Декабрь у бухгалтера традиционно плотный: закрытие года, график отпусков, годовая инвентаризация. Но в 2026-м к привычным делам добавился пласт новых правил — от неналогового платежа за электронику до новых требований к электронным документам. Важно не смешивать: часть изменений вступает в силу именно 1 декабря, а часть — это обычные декабрьские сроки, которые легко перепутать с нововведениями.
Технологический сбор: с 1 декабря платят производители и импортеры электроники
Главное событие месяца. С 1 декабря в России стартует технологический сбор — обязательный неналоговый платеж в федеральный бюджет за производство и ввоз электроники. Изначально его собирались запустить в сентябре, но закон № 195-ФЗ от 26.06.2026 перенес старт на декабрь.
Кто платит. Только производители и импортеры продукции из утвержденного перечня. Если компания просто перепродает технику, купленную у российского поставщика, второй раз начислять сбор за ту же единицу товара не нужно. На первом этапе под сбор попадают пять групп товаров: ноутбуки и планшеты с клавиатурой, смартфоны, сотовые телефоны, проводные телефоны с беспроводной трубкой и прочие телефонные аппараты. Минпромторг называет запуск «пилотом» — позже в перечень обещают добавить электронные компоненты и модули.
Сколько платить. Перечень и ставки утвердил приказ Минпромторга от 13.10.2026 № 5366. Сумма зависит от того, есть ли сведения о товарном знаке и модели в системе маркировки «Честный знак»: если есть — ставка 67% от базовой, если нет — 133%.
Товар
Базовая ставка
Модель есть в справочнике
Модели нет
Ноутбуки и планшеты с клавиатурой
746 ₽
500 ₽
992 ₽
Смартфоны
373 ₽
250 ₽
496 ₽
Сотовые телефоны
75 ₽
50 ₽
100 ₽
Проводные телефоны с беспроводной трубкой
149 ₽
100 ₽
198 ₽
Прочие телефонные аппараты
37 ₽
25 ₽
49 ₽
В справочник уже включены тысячи моделей — от Apple и Samsung до DEXP и Digma; обновлять его планируют не чаще раза в квартал. Закон ограничивает сбор пятью тысячами рублей за единицу.
Что проверить бухгалтеру. Сбор — не налог: не смешивайте его с НДС и авансовыми платежами по ЕНП. Порядок исчисления и уплаты регулируется отдельным правительственным актом — сверяйтесь только с действующей редакцией, а не с проектами. И сверьте номенклатуру с приказом № 5366: обязанность определяется по кодам ТН ВЭД, а не по бытовому названию товара.
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Радиоэлектроника: поэкземплярный учет и запрет на немаркированные остатки
С 1 декабря участникам оборота маркируемой радиоэлектроники — производителям, импортерам, оптовикам и магазинам — переходить на поэкземплярный учет. В электронных УПД при отгрузке и приемке нужно отражать индивидуальные коды каждой единицы товара или зарегистрированные упаковки. Одного GTIN и общего количества уже недостаточно.
Одновременно закрывается переходный период для остатков, произведенных или ввезенных до старта обязательной маркировки 1 мая 2026 года: до 30 ноября их можно было продать или промаркировать, с декабря оборот немаркированной продукции из перечня запрещен.
На что обратить внимание:
сверить номенклатуру с перечнем кодов ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2 — правило касается не любой электроники вообще, а конкретного перечня;
проверить, что поставщик указал в УПД коды передаваемых экземпляров или упаковок, а не только количество;
не путать сроки: вывод из оборота через кассу для этой группы стартует 1 марта 2027 года, а вот поэкземплярное движение через ЭДО действует уже с декабря.
Основание — постановление Правительства от 28.11.2025 № 1954 с изменениями.
Стройматериалы: ЭДО, УПД с кодами и данные с кассы
Для установленных категорий строительных материалов с декабря обязательна передача сведений об обороте и выводе из оборота в поэкземплярном формате. При поставках — электронные УПД с кодами идентификации, при розничной продаже — сведения с применением ККТ. Правила закреплены постановлением Правительства от 31.05.2025 № 820.
Практический нюанс: бумажная накладная сама по себе не закрывает обязанность перед системой маркировки. Если товар списывают из-за порчи или на собственные нужды, нужно не только бухгалтерское списание, но и сообщение о выбытии в «Честном знаке». И не блокируйте продажу всех старых запасов разом — для отдельных остатков и категорий есть переходные правила, сверяйте коды.
Бакалея: мука, крупы и смеси — второй этап маркировки
С 1 декабря стартует второй этап обязательной маркировки бакалеи: под Data Matrix попадают мука (пшеничная и из других зерновых), крупы, смеси круп и смеси для приготовления теста. Первый этап — макароны, мед, мюсли, картофель быстрого приготовления — заработал еще 1 сентября.
Главная задача производителей и импортеров в декабре — зарегистрировать товарные карточки, наносить коды и подтверждать ввод продукции в оборот. Рознице пока спокойнее: обязанность вывода через онлайн-кассу для этой группы наступит только с 1 ноября 2027 года, а полный поэкземплярный учет — с 1 мая 2029-го.
Хорошая новость для складов: остатки муки и круп, произведенные или ввезенные до 1 декабря 2026 года, можно продавать без кодов до окончания срока годности. Не маркируется и продукция, которую фасуют в магазине в присутствии покупателя.
