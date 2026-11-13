Технологический сбор: с 1 декабря платят производители и импортеры электроники

Главное событие месяца. С 1 декабря в России стартует технологический сбор — обязательный неналоговый платеж в федеральный бюджет за производство и ввоз электроники. Изначально его собирались запустить в сентябре, но закон № 195-ФЗ от 26.06.2026 перенес старт на декабрь.

Кто платит. Только производители и импортеры продукции из утвержденного перечня. Если компания просто перепродает технику, купленную у российского поставщика, второй раз начислять сбор за ту же единицу товара не нужно. На первом этапе под сбор попадают пять групп товаров: ноутбуки и планшеты с клавиатурой, смартфоны, сотовые телефоны, проводные телефоны с беспроводной трубкой и прочие телефонные аппараты. Минпромторг называет запуск «пилотом» — позже в перечень обещают добавить электронные компоненты и модули.

Сколько платить. Перечень и ставки утвердил приказ Минпромторга от 13.10.2026 № 5366. Сумма зависит от того, есть ли сведения о товарном знаке и модели в системе маркировки «Честный знак»: если есть — ставка 67% от базовой, если нет — 133%.

Товар Базовая ставка Модель есть в справочнике Модели нет Ноутбуки и планшеты с клавиатурой 746 ₽ 500 ₽ 992 ₽ Смартфоны 373 ₽ 250 ₽ 496 ₽ Сотовые телефоны 75 ₽ 50 ₽ 100 ₽ Проводные телефоны с беспроводной трубкой 149 ₽ 100 ₽ 198 ₽ Прочие телефонные аппараты 37 ₽ 25 ₽ 49 ₽

В справочник уже включены тысячи моделей — от Apple и Samsung до DEXP и Digma; обновлять его планируют не чаще раза в квартал. Закон ограничивает сбор пятью тысячами рублей за единицу.

Что проверить бухгалтеру. Сбор — не налог: не смешивайте его с НДС и авансовыми платежами по ЕНП. Порядок исчисления и уплаты регулируется отдельным правительственным актом — сверяйтесь только с действующей редакцией, а не с проектами. И сверьте номенклатуру с приказом № 5366: обязанность определяется по кодам ТН ВЭД, а не по бытовому названию товара.