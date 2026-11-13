Календарный месяц против расчетного периода: как приставы трактуют сроки выплаты зарплаты

Если исполнительный лист предъявили работодателю, то он ориентируется на месяц начисления дохода, а не на дату выплаты. Для него имеет значение период, за который начислили выплату.

Прожиточный минимум сохраняют один раз: не отдельно с аванса и не отдельно с окончательного расчета. Сначала считают зарплату за месяц, вычитают НДФЛ, затем сохраняют прожиточный минимум и производят удержание.

Судебные приставы прожиточный минимум по каждой выплате не пересчитывают. Их логика зависит от того, кто удерживает:

если работодатель — для приставов важен период начисления, который указали в назначении платежа;

если банк — действует логика по дате зачисления.

Если в одном календарном месяце работодатель выплачивает доход за два разных периода начисления, то сохранить нужно два прожиточных минимума — по одному на каждый месяц начисления.

В назначении платежа всегда нужно указывать период начисления — «зарплата за октябрь», «отпускные за сентябрь» и т.п. Это будет аргументом и для работника, и для приставов, если возникнет спор, к какому месяцу относится выплата.

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