через кабинет ККТ и ОФД.
Чем грозит промедление: риски для розницы
Стоп на продажи.
Главный риск — не штраф, а техническая невозможность пробить чек. Касса на отмененном формате перестанет соответствовать требованиям 54-ФЗ, а передача данных в ОФД и прием их налоговой нарушится.
Штрафы по ст. 14.5 КоАП.
За неприменение ККТ или нарушение требований к ней — ответственность для организации и ИП. Смягчение одно: если нарушение вы нашли сами и до того, как о нем узнала налоговая, направили чек коррекции — от ответственности могут освободить. Кстати, в ФФД 1.05 чека коррекции как раз и нет — еще одна причина не залипать на старом формате.
Продажа маркированных товаров.
Если вы торгуете одеждой, обувью, парфюмерией, водой и прочей «Честный ЗНАК»-продукцией и все еще на 1.05/1.1 — вы нарушаете уже сейчас: ФНС считает работу на старом формате без объективных причин административным правонарушением.
Дефицит сервисов и рост цен.
У кого-то на рынке сотни и тысячи касс; в августе—сентябре 2027 года очереди в ЦТО, сбои у ОФД и рост цен на ККТ практически гарантированы. Отсрочек для малого бизнеса и самозанятых с кассами не обещали.
Потерянный чек = потерянная выручка. Касса, которая не может выдать чек, по 54-ФЗ продажи не дает оформить. Для розницы с потоком в холле или на кассе — прямые потери за каждый день простоя.
Итог
Приказ уже действует в юридическом смысле, даты зафиксированы: 1 марта 2027 — новые реквизиты, 1 сентября 2027 — старые форматы отменены. Декабрь 2026 — идеальное окно для аудита: реестр касс, сверка с реестром ФНС, запрос прошивок у производителей, решение по «динозаврам» и бюджет на замену. Кто пройдет этот чек-лист до Нового года, к весне сделает все обновлением, а не авралом.
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