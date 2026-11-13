Что именно меняется

С 1 марта 2027 года — обновление реквизитов чека (касаются в основном ФФД 1.2, но правки по АУСН общие для всех версий):

АУСН в чеке. Появляются коды системы налогообложения 6 («АУСН доход») и 7 («АУСН доход — расход») — в тегах 1062 и 1055.

Дистанционная продажа маркированных товаров. Новый тег 1127 — признак дистанционного способа продажи. Он ставится в уведомлении о реализации маркированного товара, а не в каждом чеке интернет-магазина; при значении «0» его можно не включать.

Безналичная оплата. Тег 1081 печатается в бумажном чеке только при ненулевой сумме. А вот тег 1234 со сведениями обо всех безналичных оплатах станет обязательным позже — ФНС установит срок отдельно после поправок в 54-ФЗ, автоматически привязывать его к 1 марта нельзя.

Вендинг и автоматические устройства. В чеках можно не указывать кассира и ИНН кассира (теги 1021 и 1203).

Цифровая валюта. Новый предмет расчета — значение 34; в чеке допускается «ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА», «ЦВ» либо без печати. Если планируете принимать цифровые рубли, одной прошивкой не обойдетесь — нужны настройки кассовой и учетной систем.

Чек коррекции. Таблицу реквизитов полностью переработали и привели к единому стандарту с обычным чеком — со сведениями о покупателе, оплатах и НДС по всем ставкам. Тип коррекции теперь четко разделяет самостоятельную операцию и операцию по предписанию ФНС.

НДС в электронных чеках. Если сведения о НДС есть только в сводном теге 1115, пустой реквизит нулевой ставки (тег 1104) передавать не нужно.

С 1 сентября 2027 года — окончательная отмена форматов 1.05 и 1.1. Касса, которая к этому дню их использует, перестает соответствовать установленным требованиям: формировать и передавать чеки корректно она уже не сможет.

Отдельно о переходном периоде: пункт 8 статьи 1.2 закона 54-ФЗ предусматривает двухлетний срок для экземпляров ККТ и фискальных накопителей, включенных в реестры по прежним требованиям. Но надеяться на него как на «отсрочку для всех» не стоит — вопрос о порядке применения старых касс после 1 сентября 2027 года официальных разъяснений пока не дал никто, а продавцы маркированных товаров работают на ФФД 1.2 уже с 1 февраля 2022 года.