Календарный месяц против расчетного периода: как приставы трактуют сроки выплаты зарплаты

Как банк определяет месяц дохода
Если исполнительный лист предъявили к счету, то банк ориентируется на календарный месяц и дату фактического зачисления денег. За какой период начислена выплата не имеет значения.
Поэтому зарплата за октябрь, которая пришла в ноябре, для банка — доход ноября. Банк складывает все поступления за ноябрь и сохраняет прожиточный минимум один раз.
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На что ориентироваться работодателю
Если исполнительный лист предъявили работодателю, то он ориентируется на месяц начисления дохода, а не на дату выплаты. Для него имеет значение период, за который начислили выплату.
Прожиточный минимум сохраняют один раз: не отдельно с аванса и не отдельно с окончательного расчета. Сначала считают зарплату за месяц, вычитают НДФЛ, затем сохраняют прожиточный минимум и производят удержание.
Судебные приставы прожиточный минимум по каждой выплате не пересчитывают. Их логика зависит от того, кто удерживает:
если работодатель — для приставов важен период начисления, который указали в назначении платежа;
если банк — действует логика по дате зачисления.
Если в одном календарном месяце работодатель выплачивает доход за два разных периода начисления, то сохранить нужно два прожиточных минимума — по одному на каждый месяц начисления.
В назначении платежа всегда нужно указывать период начисления — «зарплата за октябрь», «отпускные за сентябрь» и т.п. Это будет аргументом и для работника, и для приставов, если возникнет спор, к какому месяцу относится выплата.
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