Корма для животных: поэкземплярный учет — но следите за переносом
По действующей редакции постановления от 27.05.2024 № 674 с 1 декабря участники оборота маркированных кормов переходят на поэкземплярный формат при обороте и выводе из оборота. Ключевой нюанс — в дате производства: по партиям, изготовленным до 30 ноября включительно, действуют переходные положения об объемно-сортовом учете, по новым партиям — коды конкретных единиц.
Минпромторг разработал проект о продлении объемно-сортового учета до 31 мая 2027 года, но пока это именно проект: пользоваться отсрочкой как действующим правилом нельзя. Перед первой декабрьской отгрузкой перепроверьте актуальную редакцию постановления № 674.
Одежда и спецодежда: окно для легализации остатков закрылось
Для товаров легпрома четвертой волны расширения перечня 30 ноября закончился последний день, когда остатки можно было описать, заказать коды, нанести их и ввести в оборот. С декабря возможность промаркировать их по прежней специальной процедуре исчезает.
Важное уточнение: это не значит, что запрет на продажу немаркированной одежды появился только сейчас — ограничения для этих остатков действовали раньше. Декабрьская дата — точка, после которой легализовать накопленный товар уже не получится. Основание — постановление Правительства от 25.12.2025 № 2129.
Закупки лекарств: новые условия национального режима
С 1 декабря вступают в силу отдельные нормы постановления от 03.08.2026 № 969, меняющего применение национального режима в закупках некоторых лекарственных препаратов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Для установленных категорий стратегически значимых препаратов станут важны подтверждение полного производственного цикла на территории ЕАЭС, запись в реестре российской промышленной продукции и показатели локализации.
Требование касается не всех аптечных товаров, а конкретного перечня. Поставщикам стоит вместе с тендерным специалистом проверить документы о происхождении и производстве: ошибка может повлиять на допуск к закупке.
1 декабря — крайний срок налогов для физлиц
Собственники квартир, машин и участков до 1 декабря 2026 года платят налоги за 2025 год по уведомлениям ФНС: транспортный, земельный, налог на имущество, а также НДФЛ, который инспекция рассчитала сама — например, с процентов по вкладам.
С 1 августа 2026 года уведомления для зарегистрированных на «Госуслугах» приходят только в электронном виде — бумажное письмо по почте уже не направляется. Не пришло уведомление? Это не всегда значит, что платить нечего: проверьте начисления в личном кабинете. Если не заплатить вовремя, со 2 декабря начнут начисляться пени.
Для бухгалтеров это скорее «внутренняя» информация: руководитель и сотрудники могут спросить, откуда доплата. Автоматически пересчитывать свою 6-НДФЛ не нужно — сначала проверьте основание начисления.
Декабрьский календарь: главные даты
Дата
Что сделать
Кто
1 декабря
Уплатить налоги по уведомлениям за 2025 год
Физлица, включая ИП по личным объектам
3 декабря
Подать уведомление по НДФЛ, удержанному 23–30 ноября
Налоговые агенты
7 декабря
Уплатить НДФЛ за 23–30 ноября (перенос с субботы 5-го)
Налоговые агенты
15 декабря
Взносы на травматизм за ноябрь
Страхователи
17 декабря
Утвердить график отпусков на 2027 год
Работодатели
25 декабря
Персонифицированные сведения за ноябрь, уведомления по НДФЛ за 1–22 декабря и взносам за ноябрь
Работодатели
28 декабря
Платежи по ЕНП: НДФЛ за 1–22 декабря, взносы за ноябрь, треть НДС за III квартал; у ИП — фиксированные взносы за себя
Организации и ИП
30 декабря
Уведомление и уплата НДФЛ за 23–31 декабря
Налоговые агенты
Отдельное внимание — НДФЛ за последний период года. 31 декабря 2026-го — выходной по переносу, поэтому НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря, нужно уведомить и уплатить не позднее 30 декабря. Переносить его на январь нельзя.
Что проверить в системе и ЭДО до первой декабрьской отгрузки
Почти все декабрьские нововведения объединяет одно: данные должны совпадать между складом, кассой, учетной программой и ЭДО. Ошибка чаще возникает не в проводке, а в несовпадении кодов.
Короткий чек-лист:
Проверьте, есть ли в ассортименте радиоэлектроника, корма, стройматериалы и товары легпрома из перечней — по кодам ТН ВЭД и ОКПД2, а не по названиям.
Разделите остатки по датам производства: старые и новые партии учитываются по разным правилам.
Убедитесь, что ЭДО, КЭП и роли сотрудников настроены, а программа формирует УПД с индивидуальными кодами.
Проведите тестовый обмен с контрагентом и заранее согласуйте порядок исправления расхождений в УПД.
Если компания участвует в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ — проверьте требования национального режима для нужных лекарств.
И параллельно — подготовка к 2027 году: учетная политика, прогноз годовых доходов для проверки права на УСН и ПСН, зарплатные выплаты с учетом длинных январских выходных. Это уже следующий виток реформы, но заложить groundwork стоит именно в декабре.
Главный вывод декабря: изменений много, но почти все они «точечные» — затрагивают конкретные товарные группы и роли в сделке. Поэтому первый шаг не обновление программы, а сверка своего ассортимента с перечнями.
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